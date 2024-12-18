Как платить взносы на УСН

Подробно расскажем о порядке уплаты взносов организациями и ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как платить взносы организациям на УСН

Организации на УСН платят страховые взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ по общим правилам (п. 3 ст. 425 НК).

Установлен единый тариф страховых взносов (п. 3 ст. 425 НК):

30% — в пределах единой предельной величины базы. На 2024 год она составляет 2 225 000 рублей. В 2025 году показатель будет составлять уже 2 759 000 рублей;

15,1% — для суммы превышения предельной величины.

При расчете взноса на травматизм применяются тарифы от 0,2% до 8,5% от дохода застрахованного лица. Зависит его значение от класса профессионального риска компании (ст. 1 закона от 27.11.2023 № 549-ФЗ, ст. 1 закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ).

По единым пониженным тарифам уплачивать взносы могут такие категории плательщиков:

субъекты малого и среднего предпринимательства . Применяется такой тариф только к части выплат в пользу работников. Для этого нужно сравнить ежемесячные выплаты сотруднику с МРОТ (с 1 января 2025 года сравнивать нужно будет с полуторакратным МРОТ) на начало календарного года и разделить на две части (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК): с суммы, превышающей МРОТ (с 01.01.2025 — полуторакратный МРОТ), выплаты гражданину будут облагаться взносами по пониженному тарифу в размере 15%; на вторую часть суммы в пределах МРОТ (с 01.01.2025 — полуторакратного МРОТ) страховые взносы будут начисляться по основному единому тарифу.



С целью сравнения нужно брать показатели МРОТ, установленные федеральным законодательством. Районные коэффициенты и надбавки при этом не учитываются (пп. 17 п. 1 ст. 427 НК, письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@).

Единый пониженный тариф можно применять с 1-го числа месяца, в котором вы внесены в реестр СМСП (письма Минфина от 20.01.2022 №03-15-05/2932, ФНС от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@);

некоммерческие организации, за исключением государственных и муниципальных учреждений. При этом они должны осуществлять виды деятельности в области: социального обслуживания граждан; научных исследований и разработок; образования; здравоохранения; культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов); массового спорта (за исключением профессионального); благотворительности.



Указанные выше компании на период с 2023 по 2024 гг. могут применять следующие единые пониженные тарифы страховых взносов (пп. 7, 8 п. 1, п. 2.2 ст. 427 НК):

7,6% — в пределах единой предельной величины базы;

0% — свыше этого показателя.

Для правомерного их применения, организация должна быть внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций (письма Минфина от 25.06.2021 №03-15-06/50145, от 02.03.2020 № 03-15-06/15334). Осуществляет такую регистрацию Минюст России и его территориальные органы.

Кроме этого, некоммерческие и благотворительные организации должны соответствовать ряду критериев, для того, чтобы иметь возможность применять льготные тарифы.

Если по итогам отчетного периода организация не будет соответствовать таким требованиям, то она будет лишена права на уплату взносов в пониженном размере с начала этого периода. Поэтому необходимо будет произвести перерасчет уплаченной ранее суммы (п.п. 3, 7, 8, ст. 427 НК).

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Если же по итогам следующего отчетного периода организация будет соответствовать всем критериям, она сможет применить льготные тарифы за этот промежуток времени. Кроме того, компания вправе произвести перерасчет сумм, которые были уплачены по основному тарифу за предыдущий отчетный период (письмо ФНС от 07.05.2019 № БС-4-11/8569).

При осуществлении перерасчета, не будут начисляться пени, если организация произведет оплату взносов по итогам отчетного периода с учетом пересчитанной суммы в установленный срок. При просрочке платежа пени будут начисляться в обычном порядке (письмо Минфина от 17.02.2021 № 03-15-06/10863).

Есть и иная позиция по данному вопросу. Налоговая служба в своих разъяснениях делает вывод о том, что при восстановлении суммы взносов пени начислять не должны вовсе. И это не зависит от срока их уплаты (письмо ФНС от 07.05.2019 № БС-4-11/8569).

