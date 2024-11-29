Вебинары для бухгалтеров

Налоговые изменения-2025, НДС на УСН, учет в строительстве, 45 ошибок бухгалтера. Дайджест вебинаров на декабрь

Собрали для вас анонсы вебинаров на декабрь 2024 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

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3 декабря. Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025

Время: 11:00

Программа:

  • Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.

  • Схемы продажи товаров со склада: FBO, FBS.

  • Личный кабинет и первичные документы.

  • Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

  • Настройка программы 1С для работы с маркетплейса.

  • АУСН и маркетплейсы 2025.

  • Проверки ФНС селлеров.

Спикер: Татьяна Пашинник, практикующий бухгалтер селлеров, заместитель главного бухгалтера ООО «ЛОТУС МЬЮЗИК».

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4 декабря. 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)

Время: 11:00

Программа:

  • Частые ошибки по расчетам с сотрудниками: премии, компенсации, подарки, командировки, представительские, подотчеты.

  • Что учесть при приобретении основных средств и нематериальных активов?

  • Услуги тренеров, психологов и прочих специалистов для командообразования и поднятия рабочего духа сотрудников.

Спикер: Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

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10 декабря. 1С ERP: основной функционал, оперативный и регламентированный учет

Время: 15:00

Программа:

  • Основной функционал 1С: ERP.

  • Нужна ли организации 1С: ERP.

  • Планирование и управленческий учет в 1С: ERP.

  • Регламентированный учет в 1С: ERP, особенности настройки ведения регламентированного учета.

  • Что может решить бухгалтер самостоятельно в программе и когда нужен Аналитик 1С.

Спикер: Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.

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11 декабря. Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса

Время: 11:00

Программа:

  • Упрощенная система налогообложения (УСН): обзор изменений по НДС и счетам-фактурам. Практические советы по адаптации к новым правилам.

  • Договорная работа в 2025 году: какие документы необходимы для защиты интересов бизнеса и минимизации налоговых рисков.

  • Новая прогрессивная шкала НДФЛ: разбор изменений и рекомендации по подготовке документов, связанных с ФОТ и заработной платой.

  • Детские вычеты: обзор изменений в правилах предоставления и рекомендации для сотрудников.

  • Амнистия по дроблению бизнеса: пошаговый план действий и перечень необходимых документов.

  • Налог на прибыль: анализ изменений и стратегии оптимизации налогообложения.

  • Льготы по страховым взносам: обзор условий и возможностей для снижения расходов.

Спикеры: Полубинская Светлана Владимировна, основатель компании АКФ «Столичный аудитор», аудитор, налоговый консультант, адвокат, арбитражный управляющий, медиатор; Громов Дмитрий Александрович, эксперт по учету и налогообложению.

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12 декабря. Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд

Время: 13:00

Программа:

  • В чем вам поможет Отчет о движении денежных средств.

  • Структура Отчета о движении денежных средств.

  • Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц.

  • Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры.

  • Составляем дашборды.

Бонус: Отчет о движении денежных средств.

Спикер: Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

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17 декабря. Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе

Время: 15:00

Программа:

  • Обзор изменений – 2025 в:

    • НДФЛ;

    • налоге на прибыль;

    • налоге на имущество;

    • туристическом налоге;

    • страховых взносах.

  • Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН.

  • Ставки НДС на УСН.

  • Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.

  • Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

  • Частые вопросы по налоговой реформе из Клерк.Консультаций.

Спикер: Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

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19 декабря. Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг

Время: 15:00

Программа:

  • План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.

  • Расчет точки безубыточности и прайс-лист.

  • Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.

  • Выбираем форму бизнеса и налоговый режим.

  • Договор на оказание бухгалтерских услуг.

  • Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т.д.

  • Как повысить стоимость услуг.

Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.

Спикер: Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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24 декабря. Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров

Время: 15:00

Программа:

  • Участники стройки, виды и этапы работ.

  • Особенности учета в строительстве:

    • учет материалов;

    • учета расходов;

    • определение финансового результата.

  • Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.

  • Налоговая реформа – 2025: что меняется у строителей.

  • Что учесть в учетной политике на 2025 год и изменить в работе.

  • Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер: Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании “Новые системы учета”.

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26 декабря. Все про уплату НДС на УСН в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

  • Условия и порядок освобождения от обязанностей плательщика НДС на УСН с 2025 г. От каких обязанностей освобождают новые правила.

  • Условия применения пониженных ставок НДС (5%, 7%).

  • Состав и порядок оценки доходов, учитываемых для освобождения от НДС на УСН и применения пониженных ставок в различных ситуациях.

  • Что нужно учесть при выборе ставки НДС (5%, 7%, 20%): плюсы и минусы пониженных ставок. В каких случаях при выборе пониженных ставок применяются обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%)

  • Объекты обложения НДС и льготы по НДС на УСН.

  • Документальное оформление авансов и отгрузок. Счета-фактуры, книги продаж и книги покупок при УСН.

  • К чему готовиться "упрощенцам" и их партнерам:

    • НДС по переходящим договорам

    • НДС при переходе с ОСНО или УСН со ставкой 20% (10%) на УСН с освобождением или со ставками 5%/7%

    • НДС при переходе с пониженных ставок или освобождения от НДС на ставку 20% (10%)

Спикер: Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

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