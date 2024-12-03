Что такое ИИС-3

В 2024 году появились новые инвестиционные индивидуальные счета (ИИС) третьего типа с особыми налоговыми льготами. Разбираемся, чем они отличаются от прежних и действительно ли помогут больше экономить на налогах.

В чем особенность нового ИИС-3

Индивидуальные инвестиционные счета — это особые счета для работы на фондовом рынке. Через ИИС точно так же, как и через обычные брокерские счета, можно покупать облигации, акции, паи инвестиционных фондов, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты.

Но есть существенное отличие: владельцы ИИС могут рассчитывать на налоговые послабления, если не будут выводить деньги и закрывать счет в течение нескольких лет.

Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3) позволяет владельцу получать сразу две налоговые льготы:

Вычет на взнос . Это возможность вернуть часть денег, внесенных на счет за год, но не больше суммы уплаченного за этот же год НДФЛ. Чтобы воспользоваться льготой, инвестор должен иметь официальный заработок и отчислять с него налоги.

Вычет на доход. Он освобождает инвесторов от НДФЛ с прибыли по операциям на счете. Чтобы получить этот вычет, официальный доход иметь необязательно.

До конца 2023 года владельцы индивидуальных инвестсчетов могли выбрать только одну из этих льгот: вычет на взнос для счета первого типа (ИИС-1) или вычет на доход для счета второго типа (ИИС-2).

С 2024 года можно заводить только ИИС третьего типа (ИИС-3). Инвесторы, у которых уже есть счета первого или второго типа, продолжат ими пользоваться на прежних условиях, а при желании имеют право трансформировать их в ИИС-3.

Чем еще новый тип ИИС отличается от первых двух

На ИИС-3 разрешается вносить любые суммы, а на инвестсчета первых двух типов — до 1 млн рублей в год.

Вы можете открыть до трех ИИС-3 и пользоваться ими одновременно. А счет старого типа должен быть только один — первого или второго типа.

Но когда у вас уже есть ИИС-1 или ИИС-2, то завести в дополнение к нему ИИС-3 не удастся. Придется либо закрыть старый счет, либо трансформировать его в инвестсчет нового типа.

С любого ИИС нельзя забирать деньги в течение определенного срока. Иначе счет автоматически закроется, уже полученные вычеты придется вернуть, а с дохода от операций — заплатить налог. Для ИИС-1 и ИИС-2 минимальный срок владения счетом составляет 3 года. Для ИИС-3 он намного больше — от 5 до 10 лет.

Минимальное время хранения денег на ИИС-3 для получения льгот зависит от года, когда вы заключите договор:

в 2024–2026 годах — не меньше 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

В зачет идет полный год владения ИИС. То есть если вы откроете инвестсчет 1 июля 2024 года, то должны закрыть его не раньше 1 июля 2029 года. Иначе налоговых льгот не будет.

Но для ИИС-3 есть особый случай, когда вы можете вывести деньги со счета полностью или частично и при этом не придется возвращать вычеты и платить налог.

Если вам понадобятся средства со счета на дорогостоящее лечение, ИИС-3 не закроется и льготы сохранятся. При этом важно, чтобы перевод с ИИС шел прямо на банковский счет медицинской организации.

Какой вычет можно получить на взносы

Размер вычета зависит от налога на доход (НДФЛ), который вы заплатили за год. Так как вычет – это возврат части уплаченного подоходного налога.

Если официального дохода нет, то нет и налога, который можно вернуть. Вычет будет нулевым.

Вы заработали за год до 5 млн рублей. С этих денег взимается налог по ставке 13%. Поэтому размер вычета будет рассчитываться как 13% от суммы всех ваших взносов на ИИС-3 за год.

Но сколько бы вы ни положили на один или несколько инвестсчетов, вычет не превысит определенный лимит. При годовом доходе до 5 млн рублей он составит 52 000 рублей. Причем это максимальная сумма возврата для всех долгосрочных инвестиций, а не только по ИИС-3.

