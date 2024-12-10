Что будет с акциями нефтегазовых компаний в 2025 году и стоит ли в них инвестировать

Традиционно акции нефтегазовых компаний являются одними из самых ликвидных и востребованных на российском фондовом рынке. Так, среди 15 акций в индексе голубых фишек Мосбиржи шесть позиций занимают нефтегазовые компании. Это «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть».

Они также вносят большой вклад в капитализацию российского рынка, а динамика их котировок сильно отражается на колебаниях индекса Мосбиржи.

Спросили аналитиков, что происходило с акциями нефтегазовых компаний в 2024 году, как изменятся их цены в 2025 и стоит ли инвестировать в эти бумаги в текущих условиях.

Что происходит на рынке нефти и газа

Текущая ситуация на рынке нефти уже несколько месяцев складывается без изменений: цены на нефть марки Brent остаются в диапазоне 70–75 долларов за баррель, отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова.



По ее оценке, на рынке нефти сейчас существует небольшой избыток спроса в размере 0,3–0,4 млн баррелей в день. При этом наблюдается тенденция к его сокращению в связи с замедлением спроса со стороны Китая и США, увеличением добычи в Северной и Южной Америке, а также в связи с ожиданиями снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+.



Все попытки преодолеть верхнюю границу диапазона 70–75 долларов за баррель в последние месяцы не увенчались успехом, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

При этом, по его мнению, у рынка есть определенный потенциал для восстановления, который может вывести цены на нефть марки Brent в район 80 долларов за баррель.

Котировки периодически подогреваются геополитическими событиями на Ближнем Востоке, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Александр Шепелев. Важным стабилизирующим фактором остается согласованная политика ОПЕК+ в части добычи.

Давление нефть испытывает от усиления доллара на мировом рынке, а также неуверенности спроса и экономического роста в Китае, отмечает он.

На рынке газа ситуация складывается более позитивно, говорит Крылова. Цены демонстрируют поступательный рост, в Нидерландском хабе впервые с конца прошлого года стоимость уже превысила 500 долларов за 1000 кубометров. В ближайшее время рост продолжится, полагает аналитик.

По ее словам, это связано как с ожиданиями холодной погоды, так и с опасениями прекращения поставок из России в связи с завершением контракта на транзит газа через Украину в конце 2024 года.

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Как ведут себя акции нефтегазовых компаний в 2024 году

Акции большинства представителей нефтегазового сектора с начала года показали заметное снижение вместе с рынком из-за резкого ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), роста налоговой нагрузки и увеличения геополитической напряженности, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Так, отраслевой индекс нефти и газа Мосбиржи (MOEXOG) с начала года снизился на 21% и по итогам торгов 6 декабря составил 6985 пункта. При этом индекс Мосбиржи (IMOEX) за этот же период снизился на 18%, до 2536 пунктов.

Индекс Мосбиржи полной доходности с начала года потерял 12%, а с учетом заплаченных в течение года дивидендов «ЛУКОЙЛ» вырос на 8%, «Роснефть» упала на 7%, «Татнефть» снизилась на 10%. Хуже всех были акции «Газпромнефти» (—26% с начала года).

Исключением из общей негативной динамики стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые за счет частично рублевой и частично валютной «кубышки» выигрывают от ослабления рубля и жесткой ДКП, отмечает Кауфман. Из-за этих факторов дивиденд на акцию по итогам года может составить порядка 11 рублей с доходностью 19,4%, говорит он.

По мнению Шепелева, сильное падение акций стоит рассматривать как интересную возможность для покупки подешевевших бумаг. Однако состав активов важно диверсифицировать, предупреждает он.

«Компанию экспортерам обычно составляют представители секторов, ориентированных на внутренний спрос, например, ритейла, телекомов», — говорит он.

С учетом текущих ставок также важно обращать внимание на долговую нагрузку эмитентов, замечает аналитик.

Компании нефтегазового сектора, как и рынок в целом, выглядят привлекательно с точки зрения фундаментальной оценки, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Однако перспективы роста акций во многом будут определяться макроповесткой (валютный курс, цена нефти, ключевая ставка), а также геополитикой.

«Нельзя назвать нефтяной сектор нашим фаворитом, скорее всего, при возвращении общего рынка к росту опережающие темпы покажут акции растущих бизнесов», — говорит он.

Тем не менее нефтяников выгодно отличают традиционно высокая дивдоходность и промежуточные выплаты. Поэтому определенную долю портфеля в них иметь нужно, замечает эксперт.

Что будет с рынком нефти и газа в 2025 году

Риском для рынка в будущем году может стать возобновление торговой войны между Пекином и Вашингтоном, говорит Шепелев. В случае усиления давления на Китай спрос на энергоносители там может пострадать.

Кроме того, если реализуется тарифная и фискальная политика, о которой заявлял Дональд Трамп, доллар может остаться сильным, что будет негативно для сырьевых цен, рассуждает он.

В базовом сценарии аналитик ожидает сохранения движения цен в области 70–80 долларов за баррель. Но риски снижения до 10% на горизонте года присутствуют, уточняет он.

Цена 75–85 долларов за баррель является приемлемой как для потребителей, так и для добывающих стран и компаний, считает Скрябин. С другой стороны, новая администрация в США может создать условия для снижения нефтяных цен в средне- и долгосрочной перспективе через стимулирование роста добычи, тарифные ограничения для импорта.

Также многое будет зависеть и от решительности властей КНР с точки зрения стимулирования экономического роста, геополитики, способности стран ОПЕК+ придерживаться координированной позиции, перечисляет он.

