Как понять, что вас затягивают в финансовую пирамиду

Финансовая пирамида — это проект, который имитирует инвестиционную деятельность, призывает людей вкладывать деньги и обещает получение большой прибыли. Иногда такие проекты выплачивают деньги — но только первым участникам, сделавшим взнос. Выплаты в таком случае формируются за счет средств тех, кто вложился позже, а не в результате инвестиционной деятельности.

Пирамида продолжает существовать и расти до тех пор, пока появляются новые участники. С каждым новым взносом организаторы могут выплачивать обещанные проценты старым вкладчикам и создавать для них иллюзию эффективной инвестиционной работы. Поэтому организаторы пирамид активно привлекают новых инвесторов.

Как только поток новых участников иссякает (например, по причине насыщения рынка или ухудшения репутации схемы), пирамида рушится. В этот момент организаторы исчезают, а вкладчики теряют свои деньги. На самых нижних уровнях пирамиды остаются люди, которые не успели выйти из схемы до ее краха.

Много ли в России финансовых пирамид

В первом полугодии 2024 года Банк России обнаружил 3495 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других), деятельность которых имеет признаки нелегальной, в том числе признаки финансовых пирамид. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Конкретно финансовых пирамид в первом полугодии 2024 года выявили 1723 — это на 584 организации больше, чем было выявлено в первом полугодии 2023 года.

Как отмечает ЦБ, такой рост объясняется увеличением количества сомнительных предложений именно в онлайн-сегменте — мошенники делают упор на соцсети и мессенджеры.

Интернет-проекты, предлагающие псевдоинвестиционные схемы с признаками финансовых пирамид, почти полностью вытеснили традиционные финансовые пирамиды, сообщает регулятор.

Многие мошенники теперь маскируют свои схемы под экономические игры с элементами инвестиционных предложений. Они также используют «смешанные» схемы, которые предлагают пользователям не только инвестиции в проекты, но и торговлю различными активами.

Как распознать финансовую пирамиду

Банк России выделяет следующие признаки, характерные для финансовых пирамид:

организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга , когда доход участника формируется за счет вложений новых, привлекаемых им участников;

наличие предварительных взносов для последующего участия в деятельности компании;

средства принимаются на личный счет , по номеру телефона;

гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;

неинформирование клиентов о возможных рисках и отсутствии какой-либо ответственности компании перед клиентами;

отсутствие точного определения заявленной деятельности , за счет которой формируется доходность и возможности проверить реальность «инвестиций»;

широкая реклама в СМИ, в интернете, в том числе в социальных сетях. Часто к такой рекламе привлекают медийных личностей — известных артистов, спортсменов.

«Финансовые пирамиды потенциально способны возникнуть под видом любой организации финансового рынка, а их главная цель по-прежнему — массовое вовлечение населения и любые «чеки» без нижней границы», — замечает директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Условно «массовые» пирамиды распознать проще — они используют примитивные рекламные инструменты, стратегии продвижения и лозунги, отмечает он. Пирамиды, нацеленные на большие чеки, зачастую настроены на индивидуальную работу с клиентами, говорит Лях.

«Они используют многоуровневую легендированную поддержку продаваемой истории, часто задействуют для этого множество лиц, устраивая практически театрализованные действия», — поясняет он.

Как защитить свои средства от мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять информацию о компании, которая предлагает вам свои финансовые услуги. Надо убедиться в том, что у нее есть лицензия Банка России или что сведения о ней содержатся в государственном реестре. Это можно сделать на сайте ЦБ.

Кроме того, Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. На данный момент в нем находится более 630 организаций, из которых более 260 имеют признаки финансовых пирамид.

«Проверьте, нет ли в нем названия проекта, в который вы собираетесь вложить деньги. Если компания есть в списке, не стоит доверять ей средства. Будьте внимательны: для оказания финансовых услуг на территории России любая компания, в том числе иностранная, должна иметь лицензию Банка России или быть включена в реестр регулятора. Если же у компании есть лицензия только иностранного регулятора, то при возникновении проблем отстаивать свои права вам придется по месту ее регистрации, в иностранной юрисдикции», — объясняют в пресс-службе ЦБ.

Есть несколько основных правил, которые надо учитывать при выборе финансовой организации, чтобы обезопасить себя от участия в финансовой пирамиде, говорит руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

Вот основные из них:

Обязательно проверять организацию на наличие лицензии в «Справочнике финансовых организаций» на сайте ЦБ.

Избегать организаций, предлагающих д оходность намного выше рыночной.

Избегать организаций, предлагающих высокий гарантированный доход.

Всегда помнить, что чем выше потенциальная доходность, тем выше и риски полной или частичной потери средств.

Вас также должны насторожить обещания высоких выплат по партнерской программе, которые в несколько раз превышают бонусы по партнерским программам крупных банков или инвестиционных компаний и брокеров, замечает эксперт.

Кроме того, вызвать сомнения должно отсутствие информации о владельцах компании, ее активах, месте регистрации, адресе и т. д., добавляет он.

«При наличии любых сомнений относительно легальности деятельности организации, прежде чем принять решение о работе с ней, вы можете направить запрос в интернет-приемную Банка России», — советует Хмелев. Предварительный анализ деятельности компании, ее структуры, данных о собственниках и работе убережет вас от риска вложения средств в мошенническую схему, заключает он.

В ЦБ также советуют гражданам сообщать о деятельности потенциальной финансовой пирамиды как в сам Банк России, так и в правоохранительные органы.

«Такая информация учитывается нами при выявлении пирамид и помогает в работе. Мы также рекомендуем делиться сведениями о пирамидах со своими близкими, друзьями, в социальных сетях — огласка может помочь уберечь других людей от действий мошенников», — подчеркивают в регуляторе.

Что делать, если мошенники получили ваши личные данные

Если вы стали жертвой мошенников, то как можно скорее подайте заявление в полицию, рекомендуют в ЦБ.

«Обязательно при этом сообщите все известные вам данные о мошенниках. Можете приложить скриншоты переписки, их сайта или страниц в соцсетях, данные о всех ваших денежных переводах, о третьих лицах, которые вам рекламировали проект (вовлекали в него)», — объясняют в Банке России.

После того когда вас признают потерпевшим, надо подать гражданский иск о возмещении вреда — это повысит шансы вернуть украденные средства.

Стоит попробовать самоорганизоваться с другими потерпевшими и подать коллективный иск — это позволит правоохранителям суммировать ущерб, и весомость наказания для мошенников может в итоге вырасти.

Но надо все-таки осознавать, что риск навсегда потерять деньги очень велик, подчеркивают в пресс-службе Банка России.

«Зачастую доказать факт мошенничества крайне сложно — мошенники используют запутанные схемы переводов, принимают деньги клиентов на счета подставных лиц, по номеру телефона. Это все затрудняет расследование. Поэтому главный рецепт — проявлять осторожность и не принимать поспешных решений, когда дело касается финансов», — заключают в регуляторе.