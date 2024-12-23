От лучшего — к совершенному, от статусного — к уникальному и вдохновляющему: именно так можно охарактеризовать изменившиеся за последнее десятилетие представления об элитном ремонте. Особо требовательное отношение к качеству в сочетании с максимальной ориентацией на персонализацию и кастомизацию интерьера под индивидуальные желания и запросы — подлинная роскошь, которая доступна только ограниченному кругу.
Что входит в элитный ремонт под ключ
Элитный ремонт сегодня — это не только создание комфортного, продуманного и эстетически безупречного пространства, но и совершенно особый подход к взаимодействию с клиентом. Его отличает комплексный подход и стремление сделать максимальный результат с минимальным участием заказчика. Обязательный этап перед началом работ — составление технического задания, разработка дизайн-проекта и другой проектной документации.
Одна из ключевых особенностей элитного ремонта в том, что наряду с решением стандартных задач он ориентирован на реализацию сложных запросов, которые в бизнес и эконом сегментах технически не могут быть реализованы на должном уровне.
В элитном ремонте не бывает незначительных деталей: по сути, здесь предстоит собрать множество элементов «пазла» в одну красивую картину.
Степень участия клиента может быть различной и зависит только от его желания. Для некоторых заказчиков ремонт превращается в увлекательный процесс и новый опыт создания своего уютного пространства. А кто-то стремится по максимуму делегировать решение всех вопросов и заниматься бизнесом или другими делами, например, путешествовать.
Вне зависимости от предпочитаемого формата участия у клиента будет персональный менеджер, к которому можно обратиться в любой момент и с абсолютно любым запросом. Общаться с большим количеством различных подрядчиков и бегать самостоятельно по магазинам не придется.
На протяжении всего процесса реализацией проекта занимается только один исполнитель: такой подход — это комфорт клиента и гарантия качества в одних руках. На качестве элитного ремонта мы бы хотели остановиться подробнее, поскольку для премиального сегмента стандартные критерии, как правило, неприменимы.
Качество и тренды: новый взгляд и ценности «вне времени»
Качество ремонта складывается из двух составляющих — выбора используемых материалов и качества работ. Премиум-сегмент всегда предполагает выбор исключительно высококачественных материалов, и ведущим критерием здесь выступает натуральность и экологичность. Настоящее дерево, слэбы из натурального камня, гипоаллергенные краски на водной основе, керамогранит — благодаря большому выбору и возможности использовать различные фактуры создается по-настоящему уникальное сочетание эстетики, функциональности и комфорта.
Особое внимание уделяется качеству работ: оно должно быть не просто высоким, а безупречным. Каждая, в том числе скрытая от взглядов деталь, эстетична, а поверхности идеальны. Премиум-сегмент задает тон совершенства.
Если же говорить о трендах, то здесь есть интересная закономерность. В недвижимости, в дизайне жилых пространств и в подходе к самому ремонту в частности все тренды максимально «материализуются»: это было заметно и в период «накопления капиталов», и сейчас. Сегодня мы наблюдаем как все сферы захватывает quiet luxury — тихая роскошь.
Применительно к ремонту жилых пространств она проявляется в безупречном качестве исполнения, в грамотно расставленных акцентах, в непревзойденном комфорте. Ценность интерьера демонстрируется, в том числе, через мельчайшие детали.
Элитный ремонт сейчас — это чаще всего неоклассика, классика без архитектурных излишеств или современный минимализм. Но вне зависимости от выбранного стиля обязательное условие — использование новейших технологий и ультрасовременное инженерное оснащение.
Основные этапы работ: от разработки дизайн-проекта до подготовки пространства к заселению
Элитный ремонт выполняется по налаженному механизму, который гарантирует достижение результата. Первый этап — организационный, и начинается он с обсуждения с клиентом всех нюансов для разработки качественного дизайн-проекта: это основа, определяющая результат.
Мы не будем подробно останавливаться на нюансах разработки дизайн-проекта и технических аспектах — это задача профессионалов. Заказчику дизайн-проект, в первую очередь, позволяет сформировать видение пространства, оценить итоговый результат до начала выполнения работ и внести коррективы. После согласования дизайн-проекта подрядчик приступает к его реализации:
Выполняет инженерное проектирование.
Возводит межкомнатные стены и перегородки (при необходимости).
Штукатурит стены и потолки.
Монтирует системы водоснабжения, отопления и канализации.
