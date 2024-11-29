Учитывается ли районный коэффициент при расчете страховых взносов по пониженному тарифу

С 2025 года для МСП, которые применяют пониженные тарифы страховых взносов, изменили условия расчета. Теперь при расчете взносов общая ставка в размере 30% применяется, не к одному МРОТ, а к полуторному.

Источник: Бухгалтерия.ру

Представители малого и среднего бизнеса, информация о которые включена в реестр МСП, платят взносы по пониженному тарифу (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК).

Для расчета тарифа введены определенные правила:

с выплат в пользу работников в пределах 1,5 МРОТ (с 2025 года) взносы начисляются по тарифу 30%;

с выплат в пользу работников выше 1,5 МРОТ (с 2025 года) взносы начисляются по тарифу 15%.

Работники Крайнего Севера и районов с особенно суровым климатом получают заработную плату с учетом районного коэффициента. Их зарплаты не могут быть меньше МРОТ, умноженного на «северный» коэффициент.

Для расчета страховых взносов по общему тарифу 30% берется МРОТ без учета районного коэффициента.

Этот вопрос ФНС разъяснила еще в 2020 году в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@.

Компании и ИП северных районов РФ, включенные в реестр МСП:

страховые взносы начисляют на все выплаты с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок;

суммы превышения, облагаемые взносами по пониженным тарифам, определяют из величины МРОТ, установленного федеральным законом.

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Например, оклад работника 80 000 руб. Он получает зарплату с учетом районного коэффициента 1,5 в размере 120 000 рублей.

МРОТ с 2025 года составляет 22 440 рублей. Полуторный МРОТ равен: 33 660 рублей.

Выплата в размере 33 660 рублей облагается взносами по общему тарифу 30%.

Остальная часть зарплаты в размере 120 000 руб. – 33 660 руб. = 86 340 рублей облагается взносами по пониженному тарифу 15%.