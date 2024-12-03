Что такое ИИС-3

В чем особенность нового ИИС-3
Индивидуальные инвестиционные счета — это особые счета для работы на фондовом рынке. Через ИИС точно так же, как и через обычные брокерские счета, можно покупать облигации, акции, паи инвестиционных фондов, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты.
Но есть существенное отличие: владельцы ИИС могут рассчитывать на налоговые послабления, если не будут выводить деньги и закрывать счет в течение нескольких лет.
Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) позволяет владельцу получать сразу две налоговые льготы:
Вычет на взнос.
Это возможность вернуть часть денег, внесенных на счет за год, но не больше суммы уплаченного за этот же год НДФЛ. Чтобы воспользоваться льготой, инвестор должен иметь официальный заработок и отчислять с него налоги.
Вычет на доход. Он освобождает инвесторов от НДФЛ с прибыли по операциям на счете. Чтобы получить этот вычет, официальный доход иметь необязательно.
До конца 2023 года владельцы индивидуальных инвестсчетов могли выбрать только одну из этих льгот: вычет на взнос для счета первого типа (ИИС-1) или вычет на доход для счета второго типа (ИИС-2).
С 2024 года можно заводить только ИИС третьего типа (ИИС-3). Инвесторы, у которых уже есть счета первого или второго типа, продолжат ими пользоваться на прежних условиях, а при желании имеют право трансформировать их в ИИС-3.
Чем еще новый тип ИИС отличается от первых двух
На ИИС-3 разрешается вносить любые суммы, а на инвестсчета первых двух типов — до 1 млн рублей в год.
Вы можете открыть до трех ИИС-3 и пользоваться ими одновременно. А счет старого типа должен быть только один — первого или второго типа.
Но когда у вас уже есть ИИС-1 или ИИС-2, то завести в дополнение к нему ИИС-3 не удастся. Придется либо закрыть старый счет, либо трансформировать его в инвестсчет нового типа.
С любого ИИС нельзя забирать деньги в течение определенного срока. Иначе счет автоматически закроется, уже полученные вычеты придется вернуть, а с дохода от операций — заплатить налог. Для ИИС-1 и ИИС-2 минимальный срок владения счетом составляет 3 года. Для ИИС-3 он намного больше — от 5 до 10 лет.
Минимальное время хранения денег на ИИС-3 для получения льгот зависит от года, когда вы заключите договор:
в 2024–2026 годах — не меньше 5 лет;
в 2027 году — 6 лет;
в 2028 году — 7 лет;
в 2029 году — 8 лет;
в 2030 году — 9 лет;
с 2031 года — 10 лет.
В зачет идет полный год владения ИИС. То есть если вы откроете инвестсчет 1 июля 2024 года, то должны закрыть его не раньше 1 июля 2029 года. Иначе налоговых льгот не будет.
Но для ИИС-3 есть особый случай, когда вы можете вывести деньги со счета полностью или частично и при этом не придется возвращать вычеты и платить налог.
Если вам понадобятся средства со счета на дорогостоящее лечение, ИИС-3 не закроется и льготы сохранятся. При этом важно, чтобы перевод с ИИС шел прямо на банковский счет медицинской организации.
Какой вычет можно получить на взносы
Размер вычета зависит от налога на доход (НДФЛ), который вы заплатили за год. Так как вычет – это возврат части уплаченного подоходного налога.
Если официального дохода нет, то нет и налога, который можно вернуть. Вычет будет нулевым.
Вы заработали за год до 5 млн рублей. С этих денег взимается налог по ставке 13%. Поэтому размер вычета будет рассчитываться как 13% от суммы всех ваших взносов на ИИС-3 за год.
Но сколько бы вы ни положили на один или несколько инвестсчетов, вычет не превысит определенный лимит. При годовом доходе до 5 млн рублей он составит 52 000 рублей. Причем это максимальная сумма возврата для всех долгосрочных инвестиций, а не только по ИИС-3.