Заливает стяжку пола.
Монтирует системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Выполняет монтаж тепло– и шумоизоляции.
После выполнения черновых работ выполняются чистовые — на стены, потолки и откосы наносятся декоративные материалы, укладываются напольные покрытия, плитка, мрамор, керамогранит, устанавливаются двери, сантехника и элементы освещения, расставляется мебель. Завершаются работы клинингом, настройкой системы Умный дом, систем видеонаблюдения и мультимедиа, навеской штор и финальным декорированием.
Отличительная особенность элитного ремонта квартиры — абсолютная готовность жилого пространства к заселению. Подрядчик позаботится буквально обо всем: остается привезти только свои личные вещи.
Рейтинг компаний по элитному ремонту квартир в Москве
Доверить ремонт квартиры или дома можно только той компании, в которой есть стопроцентная уверенность, что все будет сделано именно так, как должно быть. Компаний, специализирующихся на элитном ремонте квартир в Москве, не так много: на рынке работает ограниченное количество подрядчиков, способных предложить первоклассный сервис, лучшие материалы и высокопрофессиональную команду специалистов.
Мы подготовили рейтинг компаний, занимающихся ремонтом квартир в Москве именно в элит-сегменте. Участники рейтинга были отобраны по нескольким критериям — репутация, перечень выполняемых работ, стоимость и гарантии.
Лайф Строй
Лидер рейтинга — компания Лайф Строй: 10 лет на рынке, сильная команда из более чем 50 профессиональных специалистов и несколько десятков успешно реализованных проектов — квартиры, дома, таунхаусы.
Компания выполняет весь комплекс черновых и чистовых работ в рамках одной услуги и готова предложить клиентам уникальные дизайнерские решения, инженерное проектирование и сопровождение, монтаж систем отопления и кондиционирования, интеграцию системы Умный дом.
Выбирая Лайф Строй, заказчик может быть уверен: он доверяет ремонт надежному исполнителю, который имеет релевантный опыт и понимает всю специфику выполнения работ в элитном ЖК, клубном доме или загородном поселке элит-класса.
Преимущества и гарантии:
10 лет на рынке.
Один подрядчик на все работы.
Персональный менеджер на весь период ремонта.
Еженедельные фотоотчеты.
Дизайнеры с большим опытом, которые разрабатывают уникальные дизайн проекты.
Штатные мастера, отобранные из сотен специалистов.
Высокое техническое оснащение мастеров для решения самых сложных задач.
Решение 90% задач собственными силами без привлечения сторонних подрядчиков.
Собственное столярное производство корпусной мебели.
На сайте — виртуальный 3D-тур по реализованным проектам.
Внедрение систем домашней автоматизации умный дом.
Полная комплектация интерьера и декорирование под ключ.
Возможность посетить несколько действующих объектов на разных этапах ремонта и лично убедиться в качестве.
Ежемесячная оплата.
Гарантия 5 лет на все при заказе комплекса работ.
Пожизненная поддержка после окончания гарантийного срока — помощь в решении любого вопроса, связанного с устранением появившихся дефектов или косметическим обновлением интерьера по специальным ценам.
Стоимость ремонта
Дизайн-проект
6 500 руб. за кв.м
Ремонт квартир под ключ
от 45 000 руб. за кв. м
Ремонт таунхаусов под ключ
от 48 000 руб. за кв. м
Ремонт домов под ключ
от 50 000 руб. за кв. м
Важно: указана средняя стоимость работ — финальная будет прописана в сметном расчете и детализирована по разделам. При этом, если вы хотите отказаться от какой-то части работ, например, уменьшить количество розеток, то цена уменьшится. Стоимость материалов рассчитывается отдельно.
Сроки ремонта зависят от сложности дизайн-проекта и площади. В среднем весь процесс занимает от 12 месяцев. На срок влияет также время проведения ремонта: в зимний сезон продолжительность выполнения работ будет больше. И если вам захочется добавить какие-либо дополнительные работы, не включенные в договор, это также скажется на сроках.
Фото с примерами готовых работ
Отзывы
Лайф Строй стала одной из первых компаний на рынке, предложивших клиентам комплексный подход, который позволяет гарантировать безупречное качество и первоклассный менеджмент. В Лайф Строй ремонтом вашего дома или квартиры займутся узкоспециализированные мастера, способные реализовать дизайн-проект любого уровня сложности.
