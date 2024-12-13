Как закрыть ИИС и вывести с него деньги

Разбираемся, как работает ИИС, на какой период его можно открыть и как закрыть так, чтобы вывести все деньги.

Что такое индивидуальный инвестиционный счет

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный брокерский счет, доступный резидентам РФ (гражданам России и резидентам-иностранцам), для которого предусмотрен льготный налоговый режим.

Через ИИС можно совершать операции на фондовом рынке, как и через обычный брокерский счет, и при этом получать налоговые льготы.

Цель ИИС — стимулировать население копить деньги. Инвестор, использующий ИИС, получает налоговые льготы от государства, но при этом ограничен в выводе денег на определенный срок.

Какие бывают ИИС

До января 2024 года существовали два типа ИИС.



Первый тип (А) возвращает владельцу счета 13% от суммы, которую он внес на счет. Максимальный вычет при этом составляет не более 52 000 рублей в год, то есть максимальная сумма, с которой его можно получить, — 400 000 рублей в год и не более общей суммы НДФЛ, которую инвестор заплатил в том же году. При налоговой ставке 15% сумма вычета составляет до 60 000 рублей в год.

Второй тип (Б) освобождает инвестора от налога на весь доход от ценных бумаг за период от трех лет. При этом лимит на взнос составляет 1 млн рублей в год. Все, что зарабатывается с этой суммы на ИИС, налогом не облагается.

С января 2024 года открыть можно только индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3).

ИИС-3 — новый тип инвестиционного счета, который должен заменить ИИС типа А и ИИС типа Б. Счета старых типов продолжают действовать, но открыть их уже нельзя.

ИИС-3 позволяет его владельцам получать сразу две налоговые льготы.

Вычет на взнос позволяет вернуть 13% от суммы, внесенной на счет за год. Максимальный размер вычета составляет 52 000 рублей в год, как и в ИИС типа А. При повышенной ставке НДФЛ (15%) максимальная сумма вычета так же, как и в ИИС типа А, составит до 60 000 рублей в год.

Вычет на доход позволяет не платить налог с дохода от покупки и продажи ценных бумаг (акций, облигаций, паев паевых фондов) на бирже. Также предполагается, что это правило будет действовать и для драгоценных металлов в обезличенном виде. Максимальная сумма доходов, освобождаемых от налога, составляет 30 млн рублей.

Таким образом, ИИС третьего типа с некоторыми оговорками совмещает налоговые льготы индивидуальных инвестиционных счетов типа А и типа Б. Минимальный срок хранения денежных средств на ИИС-3 для получения льгот зависит от даты открытия счета.

Как вывести деньги с ИИС

Вывести с ИИС можно как полученный инвестиционный доход, так и сами размещенные на счете денежные средства. Но для этого есть ряд условий.

Без потери налоговых льгот денежные средства можно перевести на счет другого брокера (другой управляющей компании) или же снять с закрытием счета при условии наступления предусмотренного для ИИС минимального срока.

В случае досрочного закрытия счета инвестор лишается всех налоговых льгот, предусмотренных ИИС. При этом придется вернуть и уже полученные в рамках ИИС налоговые вычеты. Кроме того, придется выплатить пени за время пользования льготами.

Закрыть ИИС типа А и типа Б (у кого они еще действуют) без потери налоговых льгот можно через три года после открытия.

ИИС-3 открывается на срок от пяти лет, в дальнейшем минимальный срок постепенно будет увеличен до десяти лет. Минимальная продолжительность хранения средств на ИИС-3 для получения налоговых льгот зависит от даты открытия счета:

2024⁠–2026 годы — пять лет;

2027 год — шесть лет;

2028 год — семь лет;

2029 год — восемь лет;

2030 год — девять лет;

2031 год и позднее — десять лет.

Можно ли частично вывести деньги с ИИС

Частичное снятие средств с ИИС не предусмотрено. Это касается и полученных инвестиционных доходов.

В случае частичного снятия средств счет закроется автоматически, а инвестор лишится налоговых льгот.

