Когда застройщикам нужно проводить обязательный аудит отчетности

Ситуация: АО застройщик не ведет строительную деятельность, в отчетности только убытки, а выручки нет. Строительные ОКВЭД не добавлялись, нужно ли в этом случае проводить обязательный аудит?

Обязанность проведения аудита у застройщиков не связана с ведением строительной деятельности, ОКВЭДами и размером активов. Она установлена ст. 3 ФЗ от 30.12.2004 № 214-ФЗ:

5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика подлежит обязательному аудиту. Застройщик составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на ежеквартальной основе за следующие промежуточные отчетные периоды - первый квартал, полугодие и девять месяцев. Застройщик в порядке, определенном частью 2 статьи 3.1 настоящего Федерального закона, раскрывает промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не позднее тридцати календарных дней после окончания соответствующего промежуточного отчетного периода и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение в срок не позднее ста двадцати календарных дней после окончания соответствующего отчетного года.

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