Изменения в инвестиционных вычетах с 2025 года: трехлетняя льгота

Трехлетняя льгота сейчас
Сейчас п. 1 ст. 219.1 НК РФ позволяет применять налоговый инвестиционный вычет к доходам от реализации (погашения) любых ценных бумаг, которые:
Соответствуют определению ценных бумаг в соответствии с НК РФ;
Котируются на организованном рынке ценных бумаг;
Находятся в собственности более 3 лет.
Что изменится с 2025 года?
Однако с 1 января 2025 года правила станут более строгими, и вычет можно будет применять только к:
Государственным ценным бумагам РФ;
Ценным бумагам субъектов РФ;
Муниципальным ценным бумагам;
Бумагам российских организаций;
Ценным бумагам организаций из стран ЕАЭС, эмитированным по их законодательству.
‼️ Условие: все эти бумаги должны обращаться на организованном рынке ценных бумаг (как и сейчас) и находиться в собственности более 3 лет. Также обратите внимание, что воспользоваться «трехлетней» льготой как сейчас, так и с 2025 года, могут только налоговые резиденты РФ.
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