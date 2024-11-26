Сдача двух уведомлений по НДФЛ в месяц: как избежать

Рассказываем, как избежать сдачи двух уведомлений по НДФЛ и предлагаем полный список дат выплаты зарплаты и аванса, чтобы удержанный за месяц НДФЛ не разносить по двум документам

Как исчисленный НДФЛ отражался в уведомлении по ЕНП по старым правилам

Напомним, в 2023 году период для отправки уведомления за НДФЛ — с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Если выплата аванса идет после 23, например, 27 числа, а зарплаты 12 числа, то весь НДФЛ, исчисленный за текущий месяц, отразится в уведомлении по ЕНП с одним кодом периода.

С 2024 года периодов для НДФЛ будет два — с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число.

Как отражать удержанный по зарплате и авансу НДФЛ одним уведомлением в 2024 году

Теперь НДФЛ, исчисленный за один месяц, не попадет в одно уведомление. Но можно установить такие сроки выплаты, чтобы удержанный за месяц НДФЛ не «размазывался» по двум уведомлениям.

Предлагаем вам полный список дат выплаты зарплаты и аванса, чтобы избежать двух уведомлений:

1 и 16 числа;

2 и 17 числа;

3 и 18 числа;

4 и 19 числа;

5 и 20 числа;

6 и 21 числа;

7 и 22 числа.

Тогда у вас будет одно уведомление в месяц. Туда войдет зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц.

Получается, что НДФЛ с зарплаты и аванса за один месяц войдет в разные уведомления.