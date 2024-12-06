Когда передача товара за рубеж не является экспортом

Источник: Бухгалтерия.ру

Экспорт — таможенный режим, при котором товары (работы, услуги) вывозятся за пределы России без обязательства об их ввозе обратно.

Экспорт товаров, как и большинство других операций, облагается НДС.

Однако в этом случае ставка налога отличается от обычной и составляет 0%.

Нулевая ставка НДС означает, что отгруженные на экспорт товары освобождены от налога условно. Чтобы использовать нулевую ставку, нужно подтвердить факт экспорта.

Суммы входного НДС, которые были уплачены поставщикам и которые непосредственно относятся к затратам на производство и реализацию экспортируемых товаров, можно принять к вычету (возместить из бюджета) при выполнении определенных требований.

Во-первых, нужно подтвердить факт экспорта, для этого нужно собрать документы, подтверждающие, что экспортер действительно вывез товары за границу России.

Во-вторых, нужно заполнить декларацию по НДС и сдать ее в налоговую инспекцию вместе с документами, подтверждающими экспорт.

Покупателем экспортного товара должна быть обязательно иностранная фирма. Если же товары проданы российской компании, такая операция экспортом не является.

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