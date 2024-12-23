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Элитный ремонт квартир под ключ в Москве: рейтинг компаний

Рейтинг компаний по элитному дизайнерскому ремонту квартир и домов под ключ в Москве: цены, отзывы, гарантии. Рассказываем, где заказать качественный ремонт премиум класса с гарантией результата. Только проверенные компании.

От лучшего — к совершенному, от статусного — к уникальному и вдохновляющему: именно так можно охарактеризовать изменившиеся за последнее десятилетие представления об элитном ремонте. Особо требовательное отношение к качеству в сочетании с максимальной ориентацией на персонализацию и кастомизацию интерьера под индивидуальные желания и запросы — подлинная роскошь, которая доступна только ограниченному кругу. 

Что входит в элитный ремонт под ключ

Элитный ремонт сегодня — это не только создание комфортного, продуманного и эстетически безупречного пространства, но и совершенно особый подход к взаимодействию с клиентом. Его отличает комплексный подход и стремление сделать максимальный результат с минимальным участием заказчика. Обязательный этап перед началом работ — составление технического задания, разработка дизайн-проекта и другой проектной документации. 

Одна из ключевых особенностей элитного ремонта в том, что наряду с решением стандартных задач он ориентирован на реализацию сложных запросов, которые в бизнес и эконом сегментах технически не могут быть реализованы на должном уровне.

В элитном ремонте не бывает незначительных деталей: по сути, здесь предстоит собрать множество элементов «пазла» в одну красивую картину.

Степень участия клиента может быть различной и зависит только от его желания. Для некоторых заказчиков ремонт превращается в увлекательный процесс и новый опыт создания своего уютного пространства. А кто-то стремится по максимуму делегировать решение всех вопросов и заниматься бизнесом или другими делами, например, путешествовать. 

Вне зависимости от предпочитаемого формата участия у клиента будет персональный менеджер, к которому можно обратиться в любой момент и с абсолютно любым запросом. Общаться с большим количеством различных подрядчиков и бегать самостоятельно по магазинам не придется.

На протяжении всего процесса реализацией проекта занимается только один исполнитель: такой подход — это комфорт клиента и гарантия качества в одних руках. На качестве элитного ремонта мы бы хотели остановиться подробнее, поскольку для премиального сегмента стандартные критерии, как правило, неприменимы.

Качество и тренды: новый взгляд и ценности «вне времени»

Качество ремонта складывается из двух составляющих — выбора используемых материалов и качества работ. Премиум-сегмент всегда предполагает выбор исключительно высококачественных материалов, и ведущим критерием здесь выступает натуральность и экологичность. Настоящее дерево, слэбы из натурального камня, гипоаллергенные краски на водной основе, керамогранит — благодаря большому выбору и возможности использовать различные фактуры создается по-настоящему уникальное сочетание эстетики, функциональности и комфорта.  

Особое внимание уделяется качеству работ: оно должно быть не просто высоким, а безупречным. Каждая, в том числе скрытая от взглядов деталь, эстетична, а поверхности идеальны. Премиум-сегмент задает тон совершенства.  

Если же говорить о трендах, то здесь есть интересная закономерность. В недвижимости, в дизайне жилых пространств и в подходе к самому ремонту в частности все тренды максимально «материализуются»: это было заметно и в период «накопления капиталов», и сейчас. Сегодня мы наблюдаем как все сферы захватывает quiet luxuryтихая роскошь

Применительно к ремонту жилых пространств она проявляется в безупречном качестве исполнения, в грамотно расставленных акцентах, в непревзойденном комфорте. Ценность интерьера демонстрируется, в том числе, через мельчайшие детали. 

Элитный ремонт сейчас — это чаще всего неоклассика, классика без архитектурных излишеств или современный минимализм. Но вне зависимости от выбранного стиля обязательное условие — использование новейших технологий и ультрасовременное инженерное оснащение.  

Основные этапы работ: от разработки дизайн-проекта до подготовки пространства к заселению 

Элитный ремонт выполняется по налаженному механизму, который гарантирует достижение результата. Первый этапорганизационный, и начинается он с обсуждения с клиентом всех нюансов для разработки качественного дизайн-проекта: это основа, определяющая результат.  

Мы не будем подробно останавливаться на нюансах разработки дизайн-проекта и технических аспектах — это задача профессионалов. Заказчику дизайн-проект, в первую очередь, позволяет сформировать видение пространства, оценить итоговый результат до начала выполнения работ и внести коррективы. После согласования дизайн-проекта подрядчик приступает к его реализации:

  • Выполняет инженерное проектирование.

