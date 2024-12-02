Переход ООО на типовой устав: пошаговая инструкция

В статье рассмотрен порядок перехода на типовую форму устава. Стоит ли это делать, и какие будут последствия для компании, которая воспользовалась таким правом.

Кто может перейти на типовой устав

Типовой устав может применять как вновь создающаяся компания, так и действующая.

Ограничений на использование такой формы нет, но подойти она может не всем компаниям. Ни один из предложенных типовых уставов не содержит информацию о совете директоров и ревизионной комиссии.

Поэтому, если в компании они есть, придется либо расформировывать эти органы ООО, либо отказаться от применения типовой формы.

Если организация планирует осуществлять лицензируемый вид деятельности, не стоит использовать типовую форму устава. Запрет на его применение в таком случае не установлен, но ни в одной из форм не предусмотрено указания видов деятельности.

Лицензирующий же орган требует, чтобы в уставе был отображен вид деятельности компании. Поэтому при применении типовой формы в выдаче лицензии организации будет отказано.

Помимо этого, такие уставы не предусматривают возможности использования печати. Так что организация также должна принять решение отказаться от печати или же не переходить на типовую форму.

В соответствии с типовыми формами возможно только два способа удостоверения решений общего собрания. Это приглашение на заседание нотариуса, который выдаст свидетельство по его окончании, или присутствие на собрании всех участников ООО.

Плюсы и минусы перехода на типовой устав

В применении типовой формы, бесспорно, есть преимущества. В случае ее применения компании не нужно будет:

самостоятельно вносить изменения в устав , если в законодательстве произошли изменения. Устав будет изменен федеральным органом, который на это уполномочен;

регистрировать изменения в уставе, если поменялись сведения о компании. Это связано с тем, что типовые формы не содержат разделов, где указывалась бы такая информация об организации, как наименование, место нахождения, размер уставного капитала;

не нужно представлять такой документ контрагентам, нотариусу или в банк;

хранить подлинник устава, а в случае утери документа запрашивать дубликат в налоговой.

Помимо плюсов есть и минусы применения типовой формы устава. Главным недостатком является отсутствие возможности вносить изменения в документ. Многие вопросы деятельности компании вообще не закреплены в типовом уставе.

Поэтому возникает необходимость руководствоваться нормами закона или принимать внутренние документы, которые урегулируют эти вопросы.

Применение типовой формы накладывает ряд ограничений, как на общество, так и на ее участников.

Общество не сможет:

На участников будут наложены следующие ограничения:

Как выбрать типовой устав

Приказ Минэкономразвития от 01.08.2018 № 411 предусматривает 36 типовых форм уставов.

Для выбора нужной формы нужно определиться со следующими вопросами:

будет ли предусмотрен выход участников из общества ;

нужно ли будет получать согласие участников ООО на отчуждение доли третьим лицам;

требуется ли закрепить преимущественное право покупки доли ;

будет ли разрешено отчуждение доли другим участникам без согласия остальных;

возможен ли переход доли к наследникам и правопреемникам участников без согласия остальных;

каждый участник ООО может выступать директором или будет избран один единоличный орган;

каким способом будет удостоверяться решение общего собрания участников.

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Типовые формы не содержат детальной регламентации деятельности общества. В них не отражены порядок созыва и проведения общих собраний, осуществления генеральным директором своих полномочий.

Поэтому для нормального функционирования компании и организации всех внутренних процессов нужно утвердить внутренние документы, которые будут детально все это регламентировать.

Решение о переходе

Решение о переходе на типовой устав принимается на общем собрании участников ООО. Если участник один, то он будет принимать его самостоятельно.

Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

созвать общее собрание участников ;

провести собрание , в ходе которого нужно принять решение о переходе на использование типовой формы устава. Решение будет принято, если за него проголосовало не меньше 2/3 от общего числа голосов участников ООО. Уставом или законом может быть предусмотрено большее количество голосов (п. 8 ст. 37 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ);

по итогу голосования нужно составить протокол, в котором будет отражено решение о переходе на типовую форму.

Образец решения о переходе

Решение о переходе на типовой устав: протокол собрания участников ООО, регистрация типового устава ООО.

Как внести изменения в ЕГРЮЛ о переходе на типовой устав

Для внесения изменений в ЕГРЮЛ нужно подать заявление по форме № Р13014 в единый регистрационный центр по месту нахождения ООО или в регистрирующий орган (п. 1 ст. 18, п. 2.1 ст. 17 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). К заявлению нужно приложить решение о переходе на типовой устав.

Подать его можно одним из следующих способов (п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ):

обратившись в инспекцию ;

через МФЦ . Предварительно нужно уточнить, оказывает ли выбранное вами отделение такие услуги;

почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения;

в электронном виде используя: единый государственный портал госуслуг; сервис на сайте ФНС; мобильное приложение; прикладной программный интерфейс (API).При выборе такого способа направления документов нужно учесть, что их следует подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (пп. 5, 11 порядка, утвержденного приказом ФНС от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1267@);

подать документы через нотариуса. В этом случае необходимо прийти к нему лично. Услуга является платной (п. 1 ст. 9 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, ст. 22, 86.3 основ законодательства о нотариате).

После подачи документов заявителю или его представителю будет выдана расписка. Если документы были направлены почтой или в электронном виде, то и расписка будет направлена заявителю почтой или на имейл. В ней будет указана дата получения документов (пп. 72, 73, 150 административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 13.01.2020 № ММВ-7-14/12@).

Последствия перехода на типовой устав

Переход на применение типовой формы позволит сократить расходы компании, так как не требуется разрабатывать свой документ. Не требует он и нотариального заверения, что также приводит к меньшим тратам.

Если организация только создается, то применение такого документа позволит избежать риска отказа в регистрации юридического лица. Обусловлено это тем, что документ разработан государственным ведомством, и его нормы всегда соответствуют действующему законодательству.

Даже если были внесены изменения в типовую форму, организации не придется вносить изменения самостоятельно.

Эта функция возложена на уполномоченный орган власти (п. 1 ст. 12 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Кроме того, такой устав не имеет бумажного воплощения, поэтому его невозможно потерять или уничтожить.

Отсутствует необходимость представлять такой документ в различные структуры, в том числе и для государственной регистрации организации. Не придется его копии заверять у нотариуса.

При подаче документов на регистрацию достаточно будет указать только номер выбранного типового документа.