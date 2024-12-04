ЕФС-1: как заполнять раздел 2

ЕФС-1 собрала в себе сразу несколько отчетных форм. Разбираемся с разделом 2 формы: кто, как, куда и когда должен отчитываться на новом бланке.

Что отражать в разделе 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 предназначен для отражения доходов работников, а также начисленных на них взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

Кто, как и куда сдает раздел 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 сдают все работодатели.

Страхователи, численность персонала у которых, не превышает 10 человек, вправе представить отчет на бумажном носителе. Все остальные — в электронном виде по ТКС.

Формат предоставления утвержден Приказом Фонда пенсионного и социального страхования от 17.11.23 №2281.

Как заполнить раздел 2 ЕФС-1

Раздел 2 состоит из нескольких подразделов.

1. На титульной странице раздела 2 указывается численность:

среднесписочная;

персонала, подлежащего страхованию от травматизма и проф болезней;

инвалидов;

работников на вредных и опасных производствах.

2. Подраздел 2.1 — заполняют все страхователи.

Он содержит расчет взносооблагаемой базы, страховых взносов, начисленных по тарифу и с учетом скидки, которые также указывают в этом подразделе.

3. Подраздел 2.1.1. Этот подраздел заполняют страхователи, у которых:

есть самостоятельные классификационные единицы;

муниципальные госучреждения, часть деятельности которых финансируется из разных бюджетов и источников (частичное финансирование);

страхователи-частные лица, заключившие трудовой договор с работником или договор ГПХ, по которому возникает обязанность уплаты взносов на травматизм.

4. Подраздел 2.2 — предусмотрен для заполнения работодателями, которые предоставляют своих работников для работы в других местах.

5. Подраздел 2.3. Сюда страхователи заносят сведения о проводимых обязательных медосмотрах и спецоценке условий труда.

Сроки сдачи раздела 2 ЕФС-1

Раздел 2 формы ЕФС-1 необходимо сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вне зависимости от того отчитывается страхователь на бумаге или в электронном виде.

Ответственность за нарушения по разделу 2 ЕФС-1