Что лучше уменьшать при досрочном погашении кредита: срок или размер платежа

Частый вопрос, которым задаются заемщики. И, как нередко бывает с какими-то финансовыми темами, тут нет единого рецепта успеха. Да, очередной случай, когда надо самостоятельно решать. Но давайте рассмотрим плюс каждого варианта.

Уменьшение срока кредита

Экономически, то есть чисто по цифрам, этот вариант выгоднее.

При досрочном погашении обычно вся «досрочка» идет на уменьшение тела долга.

Получается, у нас меньше сам долг — значит, на него начисляется меньше процентов. Плюс мы платим меньше времени эти проценты.

Например, я возьму ипотеку и закрою ее за 5 лет, а кредит у меня — на 10 лет. Получается, что я буду платить банку % только за те 5 лет, что я пользовалась заемными деньгами.

Также ипотека и некоторые другие кредиты могут включать в себя страховку, которую надо ежегодно оплачивать. Меньше срок — меньше расходы на страховку. А еще при таком варианте мы быстрее останемся без кредита.

Если в будущем возникнут финансовые трудности, то не будет хотя бы этого долга «на шее».

Уменьшение ежемесячного платежа

Казалось бы, раз первый вариант выгоднее, то зачем рассматривать уменьшение ежемесячного платежа?

Но у такой опции тоже есть свои плюсы.

Покупательная способность денег падает с годами из-за инфляции. Например, сегодня на условные 30 000 рублей можно купить больше всего, чем можно будет через 10 лет. И зарплата у работающего человека (не пенсионера), скорее всего, будет больше через 10 лет (и через 5, и через 15 и т.д.).

Если мы еще и сокращаем размер ежемесячного платежа, то его со временем будет платить все легче для семейного или личного бюджета.

В первом варианте я писала, что неплохо быть без кредита, если наступит период финансовых трудностей. Но этот момент может наступить, когда мы еще не расплатились. Например, сократили зарплату или в семье родился ребенок и теперь 3 человека живут на з/п мужа и декретные жены.

Если мы сокращаем размер платежа, то его легче выплачивать в ситуациях, когда сократились доходы или выросли траты.