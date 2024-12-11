Нужно ли использовать ККТ при расчетах по займам и при выплате физлицу в рамках ГПД

Вопросы применения ККТ волнуют многих предпринимателей. В общем случае онлайн-кассу нужно применять при безналичных расчетах с физлицами. Разбираемся, нужно ли использовать ККТ при расчетах по займам и при расчете с физлицом в рамках ГПД.

Нужно ли применять ККТ при расчетах по займам

Займ — не расчет за товары, работы или услуги. Передача денег по договору займа не является расчетом за приобретенные товары или оказанные услуги.

ККТ применяется только в случае получения процентов от физлиц по договору займа согласно письму Минфина от 05.03.2024 № 30-01-15/19736.

А если займы беспроцентные, и производятся они между двумя ИП, то применять ККТ не нужно. ККТ не нужно применять и в случаях безналичного расчета между индивидуальными предпринимателями.

А как быть с исполнением обязательств по ГПД

При проведении выплаты денежных средств физлицу в рамках гражданско-правового договора, ККТ не используется и выдача кассового чека также не осуществляется согласно письмам Минфина от 10.10.2019 № 03-01-15/77953, от 12.11.2019 № 03-01-15/87170 и письму ФНС от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@).

Исключение составляет случай, когда деятельность организации или ИП направлена на приобретение товаров у физических лиц и их дальнейшую реализацию.

В этом случае использовать ККТ обязательно. Такой же позиции придерживается Минфин в письме от 07.09.2021 № 30-01-15/72134 и ФНС в письме от 14.08.2018 № АС-4-20/15707