Помимо инвестиционных счетов, к долгосрочным инвестициям относится участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС). А с 2025 года под общий лимит также попадут договоры дополнительных пенсий.

Предположим, за 2025 год вы положите 300 000 ₽ на ИИС-3, 50 000 ₽ на дополнительную пенсию в негосударственный пенсионный фонд и 100 000 ₽ — на счет в программе долгосрочных сбережений.

Общая сумма ваших взносов составит 450 000 ₽ = 300 000 + 50 000 + 100 000. 13% от этой суммы (58 500 ₽) окажется больше максимального размера вычета. То есть вернуть получится только 52 000 ₽. И лишь при условии, что ваш НДФЛ за год будет не меньше этого лимита.

Доход превысил 5 млн рублей. В этом случае с заработка свыше 5 млн рублей НДФЛ составит 15%. Поэтому вычет тоже будет рассчитываться по этой повышенной ставке. При этом максимальный размер вычета составит 60 000 рублей.

Допустим, заработок за год составил 5,2 млн ₽. С 5 млн ₽ отчислили НДФЛ по ставке 13%, а с 200 000 ₽ — уже по 15%. При этом вы положили на ИИС и счет ПДС 390 000 ₽. С 200 000 ₽ взносов вычет рассчитают по ставке 15% (30 000 ₽), а с оставшихся 190 000 ₽ – по 13% (24 700 ₽).

То есть общая сумма вычета будет 54 700 ₽ = 30 000 + 24 700. Но даже если вы пополните ИИС на миллион, вам вернут не больше 60 000 ₽.

Вычет на взнос можно оформлять ежегодно или сразу за три предыдущих года. Но, если вы получите вычет, а затем закроете счет досрочно, деньги придется вернуть ФНС. Учтите, что при этом вам нужно будет погасить пени — ведь будет считаться, что вы нарушили срок уплаты подоходного налога.

За тот календарный год, в который вы закрываете ИИС, вычет на взнос не предполагается. Например, в марте заканчивается минимальный срок действия ИИС-3 и вы решаете забрать с него деньги. За месяц до этого, в феврале, вы положили на счет 400 000 рублей — вычет с этого взноса получить не удастся.

Как считается вычет на доход

Если вы не будете выводить деньги со счета в течение минимального срока владения ИИС-3, то просто не придется платить налог с прибыли от операций на счете. Правда, при условии, что ваш доход по всем ИИС, которые вы закрыли в один год, не превышает 30 млн рублей.

Владельцы ИИС могут получить вычет на доход только от ценных бумаг и производных финансовых инструментов (ПФИ). На другие активы эта налоговая льгота не распространяется.

Если сумма окажется больше, то с прибыли сверх лимита придется заплатить НДФЛ. К примеру, если ваш инвестиционный доход составит 35 млн рублей, то с 5 млн рублей нужно будет отчислить налог.

В какие инструменты можно вложиться через ИИС-3

Через ИИС-3 разрешается инвестировать в российские ценные бумаги, иностранную валюту, драгметаллы, фьючерсы и опционы. Когда вы открываете ИИС-3 через доверительного управляющего, он вправе вложить до 15% ваших денег в банковские депозиты.

Сложность и уровень риска инструментов, которые можно купить через ИИС, будет точно такая же, как и при использовании обычного брокерского счета.

Как открыть ИИС-3

Чтобы открыть ИИС третьего типа, для начала вам нужно решить, с кем именно вы хотите заключить договор.

ИИС-3 можно будет оформить через:

брокера или доверительного управляющего;

банк, у которого есть лицензии на брокерские услуги и доверительное управление;

управляющую компанию паевых инвестиционных фондов (ПИФов). В этом случае получится вложиться только в открытые ПИФы этой компании.

Многие финансовые посредники открывают инвестсчета онлайн. Например, банки нередко предлагают завести ИИС прямо через свое мобильное приложение.

Как превратить ИИС первого или второго типа в ИИС-3

Чтобы трансформировать старый инвестсчет в новый, нужно подать два заявления о преобразовании ИИС. Первое — брокеру или управляющему, который открыл вам прежний счет. Второе — в Федеральную налоговую службу.

Забудете уведомить ФНС о трансформации и откроете еще один ИИС-3 — потеряете право на льготы по всем своим ИИС. А уже полученные вычеты на взносы придется вернуть. Все потому, что без оповещения налоговой старый счет по-прежнему останется счетом первого или второго типа, а он может быть только один.

Даже если налоговая уже прислала вам требование вернуть вычет из-за незавершенной трансформации счета, можно все исправить.

Подайте в ФНС уведомление о преобразовании старого ИИС до 31 января 2025 года — ведомство отменит свое требование и льготы возвращать не придется.

Срок владения старым инвестсчетом зачтется по новому договору, но перенести на ИИС-3 получится не больше трех лет. То есть даже если вы пользовались ИИС-1 или ИИС-2 дольше, скажем, пять лет, то после трансформации будет считаться, что вы владеете ИИС-3 три года.

Можно ли переводить ИИС-3 между посредниками

Да, разрешается передавать инвестсчет от одной компании к другой, причем во многих случаях получится перевести не только деньги, но и ценные бумаги, валюту и драгметаллы. То есть необязательно продавать активы, чтобы перейти к новому посреднику.

Например, на вашем счете уже есть облигации, которые вы хотели бы сохранить. Тогда при выборе нового брокера важно выбрать компанию, которая тоже работает с этими бумагами.

После того как заключите с ним договор на ИИС-3, сможете передать ему и деньги, и бумаги с другого ИИС-3. С прошлым посредником необходимо расторгнуть договор инвестсчета в течение месяца.

Учтите, что перевести активы можно только на пустой ИИС-3. Если вы уже внесли деньги на инвестсчет, то пополнить его с другого ИИС не получится.

Если вы решите перекинуть на ИИС-3 у нового брокера активы с ИИС-1 или ИИС-2, открытых у другого посредника, то схема будет чуть сложнее. Вам нужно будет сначала трансформировать старый счет в ИИС-3 и только потом переводить деньги и бумаги к новому посреднику.

У меня уже есть три инвестсчета. Что будет с налоговыми льготами, если я открою четвертый для перехода к другому брокеру

Вы сохраните право на вычеты, если в течение 30 дней успеете перевести все активы на новый счет и расторгнуть договор ИИС с прежним посредником, чтобы счетов снова оказалось три.

Может быть ситуация, когда вы открыли четвертый ИИС-3, но так и не пользовались им. Если вы ни разу ничего не вносили на этот счет и закрыли его к моменту обращения за вычетом, он не отменит налоговые льготы.

Даже когда у вас было несколько пустых счетов, которые вы ни разу не пополняли в течение долгого времени, а потом расторгли все ненужные договоры — они ни на что не повлияют. Главное, чтобы к моменту запроса вычета у вас осталось лишь три ИИС-3.

О чем нужно помнить при открытии ИИС-3

Вложения через ИИС-3 несут в себе такие же риски, как и любые другие инвестиции.

Важно помнить, что прибыль на фондовом рынке не гарантирована, а деньги на вашем счете не застрахованы государством. Всегда есть риск не только ничего не заработать, но и потерять свои вложения.

Стоит инвестировать только свободные деньги, с потерей которых вы готовы смириться. И прежде чем выходить на фондовый рынок, нужно сформировать себе финансовую подушку безопасности. Обычно рекомендуется отложить 3–6 зарплат и хранить эти деньги на накопительном счете или депозите в банке.

Довольно рискованно начинать торговлю ценными бумагами без подготовки, поэтому стоит заранее пройти специальное обучение и продумать свою стратегию действий на бирже.