  • Возводит межкомнатные стены и перегородки (при необходимости).

  • Штукатурит стены и потолки.

  • Монтирует системы водоснабжения, отопления и канализации.

  • Заливает стяжку пола.

  • Монтирует системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования.

  • Выполняет монтаж тепло– и шумоизоляции.

После выполнения черновых работ выполняются чистовые — на стены, потолки и откосы наносятся декоративные материалы, укладываются напольные покрытия, плитка, мрамор, керамогранит, устанавливаются двери, сантехника и элементы освещения, расставляется мебель. Завершаются работы клинингом, настройкой системы Умный дом, систем видеонаблюдения и мультимедиа, навеской штор и финальным декорированием. 

Отличительная особенность элитного ремонта квартиры — абсолютная готовность жилого пространства к заселению. Подрядчик позаботится буквально обо всем: остается привезти только свои личные вещи. 

Рейтинг компаний по элитному ремонту квартир в Москве

Доверить ремонт квартиры или дома можно только той компании, в которой есть стопроцентная уверенность, что все будет сделано именно так, как должно быть. Компаний, специализирующихся на элитном ремонте квартир в Москве, не так много: на рынке работает ограниченное количество подрядчиков, способных предложить первоклассный сервис, лучшие материалы и высокопрофессиональную команду специалистов.

Мы подготовили рейтинг компаний, занимающихся ремонтом квартир в Москве именно в элит-сегменте. Участники рейтинга были отобраны по нескольким критериям — репутация, перечень выполняемых работ, стоимость и гарантии.  

Лайф Строй

Лидер рейтинга — компания Лайф Строй: 10 лет на рынке, сильная команда из более чем 50 профессиональных специалистов и несколько десятков успешно реализованных проектов — квартиры, дома, таунхаусы.

Компания выполняет весь комплекс черновых и чистовых работ в рамках одной услуги и готова предложить клиентам уникальные дизайнерские решения, инженерное проектирование и сопровождение, монтаж систем отопления и кондиционирования, интеграцию системы Умный дом. 

Выбирая Лайф Строй, заказчик может быть уверен: он доверяет ремонт надежному исполнителю, который имеет релевантный опыт и понимает всю специфику выполнения работ в элитном ЖК, клубном доме или загородном поселке элит-класса.  

Преимущества и гарантии:

  • 10 лет на рынке.

  • Один подрядчик на все работы.

  • Персональный менеджер на весь период ремонта.

  • Еженедельные фотоотчеты. 

  • Дизайнеры с большим опытом, которые разрабатывают уникальные дизайн проекты. 

  • Штатные мастера, отобранные из сотен специалистов.

  • Высокое техническое оснащение мастеров для решения самых сложных задач.

  • Решение 90% задач собственными силами без привлечения сторонних подрядчиков.

  • Собственное столярное производство корпусной мебели.

  • На сайте — виртуальный 3D-тур по реализованным проектам.

  • Внедрение систем домашней автоматизации умный дом. 

  •  Полная комплектация интерьера и декорирование под ключ.

  • Возможность посетить несколько действующих объектов на разных этапах ремонта и лично убедиться в качестве. 

  • Ежемесячная оплата.

  • Гарантия 5 лет на все при заказе комплекса работ.

  • Пожизненная поддержка после окончания гарантийного срока — помощь в решении любого вопроса, связанного с устранением появившихся дефектов или косметическим обновлением интерьера по специальным ценам.

Стоимость ремонта 

Дизайн-проект

6 500 руб. за кв.м

Ремонт квартир под ключ 

от 45 000 руб. за кв. м

Ремонт таунхаусов под ключ 

от 48 000 руб. за кв. м

Ремонт домов под ключ 

от 50 000 руб. за кв. м

Важно: указана средняя стоимость работ — финальная будет прописана в сметном расчете и детализирована по разделам. При этом, если вы хотите отказаться от какой-то части работ, например, уменьшить количество розеток, то цена уменьшится. Стоимость материалов рассчитывается отдельно.

Сроки ремонта зависят от сложности дизайн-проекта и площади. В среднем весь процесс занимает от 12 месяцев. На срок влияет также время проведения ремонта: в зимний сезон продолжительность выполнения работ будет больше. И если вам захочется добавить какие-либо дополнительные работы, не включенные в договор, это также скажется на сроках. 

