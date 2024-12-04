ЕФС-1: как заполнять раздел 2

Что отражать в разделе 2 ЕФС-1
Раздел 2 формы ЕФС-1 предназначен для отражения доходов работников, а также начисленных на них взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.
Кто, как и куда сдает раздел 2 ЕФС-1
Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.
Страхователи, численность персонала у которых, не превышает 10 человек, вправе представить отчет на бумажном носителе. Все остальные — в электронном виде по ТКС.
Направлять отчет необходимо в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования (ст. 3, п. 1 ст. 24 закона № 125-ФЗ).
Формат предоставления утвержден Приказом Фонда пенсионного и социального страхования от 17.11.23 №2281.
Как заполнить раздел 2 ЕФС-1
Раздел 2 состоит из нескольких подразделов.
1. На титульной странице раздела 2 указывается численность:
среднесписочная;
персонала, подлежащего страхованию от травматизма и проф болезней;
инвалидов;
работников на вредных и опасных производствах.
2. Подраздел 2.1 — заполняют все страхователи.
Он содержит расчет взносооблагаемой базы, страховых взносов, начисленных по тарифу и с учетом скидки, которые также указывают в этом подразделе.
3. Подраздел 2.1.1. Этот подраздел заполняют страхователи, у которых:
есть самостоятельные классификационные единицы;
муниципальные госучреждения, часть деятельности которых финансируется из разных бюджетов и источников (частичное финансирование);
страхователи-частные лица, заключившие трудовой договор с работником или договор ГПХ, по которому возникает обязанность уплаты взносов на травматизм.
4. Подраздел 2.2 — предусмотрен для заполнения работодателями, которые предоставляют своих работников для работы в других местах.
5. Подраздел 2.3. Сюда страхователи заносят сведения о проводимых обязательных медосмотрах и спецоценке условий труда.
Сроки сдачи раздела 2 ЕФС-1
Раздел 2 формы ЕФС-1 необходимо сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вне зависимости от того отчитывается страхователь на бумаге или в электронном виде.
Ответственность за нарушения по разделу 2 ЕФС-1
За что могут оштрафовать
Кого накажут
Размер штрафа, рублей
Основание
Сдача отчета после крайнего срока
Страхователя
5% от начисленной за последние 3 месяца суммы, минимум — 1000 рублей, максимум — 30%
Должностное лицо
300 — 500 рублей
Ошибки, которые привели к занижению суммы взносов
Страхователя
20 — 40% от суммы взносов к уплате
Должностное лицо
300 — 500 рублей
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