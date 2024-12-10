ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 нужно скорректировать

Источник: Бухгалтерия.ру

У тех, кто применяет в бухучете ПБУ 18/02, на 31 декабря 2024 года в бухгалтерском учете будут сформированы показатели отложенных налогов по строкам:

1180 «Отложенные налоговые активы»;

1420 «Отложенные налоговые обязательства».

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражается в активе баланса. Это часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. ОНА возникает, когда момент признания расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает.

Начисляют ОНА проводкой:

Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

– отражено увеличение отложенного налогового актива.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) — это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. Этот показатель отражается в пассиве баланса.

Начисляют ОНО проводкой:

Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

– начислена сумма отложенного налогового обязательства.

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