Порядок уплаты взносов на УСН не ставится в зависимость от объекта обложения. Все организации уплачивают их одинаково.

Ежемесячно нужно начислять и уплачивать взносы с выплат сотрудникам (п. 1 ст. 431 НК, п. 4 ст. 22, п. 9 ст. 22.1 закона №125-ФЗ).

Облагать нужно следующие суммы, выплаченные работникам (п. 3 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 420 НК):

в рамках трудовых отношений;

по гражданско-правовым договорам на выполнение работ, оказание услуг;

по договорам авторского заказа, издательским, лицензионным и иным договорам из пп. 3 п. 1 ст. 420 НК.

Не нужно начислять и уплачивать суммы на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ в таких случаях (п. п. 1, 4 — 7 ст. 420, ст. 422 НК):

Необходимо уплачивать взносы и в случае выплат в натуральной форме.

Доход работника в натуральной форме возникает, если (п. 1 ст. 420, п. 7 ст. 421 НК):

заработная плата была выплачена в не денежной форме;

за работника товар (работы или услуги) были оплачены работодателем.

Порядок обложения будут стандартный (п. 1 ст. 420, п. 7 ст. 421 НК).

В этом случае базой для исчисления будет рыночная стоимость таких товаров (работ, услуг), иного имущества. Порядок ее определения аналогичен тому, который закреплен в ст. 105.3 НК.

При этом стоимость оплаченных товаров (работ, услуг) (п. 7 ст. 421 НК):

включает НДС и акцизы;

не включает часть оплаты, произведенной самим работником.

Платежи на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ должны быть исчислены в виде единой суммы (п. 6 ст. 431 НК).

База для них рассчитывается по окончании каждого месяца нарастающим итогом с начала года отдельно по каждому застрахованному лицу (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 423 НК).

Учет сумм, которые были выплачены сотрудникам и относящиеся к ним показатели страховых выплат, организация должна вести по каждому работнику (п. 4 ст. 431 НК).

Взносы на страхование от несчастных случаев, уплачиваются с таких выплат застрахованным лицам (п. 1 ст. 20.1 закона №125-ФЗ):

в рамках трудовых отношений;

по гражданско-правовым договорам на выполнение работ или оказание услуг, а также договоров авторского заказа — если уплата взносов предусмотрена этими договорами.

Не подлежат обложению выплаты, закрепленные в ст. 20.2 закона №125-ФЗ. Список также большой. Среди них:

Соответственно, в базу для начисления таких сумм включаются только те выплаты, которые подлежат обложению (п. п. 1, 2 ст. 20.1, ст. 20.2 закона № 125-ФЗ).

Учитывать нужно как выплаты в денежном выражении, так и в натуральной форме. Это следует из п. п. 2, 3 ст. 20.1 закона № 125-ФЗ.

Выплаты и иные вознаграждения включают в базу в месяце их начисления (п. 2 ст. 20.1, п. 9 ст. 22.1 Закона № 125-ФЗ).

Предельная величина базы для начисления взносов на страхование от несчастных случаев законом № 125-ФЗ не установлена. Поэтому такие взносы нужно исчислять со всей суммы подлежащих обложению выплат.

Тариф на травматизм зависит от класса профессионального риска, к которому относится основной вид экономической деятельности организации (ст. 21 закона № 125-ФЗ, ст. 1 закона от 22.12.2005 № 179-ФЗ, ст. 1 закона от 27.11.2023 № 549-ФЗ, п. п. 1, 2, 8 правил, утвержденных постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713).

Размер тарифа на текущий год территориальный орган СФР указывает в уведомлении. Оно должно быть направлено компании в течение 2-х недель с момента, когда будут представлены документы, подтверждающие основной вид деятельности лица.

