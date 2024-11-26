Что ждет российских граждан в декабре 2024 года: разбираем новые законы

Многие уже вовсю готовятся к встрече 2025 года. Но еще месяц мы будем жить в 2024, поэтому разберем, какие новые правила принесет нам предстоящий декабрь.

1. С 1 декабря въезд иностранных граждан на территорию России будет доступен при условии сдачи биометрических данных (изображение лица и отпечатки пальцев).

На первом этапе эксперимента сбор таких данных будет осуществляться в пунктах пропуска через границу в Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском и при наличии технической возможности в пункте Маштаково (Оренбургская область).

С 30 июня 2025 г. эксперимент расширится на все пограничные пункты. Требование о сдаче биометрии не будет распространяться на граждан Беларуси и на всех детей младше 6 лет (постановление Правительства от 7 ноября 2024 г. № 1510).

2. Вводятся дополнения к правилам получения субсидий на оплату коммунальных услуг

Начиная с 25 декабря, электронные заявления о предоставлении субсидии и приложенные к ним документы, которые подаются через федеральный портал «Госуслуги», а равно через региональные порталы госуслуг, будут приниматься только при наличии электронно-цифровой подписи заявителя (усиленной неквалифицированной или квалифицированной) (УНЭП или УКЭП).

Оформить ее можно через приложение «Госключ».

Если будет предоставлен неполный перечень документов, рассмотрение заявки приостановят на срок до 10 рабочих дней, а заявителю направят уведомление с перечнем недостающих документов (постановление Правительства от 22.06.2024 № 848).

3. Нотариусы должны приступить к исполнению своих обязанностей по противодействию легализации преступных доходов

С 30 декабря нотариус должен будет:

потребовать у клиента документы, удостоверяющие личность , о регистрации юридического лица (если обращается его представитель) и другие документы, предусмотренные законом для идентификации клиентов и обновления информации о них;

уведомить Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что нотариальное действие, за которым к нему обратились, осуществляется в целях «отмывания» нелегальных доходов ;

представить в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа в совершении исполнительной надписи, если есть достаточные основания полагать, что это действие будет использовано для легализации преступных доходов и т. д. (закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ).

4. Завершится переходный период по предоставлению мер соцзащиты через ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере»

С 31 декабря должны быть размещены на единой платформе сведения об отнесении граждан к числу льготных категорий:

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;

многодетные семьи;

ветераны и инвалиды ВОВ, члены семей покойных инвалидов и участников ВОВ;

ветераны труда;

бывшие несовершеннолетние узники мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны;

дети-сироты.

Назначение льгот и социальных выплат этим категориям должно происходить через единую платформу, им должны направляться уведомления о положенных им мерах соцзащиты (федеральный закон от 10.07.2023 N 293-ФЗ).