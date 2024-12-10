ОНА и ОНО на 31 декабря 2024 нужно скорректировать

Источник: Бухгалтерия.ру
У тех, кто применяет в бухучете ПБУ 18/02, на 31 декабря 2024 года в бухгалтерском учете будут сформированы показатели отложенных налогов по строкам:
1180 «Отложенные налоговые активы»;
1420 «Отложенные налоговые обязательства».
Отложенные налоговые активы (ОНА) отражается в активе баланса. Это часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. ОНА возникает, когда момент признания расходов (доходов) в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает.
Начисляют ОНА проводкой:
Дебет 09 Кредит 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
– отражено увеличение отложенного налогового актива.
Отложенные налоговые обязательства (ОНО) — это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога в последующих отчетных периодах. Этот показатель отражается в пассиве баланса.
Начисляют ОНО проводкой:
Дебет 68, субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»
– начислена сумма отложенного налогового обязательства.
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В случае изменения налоговой ставки по налогу на прибыль, согласно пунктам 14 и 15 ПБУ 18/02, эти показатели, ОНА и ОНО, нужно пересчитать. Поскольку есть указания пересчитывать их на дату, предшествующую дате начала применения новых ставок (повышенная ставка налога на прибыль начинает применяться с 1 января 2025 года), то пересчет нужно сделать 31 декабря 2024 года.
Чтобы сделать корректировку показателей ОНА и ОНО, с сумм временных разниц, приведших к их появлению, нужно рассчитать их новые значения по увеличенной ставке и на суммы получившихся отклонений сделать проводки:
Дебет 09 Кредит 99
– отражена разница по ранее начисленному ОНА в результате увеличения ставки по налогу на прибыль.
Дебет 99 Кредит 77
– отражена разница по ранее начисленному ОНО в результате увеличения ставки по налогу на прибыль.
Как видите, проведенная корректировка затронет в балансе и строку 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Как отразить корректировки ОНА и ОНО в отчете о финансовых результатах, к сожалению, в нормативных актах по бухучету не раскрывается. На наш взгляд, их можно отразить по строке 2460 «Прочее».
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