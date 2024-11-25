Как получить карту в Казахстане в 2024 году

Карта иностранного банка позволяет без ограничений совершать финансовые операции по всему миру в отличие от выпущенных в России Visa и Mastercard. В статье прочтете инструкцию по выпуску карты в банке Казахстана.

Основной документ для открытия счета в Казахстане

Для открытия счета в Казахстане вам понадобится ИИН — это аналог российского идентификационного номера налогоплательщика.

Его можно получить в посольстве страны в России. Приготовьте заявление на выпуск ИИН, оригинал и копию загранпаспорта, их можно заменить на нотариально заверенный перевод российского паспорта с именем владельца на латинице, а также захватите чистый USB-накопитель.

Генерация и запись ИИН занимает 2–3 рабочих дня.

Какой пакет документов нужен для открытия счета и получения пластиковой карты в одном из банков Казахстана

Следующим шагом в инструкции будет ваше личное обращение в один из банков Казахстана. Приведу несколько самых популярных:

Freedom Bank.

Kaspi Bank.

Jusan Bank.

Bereke Bank.

Евразийский банк.

У каждого банка есть свои особенности и требования, соединив их, мы получаем максимальный пакет документов, с которым вам не должны отказать ни в одном из банков. Учитывайте, что вам придется все же отправиться в Казахстан для получения карты.

Потребуются:

ИИН.

Загранпаспорт.

Казахстанский номер телефона или любая сим-карта с кодом +7.

Документ, подтверждающий право находиться на территории республики , например, справка о временной регистрации или разрешение на трудовую деятельность. Не путайте справку с разрешением на временное проживание. Для карты достаточно проживать в гостинице.

Миграционная карта — представляет собой бланк, в котором ставят отметки о прибытии и убытии из республики.

Карта изготавливается в течение 10 дней. Помните, дистанционно открыть счет нельзя, только при личном присутствии. Забрать пластиковую карту может только сам заявитель в отделении банка, где была подана заявка.