До получения такого уведомления нужно применять показатели, установленные в предыдущем году (в п. п. 3, 4, 11 порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55).

Если такие документы организация не предоставит в установленный срок, то СФР самостоятельно определит вид деятельности. Он будет выбран из ЕГРЮЛ. При этом компанию отнесут к тому виду деятельности, который имеет наиболее высокий класс риска.

Уведомление в таком случае будет направлено до 1 мая текущего года (п. п. 3, 5 порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55).

Порядок уплаты:

Для уплаты сумм на ОПС, ОМС и по ВНиМ нужно использовать КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Не позднее 25 числа месяца, нужно подать уведомление (п. 9 ст. 58 НК). За последний месяц отчетного периода уведомление подавать не надо. Обосновано это тем, что не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом, нужно подать расчет по страховым взносам (п. 9 ст. 58, п. 7 ст. 431 НК).

При уплате взносов на травматизм в платежном поручении указывается КБК 797 1 02 12000 06 1000 160.

Если у компании есть обособленное подразделение, при этом оно имеет банковский счет и само осуществляет выплаты физлицам, то взносы оно будет уплачивать самостоятельно.

В уведомлениях взносы с таких выплат прописываются отдельно. Нужно указать КПП по месту сдачи расчета по страховым взносам за обособленное подразделение и ОКТМО по месту учета обособленного подразделения.

В отношении подразделений, которые расположены за границей, взносы будет платить сама организация по месту своего нахождения (п. 14 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

При закрытии подразделения, которое имело банковский счет и производило выплаты своим сотрудникам, организация самостоятельно будет исполнять обязанность по уплате страховых взносов. В уведомлении об исчисленных суммах страховых взносов нужно указать отдельно с КПП по месту сдачи расчета по страховым взносам за обособленное подразделение и ОКТМО по месту учета обособленного подразделения.

Перечислить сумму взносов нужно не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем закрытия подразделения (п. п. 3, 11 ст. 431 НК). Если подразделение самостоятельно не начисляло и не производило выплаты работникам, то его закрытие не влияет на уплату взносов и сдачу отчетности организацией (п. 11 ст. 431 НК).

При ликвидации обособленного подразделения (закрытии его счета в банке, прекращении полномочий по осуществлению выплат физлицам) организация будет снята с учета в СФР по месту нахождения этого подразделения (пп. 2 п. 3 ст. 6 закона № 125-ФЗ).

Взносы на травматизм за это подразделение нужно заплатить не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем закрытия. Сделать это нужно по месту его нахождения (п. 4 ст. 22, п. п. 11, 12 ст. 22.1 закона № 125-ФЗ).

Как платить взносы ИП на УСН

Законодательство устанавливает разные тарифы взносов для ИП на случай их выплаты за сотрудников и за себя.

За сотрудников

Страховые взносы на ОПС, ОМС и по ВНиМ за своих сотрудников ИП будет платить по единому тарифу (п. 3 ст. 425 НК):

30% — в рамках единой предельной величины базы.

15,1% — с базы, которая превышает эту сумму.

Если он является субъектом малого или среднего бизнеса, применяется единый пониженный тариф страховых взносов. Он составляет 15% от той части выплат работникам, которая превышает МРОТ, установленный на начало отчетного периода (пп. 17 п. 1, п. п. 2.4, 3, 13.1 ст. 427 НК).

За расчет берется величина МРОТ, установленная на федеральном уровне. В нее не включаются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (письмо ФНС от 23.04.2020 № БС-4-11/6828@, информация ФНС).

В случаях, установленных ст. 428 НК, устанавливаются дополнительные тарифы.

За своих работников предприниматель должен также уплачивать взносы на травматизм. Тариф, как и у организаций, зависит от вида деятельности. Размер варьируется от 0,2 % до 8,5 % от дохода застрахованного лица. Для этого ему не нужно каждый год подтверждать свой основной вид деятельности.

СФР самостоятельно определяет его по данным ЕГРИП и установит соответствующий тариф (информация ФСС «Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»).

За себя

За себя ИП платят фиксированную сумму на ОПС и ОМС. На 2024 год она составляет 49 500 рублей (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК).

Дополнительно нужно уплачивать 1% с суммы дохода, который превышает 300 тыс. рублей за год. При этом сумма, подлежащая уплате, ограничена и не может быть больше 277 571 рублей в 2024 году (пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК).

При этом доходами нужно считать:

если применяется УСН объектом «доходы» — все подлежащие учету доходы;

если применяется УСН с объектом «доходы минус расходы» — разница между учитываемыми доходами и расходами. Так считает налоговая служба. Однако Минфин дает иные разъяснения и считает, что в расчет берутся только доходы, а расходы не учитываются (письмо Минфина от 01.04.2020 № 03-15-05/25738, письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090).

ИП, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории новых областей, должны платить фиксированную совокупную сумму на ОПС и ОМС в размере 25 200 рублей в 2024 году. В 2025 году размер выплаты составит уже 36 тыс. рублей. Начиная с 2026 года, такие предприниматели будут уплачивать 1% с суммы, превышающей 300 тыс. рублей (п. 1.3 ст. 430 НК).

Если ИП является получателем пенсии по инвалидности или по возрасту, то он уплачивает только взносы на ОМС. Размер их составляет 19,8922% от совокупного фиксированного размера.

Чтобы не платить взносы на ОПС, предприниматель должен подать в налоговую по месту жительства заявление о прекращении обязанности по их уплате. К заявлению нужно приложить копии удостоверения пенсионера и документ, подтверждающий выплату пенсии. Получить его можно в территориальном органе, который осуществляет ему перечисления (п. 1.4 ст. 430 НК, письмо ФНС от 17.04.2024 № БС-4-11/4518@).

Также предприниматель — пенсионер освобожден от обязанности платить дополнительный взнос с дохода, который превышает 300 тыс. руб.

Порядок уплаты будет одинаковым как для применяющих УСН с объектом «доходы», так и с объектом «доходы минус расходы». На себя выплаты производятся в любом случае, независимо от наличия или отсутствия работников.

Так, ИП — работодатели будут платить (пп. 1, 2 п. 1, п. 2 ст. 419, п. п. 1.2, 1.3, 1.4 ст. 430 НК, ст. 3, пп. 2 п. 2 ст. 17 закона № 125-ФЗ):

за сотрудников — взносы на ОПС, ОМС, по ВНиМ и на травматизм. Порядок уплаты такой же, как для организаций;

за себя — взносы на ОПС и ОМС в совокупном фиксированном размере и дополнительную сумму на ОПС с дохода, превышающего 300 тыс. рублей за год.

Порядок уплаты такой же, как и у всех ИП. Особенного порядка для тех, кто применяет УСН не установлено (п. 3 ст. 346.11, пп. 2 п. 1 ст. 419, п. п. 1.2, 1.3, 1.4 ст. 430 НК).

Установлены такие сроки для уплаты (п. 2 ст. 432 НК):

на ОПС и ОМС за расчетный период можно заплатить в любое время в течение года. Главное это сделать до 31 декабря . Платеж можно разбить на несколько частей или же внести всю сумму сразу;

дополнительный же взнос в размере 1% нужно оплатить не позже 1 июля того года, который следует за расчетным.

Если последний день уплаты выпадет на выходной или нерабочий день, то заплатить нужно не позднее следующего рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).

Сумма фиксированного платежа перечисляется на ЕНП (п. 1 ст. 11.3, п. п. 1, 17 ст. 45 НК). Уведомление по нему подавать не нужно (п. 9 ст. 58 НК).

Дополнительный взнос также нужно перечислить на ЕНП (п. 1 ст. 11.3, п. п. 1, 17 ст. 45 НК). Уведомление также не требуется.

Для перечисления используется КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510.