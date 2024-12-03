Как принять иностранца на работу педагогом

Трудоустройство педагогов требует наличия специальных документов, так как работа предполагает взаимодействие с детьми. Рассказываем, как принять на работу педагогом гражданина Египта и какие особенности трудоустройства следует учесть.

Для приема на работу иностранца (не высококвалифицированного специалиста) необходимо запросить стандартные документы:

вид на жительство;

регистрация по месту пребывания;

трудовая книжка (если есть);

СНИЛС;

ИНН.

Помимо этого стоит учитывать, что педагогической деятельностью могут заниматься лица, имеющие профильное образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профстандартах согласно ст. 331 ТК, ст. 46 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ.

Профстандарт для педагогов утвержден Приказом Минтруда от 18.10.2013 № 544н «‎Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

В соответствии с профстандартом у педагога должно быть высшее или среднее образование. При этом даже в случае принятия на работу иностранного гражданина, дипломы об образовании должны быть российские или они должны подтверждаться на соответствие российским.

Также при устройстве на работу педагогом, необходимо предоставить справку об отсутствии судимости и справку о том, есть ли у лица административное наказание за потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Кроме того, педагогам необходимо проходить обязательное освидетельствование у психиатра согласно приказу Минздрава от 20.05.2022 № 342н.