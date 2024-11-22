Как в 1С: Управление торговлей вести полноценный учет зарплаты

Дополнить 1С: Управление торговлей блоком зарплаты — мечта многих бухгалтеров и предпринимателей, которым нужно рассчитывать и начислять оплату сотрудникам в зависимости от выручки, прибыли, различных показателей продаж. Штатный механизм таких возможностей не имеет.

Как эту проблему решают пользователи:

Заводить сотрудников как обычных поставщиков и вести расчеты отдельно по каждому человеку. Это неудобно — каждый месяц приходится заводить документ поступления услуг по каждому сотруднику

Заводить документ регистрации прочих расходов и проставлять в нем аналитику по работникам

Вести учет по всей организации в целом, т.е. завести одного контрагента — работники. Можно завести несколько контрагентов — отдел продаж, АУП, работники склада. Это тоже не очень удобно.

Но есть разработка, которая позволяет дополнить программу 1С: Управление торговлей полноценным учетом зарплаты — появляется новый раздел, в котором содержатся справочники, документы и отчеты для учета кадров и зарплаты.

Учет заработной платы в 1С: Управление торговлей

По каждому сотруднику заносится вариант начисления его зарплаты:

«Оклад» — постоянная сумма начислений, не зависит от отработанного времени;

«Оклад (дни)» — сумма зависит от количества отработанных дней;

«Оклад (часы)» — сумма зависит от количества отработанных часов;

«Процент» — работнику начисляется процент от прибыли или выручки с продаж;

«Процент (тариф)» — начисляется процент, но с учетом отработанного времени;

«Тариф (дни)» — дневная ставка умножается на количество отработанных дней;

«Тариф (часы)» — часовая ставка умножается на количество отработанных часов;

«Выработка показателей» — ставки умножается на определенный показатель текущего месяца;

«Ручной ввод» — произвольное начисление.

Варианты расчета зарплаты в 1С: УТ

При выборе начисления «Процент» возможны варианты:

Учитываются все отгрузки или только оплаченные

Можно выбрать сегмент номенклатуры и партнеров

Учитываются только личные продажи работника или продажи всего отдела.

Учитывается процент от выручки или процент от прибыли.

Расчет зарплаты процентом от продаж

Со всей начисленной заработной платы рассчитываются налоги.

При начислении заработной платы создается привычный для пользователей 1С документ «Начисление зарплаты». На первой вкладке по кнопке «Заполнить» рассчитывается зарплата, на второй – налоги и взносы.

Начисление заработной платы, взносов и НДФЛ в 1С: Управление торговлей

Есть документ для выплаты заработной платы и аванса. Он может заполняться автоматически по остаткам расчетов с работниками.

Далее на основании документа выплаты создаются:

платежная ведомость;

заявка на расходование денежных средств;

расходный кассовый ордер;

списание безналичных денежных средств.

Также в программу можно заводить больничные, отпуска, прогулы.

Для контроля взаиморасчетов формируется ведомость.

Ведомость расчетов с сотрудниками в 1С: Управление торговлей

Суммы зарплаты и взносов попадают в отчет «Доходы и расходы предприятия».

Как видите, существует возможность для полноценного учета зарплаты в 1С УТ, но модуль не подходит для 1C:Fresh и базовых версий конфигурации.