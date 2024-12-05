1С: Управление торговлей можно использовать не только для товарного учета

Многие фирмы и предприниматели используют 1С «Управление торговлей» для ведения складского учета и продаж. А ведь эта программа может стать полноценным инструментом управленческого учета при правильном ведении.

1С «Управление торговлей» подходит для управленческого учета

В мае ко мне пришел клиент с запросом — нужно выполнить постановку управленческого учета в 1С «Управление торговлей» и восстановить пропущенные периоды. Он индивидуальный предприниматель на УСН «Доходы». Ниша – торговля на маркетплейсах (ОЗОН, WB, Авито, Яндекс.Маркет) и розничный магазин.

Что было уже настроено:

Товар заведен в базу. Дополнительные расходы на транспортировку и фулфилмент распределялись согласно выбранному показателю (по количеству, стоимости, весу, габаритам). Отчеты маркетплейсов загружались в 1С автоматически или через файл. Кассовый аппарат розничного магазина подключен к базе 1С «УТ». Настроен отчет по формированию валовой прибыли по направлениям – маркетплейсы и розничный магазин.

Что предстояло сделать:

Настроить выгрузку выписок банка в программу для отслеживания остатков по банковским счетам. Занести движения денег по банковским картам. Выровнять остатки по кассе (не делались выемки из операционной в основную кассу). Вывести остатки по взаиморасчетам с контрагентами. Сформировать отчет о движении денежных средств. Сформировать отчет о прибылях и убытках. В перспективе – составить управленческий баланс.

Все эти задачи реально выполнить, используя стандартный функционал «Управление торговлей».

Теперь у предпринимателя есть полноценный отчет о движении денежных средств, который можно формировать за любой период — день, неделя, месяц, квартал, год.

Отчет о движении денежных средств в 1С Управление торговлей

Можно сравнить показатели поступлений и списаний.

Можно вывести соотношения:

Зарплата продавцов и выручка розничного магазина.

Оплата рекламы и поступления от маркетплейсов.

С помощью отчета Ведомость по денежным средствам можно выявить те покупки, оплаченные банковскими картами, оплата по которым не дошла до нашего расчетного счета.

Отчет для контроля за поступлением на расчетный счет денег, полученных по эквайрингу.

В процессе восстановления очень помогла обработка, которая позволяет выписку по личным картам физических лиц конвертировать в выписку для 1С. Все-таки у предпринимателей массово применяются оплаты с личных карт, а для полноценного управленческого учета важно учитывать все операции.

Обработка для загрузки выписки Excel в 1С

Обработка сопоставляет столбцы файла Excel с графами платежных документов в 1С.