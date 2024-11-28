VBA в «Экселе»: как это работает и какие задачи можно выполнять

Вместо «Экселя» мы используем сервис Google Sheets, потому что он бесплатный и работает в онлайне: можно пользоваться с компьютера и телефона. Если «Эксель» привычнее — никаких проблем, в нем те же функции.

Как выглядит программирование в Google Sheets

Сервис Google Sheets не работает с Visual Basic for Applications (VBA), потому что это внутренний язык программирования для продуктов Microsoft Office («Ворда», «Экселя» и других). Зато в Google Sheets есть поддержка одного из самых популярных языков в мире — JavaScript. Именно на нем и пишутся программы для таблиц.



Программирование при работе с «Экселем» или Google Sheets помогает выполнять монотонные повторяющиеся задачи. Например, вы записываете траты в сервисе Google Docs и хотите, чтобы они автоматически подтягивались в таблицу. Чтобы не переносить их вручную, можно написать программу на JavaScript.

Или вы ведете финансовый учет так, что на одном листе таблицы у вас расписан один месяц, то теперь с помощью программы можно собрать общую статистику по месяцам за несколько лет.

Также программирование используют для решения сложных уникальных задач, для которых в таблицах просто нет встроенного функционала.