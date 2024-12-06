Когда передача товара за рубеж не является экспортом

Источник: Бухгалтерия.ру
Экспорт — таможенный режим, при котором товары (работы, услуги) вывозятся за пределы России без обязательства об их ввозе обратно.
Экспорт товаров, как и большинство других операций, облагается НДС.
Однако в этом случае ставка налога отличается от обычной и составляет 0%.
Нулевая ставка НДС означает, что отгруженные на экспорт товары освобождены от налога условно. Чтобы использовать нулевую ставку, нужно подтвердить факт экспорта.
Суммы входного НДС, которые были уплачены поставщикам и которые непосредственно относятся к затратам на производство и реализацию экспортируемых товаров, можно принять к вычету (возместить из бюджета) при выполнении определенных требований.
Во-первых, нужно подтвердить факт экспорта, для этого нужно собрать документы, подтверждающие, что экспортер действительно вывез товары за границу России.
Во-вторых, нужно заполнить декларацию по НДС и сдать ее в налоговую инспекцию вместе с документами, подтверждающими экспорт.
Покупателем экспортного товара должна быть обязательно иностранная фирма. Если же товары проданы российской компании, такая операция экспортом не является.
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Пример. Когда нулевую ставку НДС применить нельзя
Предположим, российская компания «Экспортер» заключила контракт с другой российской фирмой на изготовление и поставку продукции за рубеж. В этом случае договор заключен между двумя фирмами, которые зарегистрированы на территории России. Поэтому, несмотря на то что товары отгружают за границу, «Экспортер» не может применить нулевую ставку НДС.
Иностранной считается любая фирма, которая не зарегистрирована в России.
Пример. Когда нулевую ставку НДС применить можно
Изменим условие предыдущего примера. Предположим, компания «Экспортер» заключила контракт с другой российской фирмой на поставку продукции в ее зарубежный филиал. В этом случае договор заключен между двумя фирмами, которые зарегистрированы на территории России, но поставка осуществляется в филиал, зарегистрированный в иностранном государстве. Поэтому «Экспортер» может применить нулевую ставку НДС.
Это подтверждено в письме Минфина от 8 апреля 2019 г. № 03-07-08/24657, где сказано, что, если одна российская компания передает товар в иностранный филиал другой российской компании, то эта операция является экспортной и облагается НДС по ставке 0%.
Но если российская компания передает товар своему филиалу, зарегистрированному в иностранном государстве, то в этом случае операция экспортом не является, и ставка НДС 0% не применяется.
Дело в том, что при передаче товаров между структурными подразделениями одной и той же фирмы объект обложения налогом отсутствует (см. письмо Минфина от 22 октября 2024 г. № 03-07-08/102363).
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