Северная надбавка молодым специалистам: в каком размере начислять

Молодежи, которая прожила в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее одного года, процентная надбавка начисляется в так называемом ускоренном порядке.
Этот порядок установлен давно, но нормативные акты являются действующими и на сегодняшний день.
Подп. «е» п. 1 постановления Совета Министров РСФСР от 22.10.1990 № 458 «Об упорядочении компенсаций гражданам, проживающим в районах Севера»:
в размере 20% по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть месяцев и по достижении 60%-ной надбавки — последние 20% за один год работы — для проживающих в районах Крайнего Севера;
в размере 10% за каждые шесть месяцев работы — для проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и в районах, где надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 № 255 (Документ утратил силу в отношении Республики Карелия в связи с изданием постановления Правительства РФ от 25.02.1994 № 155 — этим документом в регионе установлены районные коэффициенты).
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