Помимо инвестиционных счетов, к долгосрочным инвестициям относится участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). А с 2025 года под общий лимит также попадут договоры дополнительных пенсий.
Предположим, за 2025 год вы положите 300 000 ₽ на ИИС-3, 50 000 ₽ на дополнительную пенсию в негосударственный пенсионный фонд и 100 000 ₽ — на счет в программе долгосрочных сбережений.
Общая сумма ваших взносов составит 450 000 ₽ = 300 000 + 50 000 + 100 000. 13% от этой суммы (58 500 ₽) окажется больше максимального размера вычета. То есть вернуть получится только 52 000 ₽. И лишь при условии, что ваш НДФЛ за год будет не меньше этого лимита.
Доход превысил 5 млн рублей. В этом случае с заработка свыше 5 млн рублей НДФЛ составит 15%. Поэтому вычет тоже будет рассчитываться по этой повышенной ставке. При этом максимальный размер вычета составит 60 000 рублей.
Допустим, заработок за год составил 5,2 млн ₽. С 5 млн ₽ отчислили НДФЛ по ставке 13%, а с 200 000 ₽ — уже по 15%. При этом вы положили на ИИС и счет ПДС 390 000 ₽. С 200 000 ₽ взносов вычет рассчитают по ставке 15% (30 000 ₽), а с оставшихся 190 000 ₽ – по 13% (24 700 ₽).
То есть общая сумма вычета будет 54 700 ₽ = 30 000 + 24 700. Но даже если вы пополните ИИС на миллион, вам вернут не больше 60 000 ₽.
Вычет на взнос можно оформлять ежегодно или сразу за три предыдущих года. Но, если вы получите вычет, а затем закроете счет досрочно, деньги придется вернуть ФНС. Учтите, что при этом вам нужно будет погасить пени — ведь будет считаться, что вы нарушили срок уплаты подоходного налога.
За тот календарный год, в который вы закрываете ИИС, вычет на взнос не предполагается. Например, в марте заканчивается минимальный срок действия ИИС-3 и вы решаете забрать с него деньги. За месяц до этого, в феврале, вы положили на счет 400 000 рублей — вычет с этого взноса получить не удастся.
Как считается вычет на доход
Если вы не будете выводить деньги со счета в течение минимального срока владения ИИС-3, то просто не придется платить налог с прибыли от операций на счете. Правда, при условии, что ваш доход по всем ИИС, которые вы закрыли в один год, не превышает 30 млн рублей.
Владельцы ИИС могут получить вычет на доход только от ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ). На другие активы эта налоговая льгота не распространяется.
Если сумма окажется больше, то с прибыли сверх лимита придется заплатить НДФЛ. К примеру, если ваш инвестиционный доход составит 35 млн рублей, то с 5 млн рублей нужно будет отчислить налог.
В какие инструменты можно вложиться через ИИС-3
Через ИИС-3 разрешается инвестировать в российские ценные бумаги, иностранную валюту, драгметаллы, фьючерсы и опционы. Когда вы открываете ИИС-3 через доверительного управляющего, он вправе вложить до 15% ваших денег в банковские депозиты.
Сложность и уровень риска инструментов, которые можно купить через ИИС, будет точно такая же, как и при использовании обычного брокерского счета.
Как открыть ИИС-3
Чтобы открыть ИИС третьего типа, для начала вам нужно решить, с кем именно вы хотите заключить договор.
ИИС-3 можно будет оформить через:
брокера или доверительного управляющего;
банк, у которого есть лицензии на брокерские услуги и доверительное управление;
управляющую компанию паевых инвестиционных фондов (ПИФов). В этом случае получится вложиться только в открытые ПИФы этой компании.
Многие финансовые посредники открывают инвестсчета онлайн. Например, банки нередко предлагают завести ИИС прямо через свое мобильное приложение.
