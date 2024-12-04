Бухгалтерский учет

ЕФС-1: как заполнять раздел 2

ЕФС-1 собрала в себе сразу несколько отчетных форм. Разбираемся с разделом 2 формы: кто, как, куда и когда должен отчитываться на новом бланке.
ЕФС-1: как заполнять раздел 2
Иллюстрация: wayhomestudio/freepik

Что отражать в разделе 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 предназначен для отражения доходов работников, а также начисленных на них взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Кто, как и куда сдает раздел 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.

Страхователи, численность персонала у которых, не превышает 10 человек, вправе представить отчет на бумажном носителе. Все остальные — в электронном виде по ТКС.

Направлять отчет необходимо в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования (ст. 3, п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ).

Формат предоставления утвержден Приказом Фонда пенсионного и социального страхования от 17.11.23 №2281.

Как заполнить раздел 2 ЕФС-1

Раздел 2 состоит из нескольких подразделов.

1. На титульной странице раздела 2 указывается численность:

  • среднесписочная;

  • персонала, подлежащего страхованию от травматизма и проф болезней;

  • инвалидов;

  • работников на вредных и опасных производствах.

2. Подраздел 2.1 — заполняют все страхователи.

Он содержит расчет взносооблагаемой базы, страховых взносов, начисленных по тарифу и с учетом скидки, которые также указывают в этом подразделе.

3. Подраздел 2.1.1. Этот подраздел заполняют страхователи, у которых:

  • есть самостоятельные классификационные единицы;

  • муниципальные госучреждения, часть деятельности которых финансируется из разных бюджетов и источников (частичное финансирование);

  • страхователи-частные лица, заключившие трудовой договор с работником или договор ГПХ, по которому возникает обязанность уплаты взносов на травматизм.

4. Подраздел 2.2 — предусмотрен для заполнения работодателями, которые предоставляют своих работников для работы в других местах.

5. Подраздел 2.3. Сюда страхователи заносят сведения о проводимых обязательных медосмотрах и спецоценке условий труда.

Сроки сдачи раздела 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 необходимо сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вне зависимости от того отчитывается страхователь на бумаге или в электронном виде.

Ответственность за нарушения по разделу 2 ЕФС-1

За что могут оштрафовать

Кого накажут

Размер штрафа, рублей

Основание

Сдача отчета после крайнего срока

Страхователя

5% от начисленной за последние 3 месяца суммы, минимум — 1000 рублей, максимум — 30% 

Ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ.

Должностное лицо

300 — 500 рублей

П. 2, 3 ст. 15.33 КоАП

Ошибки, которые привели к занижению суммы взносов

Страхователя

20 — 40% от суммы взносов к уплате

Ст. 26.29 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ

Должностное лицо

300 — 500 рублей

П. 2, 3 ст. 15.33 КоАП

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