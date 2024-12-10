10 фишек для бухгалтера в 1С: шпаргалка с лайфхаками

Такое списание необходимо, чтобы отразить выбытие маркированных товаров внутри компании для собственных нужд, а не в связи с реализацией.

В документе «Внутреннее потребление» добавьте строку с нужным маркированным товаром. Списание необходимо отразить и в системе «Честный ЗНАК»:

Система увидит, что товар промаркирован и автоматически создаст штрихкод: