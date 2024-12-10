Может ли быть предметом контракта одновременно поставка видеооборудования и его монтаж в рамках закона № 44-ФЗ

Наименование предмета контракта: поставка видеооборудования и выполнение работ по его монтажу. С учетом того факта, что закон № 44-ФЗ разделяет объекты закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, могут ли быть предметом контракта одновременно поставка видеооборудования и его монтаж?

С учетом требований пункта 1 части 1 статьи 33 закона № 44-ФЗ заказчик в случаях, предусмотренных законом № 44-ФЗ, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующим правилом: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Таким образом, законодательство не запрещает заказчикам при формировании закупки объединить поставку необходимого товара с выполнением монтажных работ с учетом соблюдения требований, в том числе статьи 14 закона № 44-ФЗ.