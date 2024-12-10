Бухгалтерский учет

ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 нужно скорректировать

С 2025 года ставка налога на прибыль увеличится с 20% до 25%. Если фирма применяет ПБУ 18/02, по показателям ОНА и ОНО, сформированным на конец 2024 года, нужно провести корректировку. Она также затронет в балансе показатель нераспределенной прибыли (убытка).
ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 нужно скорректировать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру

У тех, кто применяет в бухучете ПБУ 18/02, на 31 декабря 2024 года в бухгалтерском учете будут сформированы показатели отложенных налогов по строкам:

  • 1180 «Отложенные налоговые активы»;

  • 1420 «Отложенные налоговые обязательства».

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражается в активе баланса. Это часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. ОНА возникает, когда момент признания расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает.

Начисляют ОНА проводкой:

Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

– отражено увеличение отложенного налогового актива.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) — это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. Этот показатель отражается в пассиве баланса.

Начисляют ОНО проводкой:

Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

– начислена сумма отложенного налогового обязательства.

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В случае изменения налоговой ставки по налогу на прибыль, согласно пунктам 14 и 15 ПБУ 18/02, эти показатели, ОНА и ОНО, нужно пересчитать. Поскольку есть указания пересчитывать их на дату, предшествующую дате начала применения новых ставок (повышенная ставка налога на прибыль начинает применяться с 1 января 2025 года), то пересчет нужно сделать 31 декабря 2024 года.

Чтобы сделать корректировку показателей ОНА и ОНО, с сумм временных разниц, приведших к их появлению, нужно рассчитать их новые значения по увеличенной ставке и на суммы получившихся отклонений сделать проводки:

Дебет 09 Кредит 99

– отражена разница по ранее начисленному ОНА в результате увеличения ставки по налогу на прибыль.

Дебет 99 Кредит 77

– отражена разница по ранее начисленному ОНО в результате увеличения ставки по налогу на прибыль.

Как видите, проведенная корректировка затронет в балансе и строку 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Как отразить корректировки ОНА и ОНО в отчете о финансовых результатах, к сожалению, в нормативных актах по бухучету не раскрывается. На наш взгляд, их можно отразить по строке 2460 «Прочее».

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