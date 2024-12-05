Изменения в инвестиционных вычетах с 2025 года: трехлетняя льгота

До конца 2024 года у вас есть возможность продать иностранные ценные бумаги, которые больше 3 лет находятся в собственности и котируются на бирже, чтобы воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. С 2025 года эта опция станет недоступна для большинства иностранных активов.

Трехлетняя льгота сейчас

Сейчас п. 1 ст. 219.1 НК РФ позволяет применять налоговый инвестиционный вычет к доходам от реализации (погашения) любых ценных бумаг, которые:

Соответствуют определению ценных бумаг в соответствии с НК РФ;

Котируются на организованном рынке ценных бумаг;

Находятся в собственности более 3 лет.

Что изменится с 2025 года?

Однако с 1 января 2025 года правила станут более строгими, и вычет можно будет применять только к:

Государственным ценным бумагам РФ;

Ценным бумагам субъектов РФ;

Муниципальным ценным бумагам;

Бумагам российских организаций;

Ценным бумагам организаций из стран ЕАЭС, эмитированным по их законодательству.