ФНС требует от инвесторов вернуть налоговые вычеты

Инвесторы, которые в 2024 году трансформировали старые индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в ИИС-3, начали получать требования от ФНС о возврате налоговых вычетов. В письмах сказано, что они необоснованно получали вычеты по старым счетам.

Что хочет налоговая от инвесторов

Чтобы они подали уточненные 3-НДФЛ;

Вернули выплаченные из бюджета суммы по налоговому вычету;

Начать выездную проверку или обратиться в суд, если налогоплательщик не вернет деньги.

ФНС аргументирует требования тем, что по ст. 219.1 Налогового кодекса инвестор имеет право на вычеты только при условии, что владеет одним ИИС, в противном случае льготы теряются.

В январе 2024 года инвесторы получили возможность открыть ИИС-3 или трансформировать в него старые ИИС-1 (с правом на вычет) и ИИС-2 (с освобождением от НДФЛ полученной прибыли от ценных бумаг). Новый счет позволяет скомбинировать льготы.

Инвесторы не могут подать в ФНС заявление о конвертации своего старого ИИС, потому что налоговая служба сначала должна определить форму и порядок подачи такого документа. А его нет и по сей день.

Здесь интересно обратиться к позиции Минфина об инвестиционных налоговых вычетах. Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина Руслан Лыков заявил: если инвестор в 2024 году открыл ИИС, то он может заявить налоговые вычеты, которые предусмотрены для старых инвестиционных счетов.

Он также добавил, что о таких счетах инвесторы должны уведомить ФНС в произвольной форме до 30 апреля 2025 года.