Патент в 2025 году, льготы на пошлины, практика: от здания в форме яблока до способа повышения возможностей организма

Патент — это охранный документ, который удостоверяет, что конкретное лицо или компания владеет правами на объект интеллектуальной собственности.

Есть 3 варианта запатентовать разработку:

в качестве изобретения;

в качестве полезной модели;

в качестве промышленного образца.

С 2024 года патент получить можно даже бесплатно. Для этого вы должны попадать в одну из перечисленных Правительством категорий.

Меня зовут Юрий Горбачев. В этой статье я расскажу, кто имеет право на льготы в 2025 году, как происходит процесс патентования при получении разных видов патента, а также поделюсь интересными примерами из нашей практики.

Процесс патентования

Как я уже отметил, запатентовать разработку можно как изобретение, полезную модель или промышленный образец. Перед подачей заявки нужно провести патентный поиск, чтобы убедиться, что нет известных аналогов. Это поможет вам понять, насколько уникальна ваша идея и стоит ли тратить время на патентование.

Использовать можно поисковые системы Роспатента, Espacenet, Яндекс.Патенты, Гугл.Патенты, PATENTSCOPE, а также любые другие общедоступные источники. Качественный поиск также могут провести патентные поверенные.

Виды объектов патентования

Изобретение — это техническое решение, которое относится к продукту, способу или применению продукта.

Примеры запатентованных нами изобретений:

Способ обработки волос. ИЗ № 2772628.

Способ соединения надувных изделий. ИЗ № 2765945

Способ застегивания для соединения различных изделий одежды. ИЗ № 2742517.

Полезная модель — это техническое решение, которое относится к устройству.

Примеры запатентованных нами полезных моделей:

Гребномоторный каяк. ПМ № 227 858.

Крепление для алмазного гибкого шлифовального круга. ПМ № 225 439.

Испаритель для бани. ПМ № 225 941.

Промышленный образец – решение внешнего вида изделия или кустарно-промышленного производства.

Примеры запатентованных нами промышленных образцов:

Толстовка. ПО № 143313.

Корпус пожарного извещателя. ПО № 144181.

Здание в форме яблока. ПО № 142909.

В 2024 году были внесены изменения, которые позволяют получать патенты на некоторые объекты из сферы IT-технологий, раньше это было невозможно.

Теперь разработчики программного обеспечения, стартапы и IT-компании могут защитить свои инновации в рамках патента. Это действительно большой шаг вперед.

Чтобы получить патент на любую из перечисленных разработок, нужно подать заявку в Роспатент лично, почтой или через электронные платформы: ФИПС, Госуслуги.

Изобретение

Не все разработки могут быть запатентованы в качестве изобретений. В ст. 1349—1350 ГК указаны те объекты, в выдаче патентов на которые эксперты откажут. Дополнительные требования к объекту — новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.

В заявочную документацию для изобретения стандартно входят:

Заявление заинтересованного лица.

Описание патентуемого объекта.

Формула изобретения.

Чертежи и иные наглядные материалы.

Реферат.

Заявка оформляется строго в соответствии с требованиями закона и правилами Роспатента. Формы документов и примеры заполнения можно найти на сайте ФИПС.

Готовую заявку направляют в Роспатент, где эксперты проверяют документы, а потом и объект на возможность патентования.

Полезная модель

В заявке на полезную модель должно быть только одно техническое решение, недопустимо указывать несколько независимых пунктов формулы или совокупностей существенных признаков. К ПМ предъявляют только 2 основных требования: новизна и промышленная применимость.

Для патентования полезной модели нужно собрать:

Заявление заинтересованного лица.

Описание патентуемого объекта.

Формула изобретения.

Чертежи и иные наглядные материалы.

Реферат.

Формы документов можно посмотреть на сайте ФИПС.

Промышленный образец

В заявке на промышленный образец основными элементами являются изображения патентуемого объекта. Чаще всего запросы и уведомления от экспертов приходят из-за направления некачественных визуальных материалов.

Обратите внимание на эти нюансы:

Изображений не должно быть больше 7 . Иначе экспертиза направит запрос, в котором потребует выбрать до 7 изображений из представленных.

