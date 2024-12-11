Паевые инвестиционные фонды: как устроены и сколько денег на них можно заработать

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это специально созданный фонд, который объединяет деньги нескольких инвесторов (пайщиков). ПИФ — это инструмент коллективного инвестирования. При покупке ПИФа каждый инвестор получает свой пай — именную ценную бумагу, которая подтверждает право собственника на долю имущества фонда.

Как устроены ПИФы

Любой ПИФ находится в управлении управляющей компании (УК). Она формирует состав новых фондов и управляет активами старых.

УК решает, какие активы добавлять или исключать из состава фонда. Она непосредственно распоряжается имуществом фонда: продает и покупает ценные бумаги, валюты и драгметаллы, приобретает, продает или сдает в аренду недвижимость.

Фонды могут иметь узкую специализацию, например, только на нежилой недвижимости. А могут, напротив, создавать широко диверсифицированный портфель своих активов из облигаций, акций, деривативов и недвижимости.

УК может управлять несколькими ПИФами одновременно. За свои услуги она забирает из фонда вознаграждение (комиссию), которое заложено в стоимость пая.

В какие активы инвестируют ПИФы

Большинство фондов инвестируют в ценные бумаги. Есть фонды, вкладывающие деньги в бумаги определенных регионов — например, США или Европы, или специализирующиеся на отраслях — например, нефтегазовой, металлургической, информационных технологий.



Фонды также инвестируют в другие ценные бумаги, в драгметаллы и другие активы, например, в недвижимость.

ПИФы хорошо подходят как инструмент пассивных инвестиций.

Какие есть виды ПИФов

Существует несколько видов паевых инвестиционных фондов.

Открытый ПИФ (ОПИФ)

Купить пай ОПИФ можно в любое время с момента его создания. Для этого инвестор должен обратиться в управляющую компанию данного фонда. После покупки пайщик вправе в любое время потребовать погасить свою долю в денежном эквиваленте, так как в ОПИФ нет ограничения по срокам изъятия средств. ОПИФы могут торговаться на бирже.

Пример. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая — Природные ресурсы».

Нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирования в компании, работающие в сфере добычи и переработки природных ресурсов, и фокусируется на нефтегазовом, металлургическом и горно-добывающем секторах экономики.

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Закрытый ПИФ (ЗПИФ)

Паи ЗПИФа можно купить только в период его формирования, если нет каких-то дополнительных условий. Чаще всего ЗПИФы имеют высокий порог входа и создаются на 3–15 лет.

Такие фонды, помимо прочего, инвестируют в венчурные стартапы, строительные проекты, различные виды недвижимости и т. д. Из-за сложности стратегии и высокого риска большинство ЗПИФов создаются только для квалифицированных инвесторов.

Пример. Сбер — ЗПИФ «Арендный бизнес 7».

Фонд дает возможность заработать на аренде и росте цен на коммерческую недвижимость. Активы ЗПИФ «Арендный бизнес 7» — высококлассная коммерческая недвижимость.

Интервальный ПИФ (ИПИФ)

Совершать операции с паями ИПИФ инвестор может только в определенные промежутки времени — интервалы. Фонд устанавливает какой-то период, когда инвестор может проводить сделки со своими паями. Например, УК может два раза в год открывать период на две недели. В другое время сделать с паями инвестор ничего не может.

Такая форма сильно снижает ликвидность фонда, однако позволяет УК формировать более долгосрочные и непростые стратегии инвестирования и рассчитывать на неизменный объем средств под управлением.

Пример. ИПИФ «Финам — Алгоритм роста».

Фонд позволяет зарабатывать на инвестициях с помощью высокочастотного трейдинга (HFT). HFT — это торговля на бирже специально обученными роботами, которые совершают сделки за доли секунды.

Биржевые ПИФ (БПИФ)

Это очень распространенный вид ПИФов, так как они создаются, в частности, чтобы сделать инвестиции доступными для широкого круга клиентов. БПИФы допускаются к торгам на бирже, а их структура стремится повторить какой-либо индекс на бирже. Паи БПИФа можно продавать и покупать на бирже через брокерский счет.

Пример 1. «Открытие — Акции РФ».

Активы фонда инвестируются в российские акции в расчете на получение дохода от роста стоимости недооцененных ценных бумаг и реинвестирования поступивших дивидендов.

