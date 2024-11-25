Северная надбавка молодым специалистам: в каком размере начислять

Молодой специалиствпервые устраивается на работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Проживает в этой местности много лет. В каком размере ему положена надбавка?

Молодежи, которая прожила в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее одного года, процентная надбавка начисляется в так называемом ускоренном порядке.

Этот порядок установлен давно, но нормативные акты являются действующими и на сегодняшний день.

Подп. «е» п. 1 постановления Совета Министров РСФСР от 22.10.1990 № 458 «Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Севера»: