Опасное вождение, проезд по платным автотрассам без оплаты и сокрытие госномеров — новые ужесточения ответственности автомобилистов

Чиновники продолжают закручивать автомобилистам «гайки в колеса». Ответственность и автоштрафы с каждым годом только растут. Давайте рассмотрим несколько важных последних изменений, которые следует знать каждому водителю.

Сокрытие госномеров

Президент Владимир Путин подписал закон за номером 342-ФЗ от 14.10.2024 года, предусматривающий внесение изменений в КоАП, в том числе направленных на ужесточение ответственности автомобилистов за сокрытие госномеров. Закон уже вступил в силу.

Что изменилось

Как мы помним, сокрытие госномеров авто и раньше, мягко говоря, не приветствовалось. Но наказывали более мягко. Так до принятия закона водителю, который закрыл госномера на своем авто грозил всего лишь штраф в размере пяти тысяч рублей.

В крайнем случае (за злостное сокрытие) водителя могли лишить прав, но не очень надолго — от одного до трех месяцев.

Сейчас, по новым правилам, в случае сокрытия номеров при помощи специальных устройств, препятствующих их идентификации, наказание только одно — лишение прав. И уже, как вы, наверное, догадались, не на месяц, на два, а на год — полтора.

В случаях, когда номера скрыты грязью или при помощи бумаги и это выявляется повторно, — наказание такое же, как и при сокрытии номеров при помощи специальных устройств — лишение прав на год или полтора года.

Проезд по платным автотрассам без оплаты

По данным Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за прошедший месяц за проезд по платному участку автотрассы на проспекте Багратиона в Москве было оштрафовано более 140 тысяч автомобилистов. Поясним, что речь идет о новом региональном автоштрафе, который был введен в действие совсем недавно.

Стоимость проезда по данному участку пути составляет от 400 до 1200 рублей в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства. При этом сумма регионального автоштрафа колеблется от трех до пятнадцати тысяч рублей.

Такое стало возможно благодаря новому закону, который позволяет региональным властям самостоятельно устанавливать штрафные санкции для «любителей халявы» и отграничивать их от федеральных санкций за аналогичные правонарушения.

С тех пор как новый закон вступил в законную силу, то есть с первого сентября 2024 года, своим правом на установление штрафных санкций пока воспользовалась только Москва. Но вслед за ней подтянутся и другие регионы.

Например, Санкт-Петербург уже объявил о своем решении в ближайшее время установить региональные автоштрафы на Западном скоростном диаметре.

Любопытно, что за проезд по московской трассе на участке пути по проспекту Багратиона водители сами обязаны позаботиться об оплате платной дороги.

Но как мне что-то подсказывает, большинство из оштрафованных, скорее всего, даже и не подозревали, что за проезд по проспекту Багратиона надо платить отдельно, поскольку там действует система «Свободный поток». Это значит, что никаких шлагбаумов или иных опознавательных знаков для взимания оплаты проезда там нет. Но разбираться, как обычно не стали. Нет оплаты — получите штраф.

Новые штрафы не за горами

Вы полагаете, что чиновники ограничатся указанными нововведениями? Конечно же, нет. У них в разработке уже новые автоштрафы. В частности, Госдума уже поддержала в первом чтении очередной законопроект, ужесточающий ответственность водителя за опасное вождение.

По итогам первого чтения, за опасное вождение водителю будет «светить штраф» в размере 5 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения автовладельца уже лишат прав на срок от одного до трех месяцев.

При этом Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал еще более жесткие санкции ко второму чтению, поскольку, по его мнению, за опасное вождение санкции должны быть еще более серьезными.