Фото с примерами готовых работ

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На Houzz

Лайф Строй стала одной из первых компаний на рынке, предложивших клиентам комплексный подход, который позволяет гарантировать безупречное качество и первоклассный менеджмент. В Лайф Строй ремонтом вашего дома или квартиры займутся узкоспециализированные мастера, способные реализовать дизайн-проект любого уровня сложности.

Planka Buro

Planka Buro занимаются ремонтом квартир в Москве с 2016 года. Компания реализует проекты полного цикла — от формирования идеи до декорирования готового интерьера.

Planka Buro разработает и согласует грамотный дизайн-проект, необходимую инженерную и строительную документацию, обеспечит снабжение черновыми и чистовыми материалами, мебелью и оборудованием, выполнит работы с соблюдением технологии. 

В команде бюро — архитекторы, дизайнеры, технические специалисты и сертифицированные мастера. Planka Buro стремится выстроить доверительные отношения с клиентами, поэтому взаимодействие с первого дня и до сдачи объекта происходит через основателей компании.

Особое внимание уделяется коммуникациям: используемые решения стабильно функционируют десятки лет. После окончания проекта клиенты могут воспользоваться дополнительной услугой по техническому обслуживанию. В нее входят промывка фильтров, контрольная опрессовка систем водоснабжения и отопления, проверка работоспособности сантехнического оборудования и др.

Преимущества и гарантии:

  • Один генеральный подрядчик на все работы.

  • Соблюдение всех норм и технологий.

  • Грамотный менеджмент на протяжении всего процесса.

  • Возможность производства корпусной мебели по эскизам бюро на собственном производстве.

  • Большой опыт работы: создано более 100 красивых и комфортных домов.

  • Гарантия 12 месяцев на общестроительные работы и 36 месяцев на инженерку.

Стоимость ремонта 

Разработка дизайн-проекта

от 7 000 руб. за кв. м

Ремонтные работы

от 60 000 руб. за кв. м

Стоимость ремонта рассчитывается индивидуально и зависит от сложности выбранных решений. 

Продолжительность ремонта в среднем занимает 1–1,5 года. Сроки также всегда индивидуальны и во многом зависят от площади объекта и сложности дизайнерских и строительных решений. Также на сроки влияет скорость принятия решений клиентом.

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ГК «Фундамент»

Группа компаний «Фундамент» специализируется на комплексном создании жилых интерьеров — от разработки дизайн-проекта и инженерных проектов до выполнения ремонтных работ и меблировки.  

Многолетний опыт работы — ГК «Фундамент» на рынке Москвы и области с 1999 года — и уникальные возможности (в состав группы компаний входят дизайн-студия интерьеров, салон итальянской мебели, инженерная компания, собственное производство мебели и др.) позволяют вывести ремонт квартиры или дома на новый уровень. В штате более 700 сотрудников, включая 35 архитекторов-дизайнеров, 22 производителя работ (прорабов) и свыше 100 строительных бригад. 

У компании впечатляющее портфолио, в котором можно познакомиться с дизайн-проектами и выполненными ремонтами в различных стилях — неоклассика, ар-деко, фьюжн, современный, минимализм. А составить полное представление о работе компании помогают размещенные на официальном сайте компании видео ремонтов.   

Убедиться в качестве работ клиенты могут на реальных объектах. Еще до подписания договора ГК «Фундамент» готова продемонстрировать ход выполнения работ на различных этапах.

Преимущества и гарантии: 

  • Все услуги в одном месте — от дизайна до меблировки.

  • Договор с указанием фиксированной стоимости, которая остается неизменной во время дизайна и ремонта. 

  • Оплата работ по факту их выполнения, сдачи и приемки заказчиком.

  • Авторский надзор — гарантия точного воплощения дизайн-проекта.

  • Использование только качественных и проверенных строительных материалов и технологий.

  • Отзывы известных клиентов, среди которых политики и звезды шоу-бизнеса.

  • Гарантия 3 года на все работы, материалы, товары и оборудование, поставленное в рамках договора.

Стоимость ремонта

Капитальный ремонт квартир (стандартный)

от 13 000 руб. за кв. м

Ремонт бизнес-класса 

от 17 000 руб. за кв. м

Элитный ремонт премиум-класса

от 21 000 руб. за кв. м

Цены на дизайн интерьера

Стандартный дизайн-проект

2 500 руб. за кв. м

Оптимальный дизайн-проект

4 000 руб. за кв. м

Полный дизайн-проект

5 500 руб. за кв. м

Стоимость ремонта в первую очередь зависит от выбранного плана — в ГК «Фундамент» их три: «Стандарт», «Бизнес» и «Эксклюзивный ремонт». Традиционно максимальная цена на ремонт за квадратный метр у индивидуальных либо эксклюзивных проектов.

Минимальный срок ремонта при условии соблюдения всех строительных норм составляет от трех месяцев. Точные сроки зависят от площади объекта, сложности дизайн-проекта и наличия всех материалов и оборудования. В среднем капитальный ремонт квартиры 100–150 кв. м выполняется за 5–6 месяцев. Для домов срок немного увеличивается.

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Вира-АртСтрой

Компания «Вира-АртСтрой» работает с 1996 года: за время работы были успешно сданы тысячи сложных объектов. Среди направлений работы — дизайн и ремонт квартир, домов и нежилых помещений, а также профессиональная установка систем «Умный дом». 

«Вира-АртСтрой» является компанией полного цикла. Клиентам доступна как комплексная разработка, так и реализация дизайн-проекта под ключ. Абсолютно все этапы — от идеи до воплощения — «Вира-АртСтрой» проходит вместе с заказчиком, а также предлагает страхование результатов выполненных работ. 

Разработка всех проектов происходит в строгом соответствии с нормами, причем наряду с эскизным и рабочим разрабатываются необходимые инженерные проекты. Благодаря авторскому надзору гарантируется грамотный подбор материалов, мебели и аксессуаров в соответствии с предпочтениями и всеми пожеланиями клиентов. При этом исключается риск принятия технически непродуманных решений. А увидеть будущий интерьер в деталях помогает компьютерное 3D-моделирование. 

Преимущества и гарантии:

  • Более 3000 успешно реализованных проектов.

  • Неограниченное число вариантов компоновочных решений при разработке дизайн-проекта.

  • VIP-обслуживание.

  • Согласованная работа над интерьером дизайнера и проектировщиков инженерных систем.

  • Соблюдение всех технологий и СНиП.

  • Возможность посещения объектов на различных этапах (компания одновременно ведет сразу несколько десятков объектов в Москве и области).

  • Гарантийные обязательства на отделочные работы — 3 года, на инженерные коммуникации, сантехнические работы и на работы по монтажу слаботочных систем — 5 лет.

Стоимость премиум-ремонта 

Черновой цикл

15 000 руб. за кв. м

Чистовой цикл

115 000 руб. за кв. м

Авторский и технический надзор

1 200 руб. за кв. м

Полный дизайн-проект 

3 800 руб. за кв. м

Только эскизный проект

2 000 руб. за кв. м

Стоимость ремонта включает стоимость подготовительных работ, материалов и оборудования, оплату работы специалистов. При заказе дизайн-проекта в компании клиент получает услуги по комплектации в подарок.

Продолжительность ремонта от компании «Вира-АртСтрой» — до полугода. Подготовительный этап длится до 2,5 месяцев, промежуточный — до 1,5 месяцев, завершающий — 2 месяца.

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ICON Interiors

ICON Interiors позиционирует себя как архитектурно-дизайнерское бюро полного цикла, разрабатывающее и реализующее интерьеры. 

Компания готова предложить проектирование, строительство, комплектацию материалами и мебелью и авторский надзор за ремонтными работами.

Особое внимание бюро уделяет предпроектному исследованию. При разработке проектов специалисты опираются на большие объемы данных о предпочтениях, образе жизни, привычках заказчиков. Такой подход позволяет создавать комфортные и функциональные пространства для жизни и отдыха, полностью соответствующие ожиданиям клиентов и отражающие их ценности.

На сегодняшний день бюро успешно реализовано более 120 проектов. В команде ICON Interiors — только профильные специалисты. Над каждым этапом работает профессионал в своей области: интерьером занимается дизайнер, схемой электрики — инженер. В своей работе бюро использует долговечные материалы премиум-класса (натуральный камень, ценные древесные породы, износостойкая краска). 

Преимущества и гарантии:

  • Два уровня бюджетирования проекта — предварительное и финальное.

  • Персональный менеджер.

  • Технический и авторский надзор.

  • Консьерж-сервис — согласование документов в УК, уборка.

  • Оплата по факту выполненных работ.

  • Гарантии — три года по смете на ремонт, один год на монтируемое оборудование.

