Изменения в инвестиционных вычетах с 2025 года: трехлетняя льгота

До конца 2024 года у вас есть возможность продать иностранные ценные бумаги, которые больше 3 лет находятся в собственности и котируются на бирже, чтобы воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. С 2025 года эта опция станет недоступна для большинства иностранных активов.

Трехлетняя льгота сейчас

Сейчас п. 1 ст. 219.1 НК РФ позволяет применять налоговый инвестиционный вычет к доходам от реализации (погашения) любых ценных бумаг, которые:

  • Соответствуют определению ценных бумаг в соответствии с НК РФ;

  • Котируются на организованном рынке ценных бумаг;

  • Находятся в собственности более 3 лет.

Что изменится с 2025 года?

Однако с 1 января 2025 года правила станут более строгими, и вычет можно будет применять только к:

  • Государственным ценным бумагам РФ;

  • Ценным бумагам субъектов РФ;

  • Муниципальным ценным бумагам;

  • Бумагам российских организаций;

  • Ценным бумагам организаций из стран ЕАЭС, эмитированным по их законодательству.

‼️ Условие: все эти бумаги должны обращаться на организованном рынке ценных бумаг (как и сейчас) и находиться в собственности более 3 лет. Также обратите внимание, что воспользоваться «трехлетней» льготой как сейчас, так и с 2025 года, могут только налоговые резиденты РФ.

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