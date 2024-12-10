10 фишек для бухгалтера в 1С: шпаргалка с лайфхаками

1. Корректировка ЕНС
Исправить ошибки на едином налоговом счете стало проще благодаря функции «Корректировка ЕНС».
В зависимости от типа проводимой операции система автоматически выбирает подходящие бухгалтерские счета. Но также осталась возможность изменить их вручную, если это необходимо.
Дата указанного документа корректировки должна совпадать с датой операции, которая уже отображена в личном кабинете ФНС.
2. «1С:Управление торговлей 11»: списание кодов маркировки при выбытии товаров на внутренние нужды
Такое списание необходимо, чтобы отразить выбытие маркированных товаров внутри компании для собственных нужд, а не в связи с реализацией.
В документе «Внутреннее потребление» добавьте строку с нужным маркированным товаром. Списание необходимо отразить и в системе «Честный ЗНАК»:
Система увидит, что товар промаркирован и автоматически создаст штрихкод:
3. Отправка уведомлений по НДФЛ два раза в месяц
С начала 2024 года уведомление по НДФЛ подают за два периода: с 1 по 22 число и с 23 по последний день месяца.
Чтобы уведомления формировались корректно, обновите 1С:ЗУП:
Далее сформируйте уведомление и направьте его в ФНС:
Данное обновление направлено, чтобы упростить работу бухгалтера и снизить вероятности ошибок при расчете зарплатных налогов.
4. Выгрузка документа в формате XML
Для удобства передачи документов через ЭДО реализована возможность выгрузки документа в формате XML:
При выгрузке XML-документа сохраняются данные о реализации, что впоследствии позволяет автоматически сформировать УПД (универсальный платежный документ) для отправки контрагенту через ЭДО.
5. «1С:Управление торговлей 11»: назначение и выбор кассира
Благодаря дополнению справочника «Кассы предприятия» появилась возможность вносить сведения о кассире, чтобы затем они автоматически вставлялись в документ:
В проводках кассир также отобразится автоматически:
6. Сервис «1С:Кабинет сотрудника»: заявление в свободной форме
Шаблон документа помогает сотрудникам упростить процесс подачи различных заявлений и обращений руководству или в HR-отдел компании.
Все обращения, которые создаст сотрудник, будут приходить ответственным лицам в виде задач.
Открывать обращения необходимо через вкладки: «Детали» — «Произвольное обращение».
Чтобы переслать обращение сотруднику в виде задачи, необходимо вернуться в раздел «Мои задачи» и нажать кнопку «Перенаправить», указав ФИО ответственного:
7. Одинаковые наименования товаров с разными артикулами
Начиная с обновления 3.0.154, в программе «1С:Бухгалтерия 8» можно настроить поиск продукции по артикулу в процессе импорта данных о номенклатуре из файла.
Этот инструмент становится незаменимым в ситуациях, когда разные товары имеют идентичные наименования.
8. «1С:Бухгалтерия 8»: передоверие МЧД
При ведении электронного документооборота с партнерами, взаимодействие между компаниями производится не только через руководителей, но и через рядовых сотрудников.
Для этого у исполнителя должна быть машиночитаемая доверенность (МЧД). Чтобы была возможность передоверия МЧД, найдите и включите соответствующую настройку в программе:
При создании МЧД вы можете выбрать полномочия для сотрудников:
После создания и передоверия МЧД, вы сможете направить ее своим контрагентам через ЭДО.
9. Рассрочка со скидкой
Если компания предоставляет скидку на условиях рассрочки, она повышает лояльность покупателей. Это помогает одновременно поддерживать оборотные средства и улучшать кэш-флоу за счет регулярных платежей.
Чтобы ввести скидку, в поле «Скидка» выберите пункт «На отдельные позиции» и введите данные в графу «% скидки»:
10. «1С:Управление торговлей 11»: списание товаров на расходы
В новой версии программы можно указать аналитику и статью списания «Внутреннее потребление» в разделе «Внутренние документы».
Для этого включите опцию в настройках программы:
После настройки вы сможете создать списание товаров на расходы на основании внутренних документов:
Еще один лайфхак для бухгалтера
Не только учетные программы помогают упростить работу бухгалтера, повысить продуктивность и увеличить свой доход. Наверняка у вас случалась такая ситуация: друг или знакомый, который занимается бизнесом, обращается с вопросом по учету или отчетности, и даже готов вам заплатить за услугу. Но вы вынуждены отказать. Причин для отказа может быть множество, например:
наступил горячий сезон отчетности, и вам некогда брать дополнительные задачи;
у вас много клиентов и на дополнительную работу времени нет;
у вас нет релевантного опыта, чтобы решить узкий вопрос друга;
размер дохода от услуги не соответствует вашим ожиданиям;
задача очень трудозатратная и вы не хотите тратить на нее силы и время.
В итоге друг остается без помощи, а вы — без дополнительного дохода.
Но можно передать вопрос друга сервису «Мое дело», где ему точно помогут, а самому получить доход, не работая. В рамках партнерской программы вы гарантированно заработаете:
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Причем, услуга, за которой обратился ваш знакомый, не влияет на размер дохода. Участником партнерской программы может стать как штатный бухгалтер, так и специалист на фрилансе. Опыт тоже не имеет значения.
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