Кауфман из «Финама» в базовом сценарии в 2025 году ждет восстановления цен на нефть марки Brent ближе к 80 долларам за баррель. В то же время он прогнозирует снижение цен на газ до 400 долларов за тысячу кубов на фоне роста мирового предложения СПГ, но не исключает, что непредсказуемый погодный фактор в более краткосрочной перспективе окажется решающим.

Что будет с акциями нефтегазовых компаний в 2025 году

«Локально у нас позитивный взгляд на большинство акций нефтегазового сектора», — говорит Кауфман. Большинство представителей нефтегазового сектора имеют небольшой или отрицательный чистый долг, что ограничивает негативный эффект от высоких процентных ставок. Также нефтяные компании являются одними из основных бенефициаров заметного ослабления рубля, благодаря которому рублевая стоимость нефти Urals превысила 6500 рублей, отмечает он.

Отдельно он выделяет акции трех компаний: обыкновенные «Татнефти», «Роснефти» и «Газпрома».

С начала года акции «Татнефти» потеряли около 25% на фоне жесткой ДКП и более низкой нормы выплат дивидендов, говорит Кауфман. При этом «Татнефть» имеет чистую денежную позицию, что позволяет в меньшей степени страдать от высоких процентных ставок, а стремительное ослабление рубля компенсировало для компании более низкую норму выплат дивидендов и коррекцию мировых цен на нефть.

Прогнозная дивидендная доходность «Татнефти» на горизонте 12 месяцев превышает 16%. Целевая цена «Финама» по акциям — 664,5 рубля.

Говоря об акциях «Роснефти», Кауфман напоминает, что компания стабильно выплачивает 50% прибыли в виде дивидендов дважды в год. По его расчетам, объем дивидендов на горизонте 12 месяцев может составить 61 рубль на акцию, что соответствует 12,5% доходности.

Также «Роснефть» выделяется в секторе потенциалом роста бизнеса за счет развития проекта «Восток Ойл», постепенным снижением долговой нагрузки и проведением байбэка в периоды коррекций. Целевая цена «Финама» по ним составляет 669,7 рубля.

Кроме того, Кауфман позитивно смотрит на акции «Газпрома». По его мнению, все негативные факторы в инвестиционном кейсе уже случились.

«Из дополнительного негатива — только частичная потеря объемов, которые сейчас идут через Украину, но это уже давно известный факт. При этом ряд позитивных факторов рынком не учтен», — полагает он.

У «Газпрома» есть планы по росту экспорта в Китай до 98 млрд кубометров на горизонте восьми — девяти лет, развитию отношений со странами Центральной Азии и Ираном, а также планы по запуску «Балтийского СПГ».

В оптимистичном сценарии реализации всех проектов развития «Газпром» через восемь — девять лет сможет восстановить масштабы бизнеса 2021 года. Однако многие из проектов могут оказаться нереализованными, предупреждает эксперт.

Кроме того, «Газпрому» с 2025 года досрочно отменили дополнительный НДПИ объемом 600 млрд рублей в год. Также росту финансовых результатов газового гиганта будет способствовать консолидация «Сахалинской Энергии» в отчетности по МСФО после доведения доли в компании до 77,5%.

Из-за этих факторов, по расчетам Кауфмана, «Газпром» оценивается в 2,2 прибыли 2025 года. Отмена дополнительного НДПИ и консолидация «Сахалинской Энергии» позволят довести показатель «чистый долг / EBITDA» до значения ниже 2,5 по итогам текущего года, что в оптимистичном сценарии может привести к возобновлению выплаты дивидендов, говорит Кауфман. Целевая цена «Финама» по бумагам составляет 179,4 рубля.

Шепелев из БКС выделяет среди фаворитов нефтегазовых акций бумаги «Татнефти», «Газпрома» и «Газпром нефти».

По его оценке, акции «Татнефти» снова интересны инвесторам, так как сохраняется перспектива возникновения дивидендного сюрприза в виде повышения коэффициента дивидендных выплат до 75–90% в 2024 году. У «Татнефти» по-прежнему сильные балансовые показатели и высокий производственный потенциал, ограниченный только соглашением ОПЕК+, уточняет он.

Что касается бумаг «Газпром нефти», то с начала 2024 года акции снизились на 35% и выглядят хуже как конкурентов по сектору, так и всего рынка в целом, замечает аналитик. При этом компания показывает сильные финансовые результаты, а дивдоходность близка к максимальным для сектора уровням.

В октябре компания выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, или 75% от чистой прибыли по МСФО. Дивдоходность на дату отсечки составила 7,5%. За весь 2024 год дивдоходность по бумагам «Газпром нефти» может составить 14–15%, говорит Шепелев.

«Газпром» также испытал просадку на фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что бюджет правительства на 2025 год не включает поступление дивидендов от «Газпрома». Однако если цены на газ в Европе продолжат расти, более высокая прибыль «Газпрома» по сравнению с ожиданиями может в конечном итоге привести к тому, что правительство будет настаивать на выплате, считает Шепелев. Поэтому он сохраняет позитивный взгляд на бумагу.

По мнению Скрябина, наиболее интересно на горизонте года выглядят «ЛУКОЙЛ» (большая кэш-позиция, эффективность операционная, низкие капитальные вложения, платят дивиденды из денежного потока, что более предсказуемо в отличие от прибыли), «Роснефть» (компания заявила о возобновлении выкупа акций, снижение ставки ЦБ будет в большей степени позитивно из-за высокой долговой нагрузки, реализация проекта «Восток Ойл») и «Татнефть» (высокая доля переработки нефти, был повышен коэффициент выплат до 70% от чистой прибыли).

По его мнению, оптимально держать в портфеле не более 25% акций. По оценке Кауфмана, учитывая позитивные перспективы акций нефтегазовых компаний, допустимой долей сектора в портфеле является 20–50%.