Как превратить ИИС первого или второго типа в ИИС-3
Чтобы трансформировать старый инвестсчет в новый, нужно подать два заявления о преобразовании ИИС. Первое — брокеру или управляющему, который открыл вам прежний счет. Второе — в Федеральную налоговую службу.
Забудете уведомить ФНС о трансформации и откроете еще один ИИС-3 — потеряете право на льготы по всем своим ИИС. А уже полученные вычеты на взносы придется вернуть. Все потому, что без оповещения налоговой старый счет по-прежнему останется счетом первого или второго типа, а он может быть только один.
Даже если налоговая уже прислала вам требование вернуть вычет из-за незавершенной трансформации счета, можно все исправить.
Подайте в ФНС уведомление о преобразовании старого ИИС до 31 января 2025 года — ведомство отменит свое требование и льготы возвращать не придется.
Срок владения старым инвестсчетом зачтется по новому договору, но перенести на ИИС-3 получится не больше трех лет. То есть даже если вы пользовались ИИС-1 или ИИС-2 дольше, скажем, пять лет, то после трансформации будет считаться, что вы владеете ИИС-3 три года.
Можно ли переводить ИИС-3 между посредниками
Да, разрешается передавать инвестсчет от одной компании к другой, причем во многих случаях получится перевести не только деньги, но и ценные бумаги, валюту и драгметаллы. То есть необязательно продавать активы, чтобы перейти к новому посреднику.
Например, на вашем счете уже есть облигации, которые вы хотели бы сохранить. Тогда при выборе нового брокера важно выбрать компанию, которая тоже работает с этими бумагами.
После того как заключите с ним договор на ИИС-3, сможете передать ему и деньги, и бумаги с другого ИИС-3. С прошлым посредником необходимо расторгнуть договор инвестсчета в течение месяца.
Учтите, что перевести активы можно только на пустой ИИС-3. Если вы уже внесли деньги на инвестсчет, то пополнить его с другого ИИС не получится.
Если вы решите перекинуть на ИИС-3 у нового брокера активы с ИИС-1 или ИИС-2, открытых у другого посредника, то схема будет чуть сложнее. Вам нужно будет сначала трансформировать старый счет в ИИС-3 и только потом переводить деньги и бумаги к новому посреднику.
У меня уже есть три инвестсчета. Что будет с налоговыми льготами, если я открою четвертый для перехода к другому брокеру
Вы сохраните право на вычеты, если в течение 30 дней успеете перевести все активы на новый счет и расторгнуть договор ИИС с прежним посредником, чтобы счетов снова оказалось три.
Может быть ситуация, когда вы открыли четвертый ИИС-3, но так и не пользовались им. Если вы ни разу ничего не вносили на этот счет и закрыли его к моменту обращения за вычетом, он не отменит налоговые льготы.
Даже когда у вас было несколько пустых счетов, которые вы ни разу не пополняли в течение долгого времени, а потом расторгли все ненужные договоры — они ни на что не повлияют. Главное, чтобы к моменту запроса вычета у вас осталось лишь три ИИС-3.
О чем нужно помнить при открытии ИИС-3
Вложения через ИИС-3 несут в себе такие же риски, как и любые другие инвестиции.
Важно помнить, что прибыль на фондовом рынке не гарантирована, а деньги на вашем счете не застрахованы государством. Всегда есть риск не только ничего не заработать, но и потерять свои вложения.
Стоит инвестировать только свободные деньги, с потерей которых вы готовы смириться. И прежде чем выходить на фондовый рынок, нужно сформировать себе финансовую подушку безопасности. Обычно рекомендуется отложить 3–6 зарплат и хранить эти деньги на накопительном счете или депозите в банке.
Довольно рискованно начинать торговлю ценными бумагами без подготовки, поэтому стоит заранее пройти специальное обучение и продумать свою стратегию действий на бирже.
Комментарии1
а если цимус? сомнительно