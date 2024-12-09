Деньги под отчет: сколько можно выдать, не опасаясь претензий ФНС

Компаниям часто приходится выдавать денежные средства под отчет своим сотрудникам или подрядчикам, которые работают по ГПХ. При этом необходимо соблюдать ограничения установленные в локально-нормативных актах организации и в законодательстве, иначе ФНС признает выданные суммы к доходу подотчетника.
Как работник может получить подотчетные суммы
Выдача подотчетных сумм регламентируется указаниями Центробанка (№ 5587-у от 05.10.20, № 4416-у от 19.06.17).
Средства можно выдавать на основании заявления работника с резолюцией руководителя или приказа о выдаче подотчетных средств.
Если подотчет выдается по заявлению, в нем не требуется указывать сумму и срок возврата, но необходимо обозначить цель получения. Допускается оформление массового приказа для выдачи средств нескольким сотрудникам или одному сотруднику несколько раз.
Как выдать под отчет наличные и безналичные денежные средства
При выдаче наличных средств по расходному ордеру кассир должен установить личность получателя. Требовать ли при этом паспорт получателя или нет — решает кассир.
Без предъявления документа удостоверяющего личность можно перечислить подотчетные средства на карту сотрудника. При этом в платежном поручении в поле 20 «Назначение платежа кодовое» указывается вид дохода «2» и «5» очередность платежа.
Какой максимальный лимит выдачи в подотчет
Максимальный размер денежных средств передаваемых под отчет не закреплен законодательно, поэтому работодатель обязан сам установить его в коллективном договоре или в отдельном внутреннем положении.
Там же следует прописать сроки предоставления авансового отчета и возможность выдачи дополнительных средств без предоставления предыдущего отчета.
Руководитель вправе не устанавливать ограничений по сумме, или назначить их для отдельных подразделений, или в зависимости от ситуаций.
Многие спрашивают, существует ли лимит выдачи в подотчет в размере 100 тысяч рублей. Действительно существует такой лимит, но он действует только для наличных расчетов между юрлицами и ИП в рамках одного договора.
Выдача под отчет суммы свыше 100 тысяч рублей не будет нарушением, если подотчетник будет рассчитываться с разными контрагентами или по разным договорам.
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