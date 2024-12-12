Российские ординаторы получат стипендии благотворительного проекта Donum Алексея Башкирова

В первый год проект Donum получил 97 заявок из 25 регионов России.

При этом наблюдался баланс между кандидатами, обучающимися на первом и втором году ординатуры. Среди кандидатов большинство будущих врачей активно занимаются волонтерством (77% участников) и научной деятельностью (67% участников), 55 кандидатов — победители медицинских олимпиад, 100% кандидатов имеют практический опыт работы в медицинской профессии.

Эксперты — профессионалы в медицине (заведующие отделениями и руководители кафедрами в медицинских вузах) проделали огромную и очень трудную работу, оценив каждую из заявок и определив финалистов.

Попечительский совет 26 ноября выбирал 20 победителей из 40 финалистов.

Среди победителей: 15 представителей регионов России, в том числе Забайкальского, Пермского и Приморского краев, Республики Татарстан, Саратовской, Волгоградской, Челябинской, Томской, Смоленской и других областей, Санкт-Петербурга и 5 победителей из Москвы.

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте проекта.

Размер стипендии составлял 20 000 рублей в месяц, выплата будет производиться в течение 12 месяцев.

Donum — новый проект инвестора Алексея Владимировича Башкирова, обладающего многолетним опытом инвестиций в компании из разных отраслей экономики в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Индии.

Благотворительный проект основан в 2024 году. Стипендиальная программа для поддержки ординаторов первого и второго года обучения — пилотный проект Donum.

Заявки оценивала команда приглашенных экспертов в области анестезиологии. А выбор финалистов будет определен попечительским советом проекта, в состав которого вошли: основатель Donum Алексей Башкиров, член координационного совета Ассоциации анестезиологов и реаниматологов и ведущий научный сотрудник ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Владимир Кулабухов и учредитель благотворительной организации помощи больным детям АНО «Больничные клоуны» Екатерина Олесова (медицинский психолог, в прошлом — преподаватель и супервизор в НИУ ВШЭ кафедры «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование»).

«Я давно мечтал сделать что-то значимое для российских студентов-медиков. Важно было запустить проект, реализация которого, с одной стороны, принесет какие-то немедленные результаты, а с другой — окажет долгосрочное влияние, что приведет к улучшению качества жизни людей, — рассказал основатель Donum Алексей Башкиров. — При выборе специализации для нашего пилотного стипендиального проекта большую роль сыграл также опыт моей семьи. Я всегда был впечатлен не только работой врачей-хирургов, но и “бойцов невидимого фронта”, которые “дышат” за пациента на операции, обезболивают его после, и, если что-то пошло не так, “заводят” организм “с ручного управления”. Таким образом, было принято решение в первый год проекта Donum выделить стипендии российским ординаторам направления “анестезиология-реаниматология”. Мы не ограничиваем географию одним городом, главное для нас ― профессионализм, преданность профессии и искреннее стремление стать первоклассным врачом».

Инвестиции в стипендиальную программу для ординаторов помогут поддержать будущих врачей в их профессиональном развитии сегодня, подчеркнул Алексей Владимирович, добавив, что они также обеспечат качественную медицинскую помощь для пациентов в будущем, что и станет ожидаемым долгосрочным эффектом проекта Donum.

Анестезиологи-реаниматологи в тройке наиболее дефицитных специалистов-медиков в стране. По данным опроса «Известий», проведенного в 2023 году в 17 регионах, на 10 тыс. населения приходится 13 (и меньше) врачей-специалистов. В Карачаево-Черкесии обеспеченность анестезиологами-реаниматологами составляет всего 51,5%. Владимирской области требуется 60 анестезиологов. Они остро нужны в Забайкальском крае, Дагестане, Адыгее, в Липецкой, Калининградской и других областях. По данным, обнародованным на VII Московском городском Съезде анестезиологов и реаниматологов, в Москве вакантны 20% мест по данной специальности. Кроме того, в ответ на нехватку кадров, их экстренная переподготовка привела к падению качества обучения.

Справка. Алексей Владимирович Башкиров, основатель благотворительного проекта в сфере медицинского образования Donum, частный инвестор с опытом работы в ведущих международных инвестиционных банках ING Barings, Morgan Stanley, Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.

В 2015 году вместе с группой коллег основал инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в глобальные технологические проекты на рынках Юго-Восточной Азии, Индии, Европы и России. Главные принципы в работе: прозрачность, ответственность за результат и уважение к коллегам.