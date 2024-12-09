ИП занимается розничной торговлей: как отражать доходы в КУДиР

Если ИП на УСН занимается розничной торговлей, то не всегда понятно: как вносить доходы -- за каждый чек или общую сумму за день. Рассказываем как отражать поступления в КУДиР.

В книге учета доходов и расходов необходимо отражать все хозяйственные операции в хронологической последовательности на основе первичных документов за отчетный период согласно приказу ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Обязательные требования к первичным документам в целях налогового учета содержатся в ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ.

В данном случае первичными документами являются ПКО на наличную выручку, а также поступление на счет по безналичной оплате.

В соответствии с Указаниями ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У кассовые документы могут оформляться по окончании проведения кассовых операций на основании фискальных документов, предусмотренных абз. 27 ст. 1.1 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ, где дано определение фискальным документам.

В том же пункте указано, что ИП, которые ведут деятельность в соответствии с налоговым законодательством РФ и ведут учет доходов или доходов и расходов, могут не оформлять кассовые документы.

А значит ИП необходимо заполнять записи в КУДиР на основании первичных документов — собственно данных ККТ. Кассовый чек ККТ признается первичным документом в силу положений ст. 1.1 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Однако не все так однозначно: не всегда отчет о закрытии смены можно отнести к первичному документу. 54-ФЗ не определяет отчетный документ в качестве первичного, хотя в отчете о закрытии смены предусматриваются обязательные реквизиты первичного учетного документа.

Формировать показатели Книги учета можно на основании отчета о закрытии смены или другого фискального документа, который содержит обязательные реквизиты.

Отражать выручку от розничной торговли ИП может как на основании фискальных документов (например, кассовых чеков), так и на основании самостоятельно определенных ИП первичных документов, составленных на основании фискальных документов (в частности, на основании отчета о закрытии смены).