Planka Buro
Planka Buro занимаются ремонтом квартир в Москве с 2016 года. Компания реализует проекты полного цикла — от формирования идеи до декорирования готового интерьера.
Planka Buro разработает и согласует грамотный дизайн-проект, необходимую инженерную и строительную документацию, обеспечит снабжение черновыми и чистовыми материалами, мебелью и оборудованием, выполнит работы с соблюдением технологии.
В команде бюро — архитекторы, дизайнеры, технические специалисты и сертифицированные мастера. Planka Buro стремится выстроить доверительные отношения с клиентами, поэтому взаимодействие с первого дня и до сдачи объекта происходит через основателей компании.
Особое внимание уделяется коммуникациям: используемые решения стабильно функционируют десятки лет. После окончания проекта клиенты могут воспользоваться дополнительной услугой по техническому обслуживанию. В нее входят промывка фильтров, контрольная опрессовка систем водоснабжения и отопления, проверка работоспособности сантехнического оборудования и др.
Преимущества и гарантии:
Один генеральный подрядчик на все работы.
Соблюдение всех норм и технологий.
Грамотный менеджмент на протяжении всего процесса.
Возможность производства корпусной мебели по эскизам бюро на собственном производстве.
Большой опыт работы: создано более 100 красивых и комфортных домов.
Гарантия 12 месяцев на общестроительные работы и 36 месяцев на инженерку.
Стоимость ремонта
Разработка дизайн-проекта
от 7 000 руб. за кв. м
Ремонтные работы
от 60 000 руб. за кв. м
Стоимость ремонта рассчитывается индивидуально и зависит от сложности выбранных решений.
Продолжительность ремонта в среднем занимает 1–1,5 года. Сроки также всегда индивидуальны и во многом зависят от площади объекта и сложности дизайнерских и строительных решений. Также на сроки влияет скорость принятия решений клиентом.
Фото с примерами готовых работ
Отзывы
ГК «Фундамент»
Группа компаний «Фундамент» специализируется на комплексном создании жилых интерьеров — от разработки дизайн-проекта и инженерных проектов до выполнения ремонтных работ и меблировки.
Многолетний опыт работы — ГК «Фундамент» на рынке Москвы и области с 1999 года — и уникальные возможности (в состав группы компаний входят дизайн-студия интерьеров, салон итальянской мебели, инженерная компания, собственное производство мебели и др.) позволяют вывести ремонт квартиры или дома на новый уровень. В штате более 700 сотрудников, включая 35 архитекторов-дизайнеров, 22 производителя работ (прорабов) и свыше 100 строительных бригад.
У компании впечатляющее портфолио, в котором можно познакомиться с дизайн-проектами и выполненными ремонтами в различных стилях — неоклассика, ар-деко, фьюжн, современный, минимализм. А составить полное представление о работе компании помогают размещенные на официальном сайте компании видео ремонтов.
Убедиться в качестве работ клиенты могут на реальных объектах. Еще до подписания договора ГК «Фундамент» готова продемонстрировать ход выполнения работ на различных этапах.
Преимущества и гарантии:
Все услуги в одном месте — от дизайна до меблировки.
Договор с указанием фиксированной стоимости, которая остается неизменной во время дизайна и ремонта.
Оплата работ по факту их выполнения, сдачи и приемки заказчиком.
Авторский надзор — гарантия точного воплощения дизайн-проекта.
Использование только качественных и проверенных строительных материалов и технологий.
Отзывы известных клиентов, среди которых политики и звезды шоу-бизнеса.
Гарантия 3 года на все работы, материалы, товары и оборудование, поставленное в рамках договора.
Стоимость ремонта
Капитальный ремонт квартир (стандартный)
от 13 000 руб. за кв. м
Ремонт бизнес-класса
от 17 000 руб. за кв. м
Элитный ремонт премиум-класса
от 21 000 руб. за кв. м
Цены на дизайн интерьера
Стандартный дизайн-проект
2 500 руб. за кв. м
Оптимальный дизайн-проект
4 000 руб. за кв. м
Полный дизайн-проект
5 500 руб. за кв. м
Стоимость ремонта в первую очередь зависит от выбранного плана — в ГК «Фундамент» их три: «Стандарт», «Бизнес» и «Эксклюзивный ремонт». Традиционно максимальная цена на ремонт за квадратный метр у индивидуальных либо эксклюзивных проектов.
Минимальный срок ремонта при условии соблюдения всех строительных норм составляет от трех месяцев. Точные сроки зависят от площади объекта, сложности дизайн-проекта и наличия всех материалов и оборудования. В среднем капитальный ремонт квартиры 100–150 кв. м выполняется за 5–6 месяцев. Для домов срок немного увеличивается.
Фото с примерами готовых работ
Отзывы
Вира-АртСтрой
Компания «Вира-АртСтрой» работает с 1996 года: за время работы были успешно сданы тысячи сложных объектов. Среди направлений работы — дизайн и ремонт квартир, домов и нежилых помещений, а также профессиональная установка систем «Умный дом».
«Вира-АртСтрой» является компанией полного цикла. Клиентам доступна как комплексная разработка, так и реализация дизайн-проекта под ключ. Абсолютно все этапы — от идеи до воплощения — «Вира-АртСтрой» проходит вместе с заказчиком, а также предлагает страхование результатов выполненных работ.
Разработка всех проектов происходит в строгом соответствии с нормами, причем наряду с эскизным и рабочим разрабатываются необходимые инженерные проекты. Благодаря авторскому надзору гарантируется грамотный подбор материалов, мебели и аксессуаров в соответствии с предпочтениями и всеми пожеланиями клиентов. При этом исключается риск принятия технически непродуманных решений. А увидеть будущий интерьер в деталях помогает компьютерное 3D-моделирование.
Преимущества и гарантии:
Более 3000 успешно реализованных проектов.
Неограниченное число вариантов компоновочных решений при разработке дизайн-проекта.
VIP-обслуживание.
Согласованная работа над интерьером дизайнера и проектировщиков инженерных систем.
Соблюдение всех технологий и СНиП.
Возможность посещения объектов на различных этапах (компания одновременно ведет сразу несколько десятков объектов в Москве и области).
Гарантийные обязательства на отделочные работы — 3 года, на инженерные коммуникации, сантехнические работы и на работы по монтажу слаботочных систем — 5 лет.
Стоимость премиум-ремонта
Черновой цикл
15 000 руб. за кв. м
Чистовой цикл
115 000 руб. за кв. м
Авторский и технический надзор
1 200 руб. за кв. м
Полный дизайн-проект
3 800 руб. за кв. м
Только эскизный проект
2 000 руб. за кв. м
Стоимость ремонта включает стоимость подготовительных работ, материалов и оборудования, оплату работы специалистов. При заказе дизайн-проекта в компании клиент получает услуги по комплектации в подарок.
Продолжительность ремонта от компании «Вира-АртСтрой» — до полугода. Подготовительный этап длится до 2,5 месяцев, промежуточный — до 1,5 месяцев, завершающий — 2 месяца.
Фото с примерами готовых работ
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ICON Interiors
ICON Interiors позиционирует себя как архитектурно-дизайнерское бюро полного цикла, разрабатывающее и реализующее интерьеры.
Компания готова предложить проектирование, строительство, комплектацию материалами и мебелью и авторский надзор за ремонтными работами.
Особое внимание бюро уделяет предпроектному исследованию. При разработке проектов специалисты опираются на большие объемы данных о предпочтениях, образе жизни, привычках заказчиков. Такой подход позволяет создавать комфортные и функциональные пространства для жизни и отдыха, полностью соответствующие ожиданиям клиентов и отражающие их ценности.
На сегодняшний день бюро успешно реализовано более 120 проектов. В команде ICON Interiors — только профильные специалисты. Над каждым этапом работает профессионал в своей области: интерьером занимается дизайнер, схемой электрики — инженер. В своей работе бюро использует долговечные материалы премиум-класса (натуральный камень, ценные древесные породы, износостойкая краска).
Преимущества и гарантии:
Два уровня бюджетирования проекта — предварительное и финальное.
Персональный менеджер.
Технический и авторский надзор.
Консьерж-сервис — согласование документов в УК, уборка.
Оплата по факту выполненных работ.
Гарантии — три года по смете на ремонт, один год на монтируемое оборудование.