Пример 2. «Первая — Доступное золото».

Фонд инвестирует в физическое золото на рынке драгоценных металлов Московской биржи. Физическое хранение слитков осуществляется в России в уполномоченных хранилищах Национального клирингового центра.

Пример 3. «Атон– Высокодоходные российские облигации».

В основе инвестиционной стратегии фонда покупка облигаций небольших, но качественных российских компаний, которые выходят на рынок с дебютными и последующими выпусками. Она позволяет отыграть дополнительную премию, которую новые эмитенты платят рынку при первых размещениях.

Биржевые фонды могут быть инверсными, то есть приносить инвесторам доход в случае падения цены базового актива. Также существуют фонды с кредитным плечом, за счет заемных средств удваивающие и утраивающие колебания индексов.

ПИФ и ETF: в чем отличия

ETF (англ. exchange traded fund — «биржевой фонд») — это торгуемый на бирже паевой фонд, который составлен на основе какого-либо индекса, ценных бумаг того или иного сектора или определенного набора активов. Чаще всего ETF привязан к определенным индексам. В какой-то мере это зарубежный аналог БПИФ, который имеет ряд отличий от него.

Принципиальная разница: ETF имеет иностранную юрисдикцию, ПИФ — российскую.

Как правило, ETF регулярно, в ежедневном режиме раскрывают полный состав своих активов и все изменения в них. ПИФ по законодательству раскрывают состав всех своих активов раз в квартал, а крупнейшие активы в портфеле — раз в месяц.

В результате биржевая стоимость паев может отличаться от реальной стоимости активов, составляющих фонд. Тем не менее некоторые УК в России добровольно ежедневно раскрывают крупнейшие активы в портфеле.

ETF могут выплачивать дивиденды пайщикам, а БПИФ чаще реинвестируют получаемые доходы от принадлежащих им акций и облигаций.

В России неквалифицированный инвестор может приобрести акции (паи) только тех ETF, которые имеют листинг на российских торговых площадках. Паи остальных ETF доступны только квалифицированным инвесторам.

Для кого подходят ПИФы

Инвестирование в ПИФы подходит тем, кто не готов заниматься составлением портфеля и его периодической ребалансировкой самостоятельно, но при этом хочет, чтобы этот портфель был диверсифицированным и управлялся профессионально, говорит портфельный управляющий УК «ТРИНФИКО» Юрий Гроссман.

По его словам, управляющие компании заинтересованы в том, чтобы их ПИФы показывали доходность выше некоторого бенчмарка (ориентира, например, индекса с похожими бумагами в составе) и выше конкурентов.

«Ведь они, как правило, получают так называемую плату за успех —комиссию от размера прибыли фонда», — поясняет он.

Какая доходность у ПИФов

Доходность фонда зависит от разных факторов, например, от его направленности как по классу актива (акции, облигации, инструменты денежного рынка, смешанные, фонды недвижимости и т. д.), так и от его уклона в какие-либо сектора, регионы, валюты инвестирования.

«Как правило, доходность коррелирует с доходностью бенчмарка фонда, немного его превышая», — уточняет Гроссман.

Регулирование ПИФов весьма строгое, поэтому ожидать существенного превышения доходности таких фондов над бенчмарками не стоит, говорит директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

«Управляющий в принципе не может держать сильно концентрированный портфель, что и позволяет существенно обыгрывать индексы, но и несет в себе дополнительные риски. ПИФ при этом по статистике — зачастую более надежный инструмент, чем портфели розничных инвесторов, как раз во многом за счет диверсификации», — объясняет он.

Поэтому часто доходности фондов определяются доходностями индексов, но место для дополнительного дохода у управляющего все же есть, замечает он.

Как правильно выбрать ПИФ

Чтобы заработать на ПИФ, нужно грамотно выбрать фонд для инвестиций.

По словам Кузина, основными критериями выбора являются:

характер активов, в которые хочет инвестировать человек,

сравнение успешности управления фондов в предыдущие периоды с бенчмарком, размер комиссии за управление.

Так как фонды зачастую диверсифицированы внутри, они могут составлять до 100% портфеля инвестора, чего не следует делать, например, с акциями при самостоятельном инвестировании, уточняет он.

Доля ПИФ в некоторых случаях может составлять даже 100% от портфеля инвестора, согласен Гроссман. «Портфели самих фондов, как правило, уже диверсифицированы, нужно лишь выбрать ПИФ, инвестирующий в интересующие клиента активы и сектора», — объясняет он.

При этом выбирать ПИФ стоит исходя из объема активов под его управлением, прозрачности и понятности для инвестора его структуры и рисков, надежности и репутации управляющей компании, считает Гроссман.

Так, стоимость чистых активов (СЧА) малых фондов (менее 10 млн руб.) может быть подвержена колебаниям из-за прихода или ухода крупных пайщиков, а выбор ПИФ с непрозрачной структурой активов может привести к несоответствию результата ожиданиям инвестора, говорит он.

При выборе ПИФа стоит оценивать, какую долю тех или иных инструментов инвестор хочет иметь по секторам, говорит главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

«В зависимости от оценки, а также потенциала того или иного сектора стоит включать соответствующую долю паев, ориентированных на каждый из секторов», — отмечает он.

Говоря о доле ПИФов в портфеле, важно учитывать, какие инструменты включает в себя фонд и свой собственный уровень терпимости к риску, подчеркивает Зварич.

«Чем меньше терпимость к риску, тем большую долю должны занимать ПИФы, ориентированные на консервативные инструменты, такие как облигации. Чем выше терпимость, тем выше доля ПИФов акций», — объясняет он.

По его словам, начинающим инвесторам стоит больше делать фокус в целом на ПИФах, что позволит снизить риски портфеля, заключает аналитик.

Пример. Эдуард в январе за 100 000 рублей приобрел паи БПИФ, который инвестирует в фьючерсы на международных товарных биржах. За счет роста цен на сахар и какао с начала года акции фонда подорожали на 10%. Эдуард может продать свои паи за 110 000 рублей.

Но в портфеле фонда также есть фьючерсы на кофе, цены на который, по прогнозу Эдуарда, начнут расти в конце в декабре, поэтому он принимает решение продать ценные бумаги в конце первого квартала следующего года.

Как заработать на ПИФ

Заработать на инвестициях в ПИФ можно двумя способами.

Первый способ — погасить пай после роста его стоимости, второй – продать его другому инвестору по более выгодной цене.

В случае погашения пая управляющая компания компенсирует инвестору его стоимость денежными средствами. Сумма денежной компенсации определяется на основе стоимости пая на рабочий день, предшествующий дню погашения.

Для продажи пая необходимо найти покупателя и договориться о цене сделки. Паи некоторых ПИФов могут быть ограничены в обороте, и продать может быть нелегко. Легко продать пай можно в случае биржевых ПИФ. Это можно сделать с помощью брокера, например, в брокерском приложении.

У каждого пая есть текущая стоимость и рыночная стоимость. Текущая стоимость зафиксирована в документах, ее можно проверить на сайте УК. Рыночная стоимость несколько отличается от текущей.

Она зависит от множества факторов, в первую очередь от фактической стоимости активов фонда, и может быть как выше текущей, так и ниже. Рыночную стоимость БПИФ легко узнать в приложении брокера, в других случаях ее можно узнать у УК.

Стоит ли вкладываться в ПИФы

У ПИФов есть ряд плюсов и минусов.

Преимущества ПИФ:

Диверсификация активов.

Главное преимущество ПИФ — это полноценный портфель внутри одного актива, считает Кузин.

Немаловажным плюсом является управление внутри этого актива. К тому же у ПИФ есть преимущество по налогам по сравнению с самостоятельным инвестированием, говорит он. Однако налоговые льготы на долгосрочное владение активами одинаковые, добавляет он.

По сравнению с классическим доверительным управлением (ДУ) и самостоятельным составлением портфеля ПИФ открытого типа позволяет иметь диверсифицированный портфель при инвестировании даже небольшой суммы денег, говорит Гроссман. Это делает подобные фонды привлекательными для розничных инвесторов, уточняет он.

Доступность активов.

Управляющим компаниям, как правило, доступно значительно больше рынков и инструментов для инвестирования, чем частным инвесторам, говорит Кузин. Покупка ПИФа позволяет собрать несколько инструментов сразу, а не брать их по-отдельности, говорит Зварич. Это часто существенно дешевле, а значит, доступнее для инвесторов.

Потенциально высокая доходность.

Потенциальная доходность паевых инвестиционных фондов может быть выше доходности депозитов, облигаций и акций. Но реальная доходность будет зависеть от стратегии УК и рыночных факторов.

Недостатки ПИФ:

Комиссия за управление.

Недостатком паевых фондов можно считать наличие комиссии за управление, говорит Кузин. С ним согласен Гроссман. По его словам, комиссии за управление бывают довольно высокими.

Отсутствие возможности управления у инвестора.

К минусам ПИФ можно отнести и отсутствие возможности клиента УК влиять на процесс управления фондом.

Риски инвестирования в ПИФ

К рискам инвестиций можно отнести следующие свойства ПИФов.

Отсутствие гарантии получения дохода.

Так как ПИФы основаны на тех или иных активах, их стоимость зависит от колебания их цены. Если большая часть составляющих ПИФ активов — ценных бумаг или драгметаллов — резко упадут в цене, стоимость ПИФа (если он не инверсный) также снизится. Чем более диверсифицированы активы фонда, тем меньше риск снижения его стоимости.

Также снизить этот риск можно, если отслеживать состав ПИФов на предмет высокорискованных активов.

Отсутствие гарантии сохранности инвестиций.

Средства, вложенные в ПИФы, как и любые другие ценные бумаги, не застрахованы государством. Если стоимость ПИФа упадет до близкой к нулю, инвестор не сможет вернуть вложенные средства, в отличие от вкладов.

Сложность оценки доходности инвестиционного портфеля.

Паевые фонды раскрывают состав активов, однако портфель может меняться, и не каждый инвестор может своевременно это отследить. К тому же, в отличие от самостоятельного формирования портфеля, изменить состав фонда не представляется возможным — инвестору остается только надеяться на профессионализм управляющей компании.

В какие ПИФы можно вложиться

На российском рынке ПИФов сейчас есть много интересных предложений для инвесторов. Найти можно ПИФы любого типа, инвестирующие в самые разные рынки.

Налогообложение паевых инвестиционных фондов

Получаемый инвесторами доход от продажи ПИФов облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответственно, как и в случае других доходов, ставка для налоговых резидентов России составит 13% (15%, если совокупный доход превышает 5 млн рублей — именно на часть дохода, превышающую 5 млн рублей). Из налогооблагаемой базы при этом вычитаются комиссии брокеров.

НДФЛ автоматически удерживается управляющей компанией. Юридические лица, владеющие долями в ПИФах, платят налог на прибыль.

Для инвесторов-физлиц есть возможности получения налоговых вычетов.

Во-первых, освобождаются от уплаты налогов доходы от ПИФов в размере до 3 млн рублей в год включительно в случае, если инвестор владеет паями более трех лет. Правило действует для инвестиций, сделанных не ранее 1 января 2014 года.

Во-вторых, получать налоговый вычет можно через открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) типа А. ИИС позволяет получить налоговый вычет от прибыли с паев из ранее уплаченного НДФЛ в размере до 52 000 рублей за год.

В-третьих, можно открыть ИИС типа Б, доходы по операциям на котором не облагаются налогом.

Пример 1. Алиса купила паи ПИФа на 5 млн рублей в январе 2018 года, а в октябре 2022 года продала их за 8 млн рублей. Комиссии составили 10 000 рублей.

Алиса заплатит НДФЛ в размере: (8 млн рублей — 5 млн рублей — 10 000 рублей) 13% = 388 700 рублей.

При этом, так как доход Алисы составил чуть менее 3 млн рублей, а владела паями она более трех лет, она получит налоговый вычет на всю сумму НДФЛ.

Пример 2. Алиса купила паи ПИФа на 6 млн рублей в январе 2019 года, а в марте 2021 года продала их за 12 млн рублей. Комиссии составили 20 000 рублей.

Так как доход Алисы превысил 5 млн рублей, на часть дохода будет применяться налоговая ставка 15%.

Алиса заплатит НДФЛ в размере: ((12 млн рублей — 6 млн рублей — 20 000 рублей) — 5 млн рублей) 15% + 5 млн рублей * 13% = 127 400 рублей + 650 000 рублей = 777 400 рублей.

При этом так как Алиса владела паями меньше трех лет, претендовать на налоговый вычет она не может.

Как инвестировать с помощью ПИФов: главное