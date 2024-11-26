Сдача двух уведомлений по НДФЛ в месяц: как избежать

Как исчисленный НДФЛ отражался в уведомлении по ЕНП по старым правилам
Напомним, в 2023 году период для отправки уведомления за НДФЛ — с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Если выплата аванса идет после 23, например, 27 числа, а зарплаты 12 числа, то весь НДФЛ, исчисленный за текущий месяц, отразится в уведомлении по ЕНП с одним кодом периода.
С 2024 года периодов для НДФЛ будет два — с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число.
Как отражать удержанный по зарплате и авансу НДФЛ одним уведомлением в 2024 году
Теперь НДФЛ, исчисленный за один месяц, не попадет в одно уведомление. Но можно установить такие сроки выплаты, чтобы удержанный за месяц НДФЛ не «размазывался» по двум уведомлениям.
Предлагаем вам полный список дат выплаты зарплаты и аванса, чтобы избежать двух уведомлений:
1 и 16 числа;
2 и 17 числа;
3 и 18 числа;
4 и 19 числа;
5 и 20 числа;
6 и 21 числа;
7 и 22 числа.
Тогда у вас будет одно уведомление в месяц. Туда войдет зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц.
Получается, что НДФЛ с зарплаты и аванса за один месяц войдет в разные уведомления.
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