Цены на дизайн и ремонт квартир
Капитальный
от 16 000 руб. за кв. м
Дизайнерский
от 16 000 руб. за кв. м
Элитный
от 20 000 руб. за кв. м
Дизайн-проект
Базовый дизайн-проект (полный пакет чертежей, 3D визуализация)
5 200 руб. за кв. м
Оптимальный дизайн-проект (базовый + комплектация, логистика и приемка)
6 400 руб. за кв. м
Примеры полной стоимости ремонта и материалов
Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры (50 кв. м)
80 000 руб. за кв. м с материалами
Дизайнерский ремонт двухкомнатной квартиры (80 кв. м)
62 500 руб. за кв. м с материалами
Дизайн и ремонт трехкомнатной квартиры (80 кв. м)
43 800 руб. за кв. м с материалами
Конечная стоимость зависит выбранного ремонта и формируется в персональном порядке.
Сроки ремонта зависят от сложности дизайн-проекта и характеристик объекта, средняя продолжительность работ — от трех до восьми месяцев.
Фото с примерами готовых работ
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Часто задаваемые вопросы
В чем особенности и отличия элитного ремонта?
Элит-сегмент — это всегда про безупречное качество и выстраивание особых отношений с клиентом. Только лучшие материалы и технологии, только узкоспециализированные мастера, только первоклассный менеджмент.
Элитный ремонт отличает понимание, что заказчик — человек со сложившимися ценностными установками, которые пронизывают все сферы жизни. И весь процесс ремонта — начиная от первого взаимодействия до момента заселения и постремонтной поддержки — должен максимально соответствовать ожиданиям и не создавать ни малейшего дискомфорта.
Сколько стоит элитный ремонт квартиры?
Стоимость ремонта в элит-сегменте — вопрос, на который не может быть однозначного ответа. Итоговая стоимость ремонта зависит от множества факторов: площади помещения (т.е. площади загородного дома, квартиры в новостройке и т.д.), технических особенностей, используемых материалов и комплектации.
При этом понятно, что элитный ремонт — всегда высокобюджетный проект. Стоимость ремонта не может быть невысокой по определению, и это отличает элит-сегмент от других категорий.
Первоклассные материалы и инновационные технологии, особый подход к организации работ, авторский надзор и другие особенности, безусловно, увеличивают стоимость ремонта, но именно они и делают его элитным.
Как выбрать компанию для элитного ремонта квартиры?
Компаний, специализирующихся на элитном ремонте квартир, ограниченное количество. При этом выбор подрядчика — очень ответственный момент: от этого зависит и результат ремонта квартиры под ключ или ремонта дома, и то, насколько сам процесс оправдает ожидания заказчика. Эксперты рекомендуют ориентироваться на репутацию и опыт: лучше всего о работе компании могут рассказать портфолио и клиенты.
Обязательно познакомьтесь с уже реализованными проектами и поинтересуйтесь мнением клиентов, которые пользовались услугами подрядчика. Действительно надежные компании, работающие на рынке ремонта квартир в Москве, дорожат своей репутацией и не допускают ошибок и конфликтных ситуаций. Негативные отзывы и не слишком убедительное портфолио — повод поискать другой вариант.
Некоторые компании, специализирующиеся на ремонте под ключ, предлагают посещение объектов, находящихся на данный момент на различных стадиях ремонта. Это уникальная возможность увидеть, как дизайн-проект реализуется на практике, как именно выполняются работы и какие материалы и технологии используются.
Сколько времени занимает ремонт квартиры?
Сроки ремонта квартиры под ключ, если мы говорим про элит-сегмент, индивидуальны в каждом случае. Скорость выполнения работ не относится к числу основных критериев: когда клиент заинтересован в результате, на первый план выходят качество и комфорт.
Может ли стоимость ремонта измениться в процессе?
Как правило, окончательные цифры элитного ремонта квартиры озвучиваются сразу после составления сметы. Но если у заказчика возникнет желание, например, внести изменения в дизайн-проект, добавить какие-то элементы в инженерную систему, стоимость может корректироваться.
Главное
В элитном ремонте квартиры или дома продумана каждая деталь — удобство соседствует с эстетикой, а функциональность — с уникальностью.
Одна из ключевых особенностей элитного ремонта — выстраивание особых отношений с клиентом: на всех этапах с заказчиком работает персональный менеджер.
Ремонт квартиры под ключ в элит-сегменте предусматривает выполнение всех работ одним подрядчиком — от разработки дизайн-проекта до расстановки мебели.
Элитный ремонт квартиры — это безупречное качество во всем без исключения: максимальные требования предъявляются к качеству выполняемых работ, используемых отделочных материалов и инженерных систем.
После окончания гарантийного срока элитный ремонт предполагает пожизненную поддержку для решения всех возникающих вопросов.
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