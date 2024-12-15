Как сделать нотариальную доверенность у российского нотариуса: как записаться, что взять с собой и сколько это стоит

Для представления человека в спорах с налоговой нужна нотариальная доверенность. Это можно сделать у нотариуса.

При выборе нотариуса можно руководствоваться просто локацией и свободными слотами для записи. Стоимость нотариальных услуг в рамках одного региона будет одинаковая. Достаточно в картах ввести "нотариус" или "нотариальная контора".

Определившись с конторой, нужно предварительно записаться - обычно нотариусы работают по записи. Разные нотариусы используют разные способы связи, как правило, это номер телефона и электронная почта, но иногда у них есть телеграм и вотсапп.

Вот что нужно для подготовки доверенности:

— Ваш паспорт.

— Паспорт тех, кому вы даете доверенность.

— Текст полномочий, если вы точно знаете, что хотите видеть. Если не знаете, то кратко опишите сотруднику нотариальной конторы, для чего вы планируете использовать доверенность и в каких жизненных ситуациях, он вам поможет.

Еще вам надо определиться с этим:

— Срок, на который вы даете доверенность. По закону можно указать любой разумный срок: и месяц, и десять лет.

— Сможет ли ваш представитель передать полномочия другому человеку. Если вы дадите ему эту возможность, то он может передать полномочия по доверенности другому человеку без вашего ведома.

Все эти данные нужно скинуть сотрудникам конторы на электронную почту или в мессенджере, можно скинуть сканы или фото документов. Текст будущей доверенности лучше скинуть в виде текста. Так нотариусу будет удобно работать с ним.

Вас могут записать на сегодня или на завтра, а могут и на следующую неделю - иногда нотариусы сильно загружены.

Когда вы придете в обозначенное время, сотрудник нотариальной конторы предложит вам ознакомиться с проектом доверенности. Надо проверить паспортные данные, адреса регистрации, а также данные представителя, еще надо проверить объем полномочий, срок и возможность передоверия.

Когда проект доверенности согласован, доверенность распечатают на бланке единого образца, а вас пригласят к нотариусу или временно исполняющему обязанности нотариуса. Нотариус проверит ваш паспорт, подтвердит вашу личность, озвучит текст полномочий, задаст вам несколько вопросов, чтобы убедиться, что вы даете распоряжение в здравом уме, твердой памяти и не введены в заблуждение, после этого вы напишите свои фио и распишитесь в поле доверенности "доверитель".

Вашей доверенности будет присвоен "реестровый номер". Чтобы подтвердить что вы действительно обратились в нотариальную контору в качестве заявителя и оплатили нотариальный тариф, вас попросят расписаться в специальном реестре нотариальных действий. Потом нотариус распишется на доверенности и поставит печать, еще он отсканирует документ для внесения в электронную базу. После этого можно забрать доверенность.

В январе 2025 года нотариальные тарифы повысятся, сейчас подготовка доверенности стоит от 1 900 до 2 800 рублей. Иногда нотариусы принимают деньги только наличными, у каких-то есть терминал для оплаты картой. Это лучше выяснить заранее.

В дополнение можно сделать нотариальную копию доверенности. Это стоит 100 рублей за страницу документа, и удостоверительная надпись в конце будет означать: нотариус свидетельствует верность копии с предоставленного ему документа. Иными словами: сделана копия именно этой доверенности, там нет зачисток, помарок и исправлений.

На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить, действительна ли доверенность.

А вот тут можно скачать:

— Проект доверенности для налоговой.

— Проект генеральной доверенности.