В ИИС-3 предусмотрено единственное исключение — в случае трат на дорогостоящее лечение. Перечень видов дорогостоящего лечения утвержден особым постановлением правительства.

Как перевести ИИС к другому брокеру

Перевести денежные средства с ИИС можно как на другой индивидуальный инвестиционный счет, так и на брокерский счет.

Для перевода средств другому брокеру или другой управляющей компании сначала необходимо открыть новый счет (в офисе, на сайте или в мобильном приложении).

Здесь можно выбрать подходящие условия и тарифы на брокерское обслуживание.

Затем необходимо дать распоряжение текущему брокеру или текущей управляющей компании на перевод денежных средств по новым реквизитам.

После перевода средств инвестор может закрыть старый индивидуальный инвестиционный счет.

Закрытие инвестиционного счета: основные нюансы

Так как на ИИС можно хранить ценные бумаги (акции, облигации), а также драгоценные металлы, для закрытия счета необходимо их продать. Также нужно закрыть позиции (длинные и короткие) по фьючерсам и опционам.

При этом необходимо дождаться завершения расчетов по всем сделкам. Они, как правило, завершаются на следующий рабочий день после продажи актива.

Акции и облигации при закрытии счета могут быть переведены на брокерский счет (многие брокеры создают такой счет автоматически). Остаток денежных средств необходимо перевести на банковский счет или на банковскую карту.

После завершения всех операций нужно подать заявку на закрытие ИИС брокеру или управляющей компании (в офисе, через сайт или в мобильном приложении).

При этом закрывать ИИС после минимального срока его действия не обязательно. Инвестор может и дальше пользоваться счетом и продолжать получать налоговые льготы. Закрыть ИИС и вывести с него средства без потери налоговых льгот при этом можно будет в любой момент.

Можно ли вывести с ИИС инвестиционные доходы

Основная цель создания ИИС — получение инвестиционных доходов (дивидендных выплат по акциям и купонных платежей по облигациям). При этом возможность вывода таких доходов фактически невозможна до наступления минимального срока действия счета.

В ИИС типа А и типа Б возможно начисление дивидендов и купонов на другой счет (брокерский или банковский). Но эти условия необходимо заранее уточнить у брокера или управляющей компании.

В ИИС-3 возможности начисления доходов от акций и облигаций на отдельный счет нет. Получить доходы от ценных бумаг возможно только при закрытии счета.

То есть получать регулярный пассивный доход с помощью ИИС затруднительно.

Какие налоги нужно уплатить при закрытии ИИС

При закрытии ИИС необходимо заплатить налог на полученные доходы от сделок с ценными бумагами и драгметаллами.

Ставка НДФЛ составляет 13% (или 15%, если доходы превышают 5 млн рублей в год). При этом за счет использования ИИС есть возможность получить налоговый вычет.

При переводе ценных бумаг на новый счет налог платить не нужно.

Что делать, если нужно срочно вывести средства с ИИС

Владельцы ИИС типа А и ИИС типа Б при необходимости срочного вывода средств без закрытия счета могут купить акции перед дивидендной отсечкой или облигации — перед выплатой купона, а после выплаты продать их.

Такие сделки не позволят инвестору заработать, но дивиденды и купоны поступят на отдельный счет (если это предусматривает договор об открытии ИИС).

Для ИИС-3 такая схема не работает.

Другой возможный вариант — закрытие счета.

Можно ли открыть новый ИИС сразу после закрытия предыдущего

Новый индивидуальный инвестиционный счет можно открыть сразу же после закрытия старого. Количество закрытий и открытий ИИС не ограничено.

При этом по закону можно иметь одновременно три счета ИИС-3. ИИС типа А и ИИС типа Б в настоящее время открыть нельзя.

Что произойдет с активами при переводе их на другой счет

При переводе активов с одного ИИС на другой все активы инвестора сохраняются. Также сохраняются и предусмотренные законом льготы при получении доходов с этих активов.