Цены на дизайн и ремонт квартир

Капитальный 

от 16 000 руб. за кв. м

Дизайнерский

от 16 000 руб. за кв. м

Элитный 

от 20 000 руб. за кв. м

Дизайн-проект 

Базовый дизайн-проект (полный пакет чертежей, 3D визуализация)

5 200 руб. за кв. м

Оптимальный дизайн-проект (базовый + комплектация, логистика и приемка)

6 400 руб. за кв. м

Примеры полной стоимости ремонта и материалов

Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры (50 кв. м)

80 000 руб. за кв. м с материалами

Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры (80 кв. м)

62 500 руб. за кв. м с материалами

Дизайн и ремонт трехкомнатной квартиры (80 кв. м)

43 800 руб. за кв. м с материалами

Конечная стоимость зависит выбранного ремонта и формируется в персональном порядке. 

Сроки ремонта зависят от сложности дизайн-проекта и характеристик объекта, средняя продолжительность работ — от трех до восьми месяцев.

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Часто задаваемые вопросы

В чем особенности и отличия элитного ремонта?

Элит-сегмент — это всегда про безупречное качество и выстраивание особых отношений с клиентом. Только лучшие материалы и технологии, только узкоспециализированные мастера, только первоклассный менеджмент. 

Элитный ремонт отличает понимание, что заказчик — человек со сложившимися ценностными установками, которые пронизывают все сферы жизни. И весь процесс ремонта — начиная от первого взаимодействия до момента заселения и постремонтной поддержки — должен максимально соответствовать ожиданиям и не создавать ни малейшего дискомфорта.

Сколько стоит элитный ремонт квартиры?

Стоимость ремонта в элит-сегменте — вопрос, на который не может быть однозначного ответа. Итоговая стоимость ремонта зависит от множества факторов: площади помещения (т.е. площади загородного дома, квартиры в новостройке и т.д.), технических особенностей, используемых материалов и комплектации. 

При этом понятно, что элитный ремонт — всегда высокобюджетный проект. Стоимость ремонта не может быть невысокой по определению, и это отличает элит-сегмент от других категорий.

Первоклассные материалы и инновационные технологии, особый подход к организации работ, авторский надзор и другие особенности, безусловно, увеличивают стоимость ремонта, но именно они и делают его элитным.      

Как выбрать компанию для элитного ремонта квартиры?

Компаний, специализирующихся на элитном ремонте квартир, ограниченное количество. При этом выбор подрядчика — очень ответственный момент: от этого зависит и результат ремонта квартиры под ключ или ремонта дома, и то, насколько сам процесс оправдает ожидания заказчика. Эксперты рекомендуют ориентироваться на репутацию и опыт: лучше всего о работе компании могут рассказать портфолио и клиенты. 

Обязательно познакомьтесь с уже реализованными проектами и поинтересуйтесь мнением клиентов, которые пользовались услугами подрядчика. Действительно надежные компании, работающие на рынке ремонта квартир в Москве, дорожат своей репутацией и не допускают ошибок и конфликтных ситуаций. Негативные отзывы и не слишком убедительное портфолио — повод поискать другой вариант.

Некоторые компании, специализирующиеся на ремонте под ключ, предлагают посещение объектов, находящихся на данный момент на различных стадиях ремонта. Это уникальная возможность увидеть, как дизайн-проект реализуется на практике, как именно выполняются работы и какие материалы и технологии используются. 

Сколько времени занимает ремонт квартиры?

Сроки ремонта квартиры под ключ, если мы говорим про элит-сегмент, индивидуальны в каждом случае. Скорость выполнения работ не относится к числу основных критериев: когда клиент заинтересован в результате, на первый план выходят качество и комфорт. 

Может ли стоимость ремонта измениться в процессе? 

Как правило, окончательные цифры элитного ремонта квартиры озвучиваются сразу после составления сметы. Но если у заказчика возникнет желание, например, внести изменения в дизайн-проект, добавить какие-то элементы в инженерную систему, стоимость может корректироваться. 

Главное

  1. В элитном ремонте квартиры или дома продумана каждая деталь — удобство соседствует с эстетикой, а функциональность — с уникальностью. 

  2. Одна из ключевых особенностей элитного ремонта — выстраивание особых отношений с клиентом: на всех этапах с заказчиком работает персональный менеджер.

  3. Ремонт квартиры под ключ в элит-сегменте предусматривает выполнение всех работ одним подрядчиком — от разработки дизайн-проекта до расстановки мебели.

  4. Элитный ремонт квартиры — это безупречное качество во всем без исключения: максимальные требования предъявляются к качеству выполняемых работ, используемых отделочных материалов и инженерных систем. 

  5. После окончания гарантийного срока элитный ремонт предполагает пожизненную поддержку для решения всех возникающих вопросов. 

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