Налоговые изменения-2025, НДС на УСН, учет в строительстве, 45 ошибок бухгалтера. Дайджест вебинаров на декабрь

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
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3 декабря. Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025
Время: 11:00
Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.
Схемы продажи товаров со склада: FBO, FBS.
Личный кабинет и первичные документы.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейса.
АУСН и маркетплейсы 2025.
Проверки ФНС селлеров.
Спикер: Татьяна Пашинник, практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».
4 декабря. 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)
Время: 11:00
Частые ошибки по расчетам с сотрудниками: премии, компенсации, подарки, командировки, представительские, подотчеты.
Что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов?
Услуги тренеров, психологов и прочих специалистов для командообразования и поднятия рабочего духа сотрудников.
Спикер: Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.
10 декабря. 1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет
Время: 15:00
Основной функционал 1С: ERP.
Нужна ли организации 1С: ERP.
Планирование и управленческий учет в 1С: ERP.
Регламентированный учет в 1С: ERP, особенности настройки ведения регламентированного учета.
Что может решить бухгалтер самостоятельно в программе и когда нужен Аналитик 1С.
Спикер: Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.
11 декабря. Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса
Время: 11:00
Упрощенная система налогообложения (УСН): обзор изменений по НДС и счетам-фактурам. Практические советы по адаптации к новым правилам.
Договорная работа в 2025 году: какие документы необходимы для защиты интересов бизнеса и минимизации налоговых рисков.
Новая прогрессивная шкала НДФЛ: разбор изменений и рекомендации по подготовке документов, связанных с ФОТ и заработной платой.
Детские вычеты: обзор изменений в правилах предоставления и рекомендации для сотрудников.
Амнистия по дроблению бизнеса: пошаговый план действий и перечень необходимых документов.
Налог на прибыль: анализ изменений и стратегии оптимизации налогообложения.
Льготы по страховым взносам: обзор условий и возможностей для снижения расходов.
Спикеры: Полубинская Светлана Владимировна, основатель компании АКФ «Столичный аудитор», аудитор, налоговый консультант, адвокат, арбитражный управляющий, медиатор; Громов Дмитрий Александрович, эксперт по учету и налогообложению.
12 декабря. Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд
Время: 13:00
В чем вам поможет Отчет о движении денежных средств.
Структура Отчета о движении денежных средств.
Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц.
Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры.
Составляем дашборды.
Бонус: Отчет о движении денежных средств.
Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
17 декабря. Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе
Время: 15:00
Обзор изменений – 2025 в:
НДФЛ;
налоге на прибыль;
налоге на имущество;
туристическом налоге;
страховых взносах.
Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН.
Ставки НДС на УСН.
Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.
Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.
Частые вопросы по налоговой реформе из Клерк.Консультаций.
Спикер: Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
19 декабря. Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг
Время: 15:00
План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.
Расчет точки безубыточности и прайс-лист.
Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.
Выбираем форму бизнеса и налоговый режим.
Договор на оказание бухгалтерских услуг.
Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т.д.
Как повысить стоимость услуг.
Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.
Спикер: Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
24 декабря. Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров
Время: 15:00
Участники стройки, виды и этапы работ.
Особенности учета в строительстве:
учет материалов;
учета расходов;
определение финансового результата.
Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.
Налоговая реформа – 2025: что меняется у строителей.
Что учесть в учетной политике на 2025 год и изменить в работе.
Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.
Спикер: Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании “Новые системы учета”.
26 декабря. Все про уплату НДС на УСН в 2025 году
Время: 11:00
Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.
Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).
Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.
Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)
Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.
Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.
К чему готовиться "упрощенцам" и их партнерам:
НДС по переходящим договорам
НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%
НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%)
Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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