Оплата за товар на личную карту ИП: можно или нет

ИП на патенте торгует в розницу. Онлайн-касса есть, но нет эквайринга. Если покупатели хотят оплатить картой, то делают перевод на личную карту физического лица. Насколько это правомерно?

Законом или иным нормативным актом не установлен запрет для физического лица использовать личные карты для предпринимательской деятельности.

Но в целом по правилам банков счета физических лиц не предназначены для предпринимательской деятельности (п. 4.29 и 4.39 Положения Банка России от 24.11.2022 № 809-П).

Счет № 40802 «Индивидуальные предприниматели» 4.29. Назначение счета — учет поступления и расходования денежных сумм физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуальных предпринимателей. <…> Счет № 40817 «Физические лица» 4.39. Назначение счета — учет денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

И практически у всех банков запрет на использование личных счетов для предпринимательской деятельности прописан в договорах с клиентами.

Так что банк может заблокировать карту, если выявит нарушение договорных обязательств. При этом некоторые ИП так работают годами и банки не возражают.