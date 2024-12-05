1С: Управление торговлей можно использовать не только для товарного учета

В мае ко мне пришел клиент с запросом — нужно выполнить постановку управленческого учета в 1С «Управление торговлей» и восстановить пропущенные периоды. Он индивидуальный предприниматель на УСН «Доходы». Ниша – торговля на маркетплейсах (ОЗОН, WB, Авито, Яндекс.Маркет) и розничный магазин.
Что было уже настроено:
Товар заведен в базу.
Дополнительные расходы на транспортировку и фулфилмент распределялись согласно выбранному показателю (по количеству, стоимости, весу, габаритам).
Отчеты маркетплейсов загружались в 1С автоматически или через файл.
Кассовый аппарат розничного магазина подключен к базе 1С «УТ».
Настроен отчет по формированию валовой прибыли по направлениям – маркетплейсы и розничный магазин.
Что предстояло сделать:
Настроить выгрузку выписок банка в программу для отслеживания остатков по банковским счетам.
Занести движения денег по банковским картам.
Выровнять остатки по кассе (не делались выемки из операционной в основную кассу).
Вывести остатки по взаиморасчетам с контрагентами.
Сформировать отчет о движении денежных средств.
Сформировать отчет о прибылях и убытках.
В перспективе – составить управленческий баланс.
Все эти задачи реально выполнить, используя стандартный функционал «Управление торговлей».
Теперь у предпринимателя есть полноценный отчет о движении денежных средств, который можно формировать за любой период — день, неделя, месяц, квартал, год.
Можно сравнить показатели поступлений и списаний.
Можно вывести соотношения:
Зарплата продавцов и выручка розничного магазина.
Оплата рекламы и поступления от маркетплейсов.
С помощью отчета Ведомость по денежным средствам можно выявить те покупки, оплаченные банковскими картами, оплата по которым не дошла до нашего расчетного счета.
В процессе восстановления очень помогла обработка, которая позволяет выписку по личным картам физических лиц конвертировать в выписку для 1С. Все-таки у предпринимателей массово применяются оплаты с личных карт, а для полноценного управленческого учета важно учитывать все операции.
Обработка сопоставляет столбцы файла Excel с графами платежных документов в 1С.
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