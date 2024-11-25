Как получить карту в Казахстане в 2024 году

Основной документ для открытия счета в Казахстане
Для открытия счета в Казахстане вам понадобится ИИН — это аналог российского идентификационного номера налогоплательщика.
Его можно получить в посольстве страны в России. Приготовьте заявление на выпуск ИИН, оригинал и копию загранпаспорта, их можно заменить на нотариально заверенный перевод российского паспорта с именем владельца на латинице, а также захватите чистый USB-накопитель.
Генерация и запись ИИН занимает 2–3 рабочих дня.
Какой пакет документов нужен для открытия счета и получения пластиковой карты в одном из банков Казахстана
Следующим шагом в инструкции будет ваше личное обращение в один из банков Казахстана. Приведу несколько самых популярных:
Freedom Bank.
Kaspi Bank.
Jusan Bank.
Bereke Bank.
Евразийский банк.
У каждого банка есть свои особенности и требования, соединив их, мы получаем максимальный пакет документов, с которым вам не должны отказать ни в одном из банков. Учитывайте, что вам придется все же отправиться в Казахстан для получения карты.
Потребуются:
ИИН.
Загранпаспорт.
Казахстанский номер телефона или любая сим-карта с кодом +7.
Документ, подтверждающий право находиться на территории республики, например, справка о временной регистрации или разрешение на трудовую деятельность. Не путайте справку с разрешением на временное проживание. Для карты достаточно проживать в гостинице.
Миграционная карта — представляет собой бланк, в котором ставят отметки о прибытии и убытии из республики.
Карта изготавливается в течение 10 дней. Помните, дистанционно открыть счет нельзя, только при личном присутствии. Забрать пластиковую карту может только сам заявитель в отделении банка, где была подана заявка.
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