Банковские карты

Оплата за товар на личную карту ИП: можно или нет

ИП на патенте торгует в розницу. Онлайн-касса есть, но нет эквайринга. Если покупатели хотят оплатить картой, то делают перевод на личную карту физического лица. Насколько это правомерно?
Оплата за товар на личную карту ИП: можно или нет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Законом или иным нормативным актом не установлен запрет для физического лица использовать личные карты для предпринимательской деятельности.

Но в целом по правилам банков счета физических лиц не предназначены для предпринимательской деятельности (п. 4.29 и 4.39 Положения Банка России от 24.11.2022 № 809-П).

Счет № 40802 «Индивидуальные предприниматели»

4.29. Назначение счета — учет поступления и расходования денежных сумм физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуальных предпринимателей.

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Счет № 40817 «Физические лица»

4.39. Назначение счета — учет денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

И практически у всех банков запрет на использование личных счетов для предпринимательской деятельности прописан в договорах с клиентами.

Так что банк может заблокировать карту, если выявит нарушение договорных обязательств. При этом некоторые ИП так работают годами и банки не возражают.

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