Если патентуется комплект , то нужно указать все составляющие в одном изображении.

Все визуальные материалы должны быть выполнены в едином стиле , в одной цветовой гамме.

Фон должен быть нейтральным — желательно белый.

В приоритете качественные изображения, которые полностью показывают объект.

Для патентования промышленного образца в Роспатент направляют:

Заявку.

Изображения ПО.

Краткое описание.

У Роспатента есть четкие требования к формам заявок в зависимости от того, что именно вы хотите запатентовать. Вам нужно подготовить все документы по правилам, чтобы ваша заявка не была отклонена из-за каких-то мелочей.

В процессе патентования любого вида разработки у экспертов могут возникать сомнения. Заявители в этом случае получают уведомления. На них обязательно надо ответить. Это не значит, что в патенте точно откажут. Эксперты могут просто попросить уточнений.

Для получения патента необходимо оплатить государственные пошлины. Их величина изменилась в 2024 году. Актуальный размер пошлин указан на изображении.

В некоторых случаях получить патент можно бесплатно или со скидкой до 90%. Это значит, что даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете защитить свои разработки и идеи.

Льготы при оплате госпошлины за патент

Получить патент бесплатно смогут авторы:

участники и ветераны СВО (мобилизованные и контрактники);

участники боевых действий ДНР и ЛНР в 2014 году;

ветераны ВОВ и других конфликтов;

некоторые сотрудники силовых ведомств;

работники прокуратуры, СК, органов исполнительной системы.

Заплатить меньше стандартной суммы, установленной для всех, могут:

инвалиды;

пенсионеры;

учащиеся, аккредитованных заведений;

научные и научно-педагогические работники, работающие в организации высшего образования или научной организации, не достигшие возраста 35 лет;

автор, который создал объект единолично и хочет зарегистрировать его на себя;

представители малого бизнеса;

научные и образовательные организации, имеющие аккредитацию.

Важно! Льготы не действуют автоматически. Чтобы их получить, заявитель должен ходатайствовать об этом самостоятельно. Иначе сумма будет рассчитана на общих основаниях. Поэтому если вы не в курсе, что существуют льготные условия, будете платить лишние деньги.

На всероссийском и региональном уровне также действуют программы, которые позволяют заявителям компенсировать затраты на получение патента.

Интересные разработки, запатентованные нами

К нам обращаются клиенты с совершенно разными объектами. Иногда это очень интересные разработки, которые могут удивить и вдохновить. Мы выбрали 3 примера, чтобы продемонстрировать, какие решения действительно могут быть защищены патентом.

Способ повышения индивидуальных адаптационных возможностей организма в развитии холодовой устойчивости. ИЗ № 2801957

Изобретение касается медицины, в частности спортивной, и может быть полезно для обучения военных специалистов, начинающих спортсменов в зимнем плавании и людей, занимающихся экстремальными видами спорта в условиях холода.

Суть способа:

Подготовка включает:

1. Обливание холодной водой (от +8 до +10°C) один раз в день, шесть дней в неделю, после утренней зарядки.

2. Плавание в бассейне 1-2 раза в неделю по 45-60 минут.

На основном этапе:

1. Разминка с легкой нагрузкой перед погружением в ледяной бассейн.

2. Погружение в ледяной бассейн с температурой от 0 до +5°C или холодной водой (+6 до +16°C).

3. Проплывание 25 метров кролем и выход из бассейна с паузой на воздухе 1-2 минуты.

4. Физическая разминка в помещении.

5. Физическая подготовка на улице с нагрузкой средней интенсивности (20-25 минут) при температуре не ниже -25°C.

6. Вторичное погружение в ледяной бассейн с увеличением нагрузки.

7. Прогревание в сауне или бане, переодевание в сухую одежду и отдых в помещении.

Этот метод помогает организму лучше адаптироваться к холодным температурам и физическим нагрузкам, не вызывая негативных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Кровоостанавливающее устройство. ПМ № 207732

Эта полезная модель касается устройств, которые помогают остановить кровотечение. Они могут быть вшиты в специальную одежду, такую как военные комбинезоны, одежда для охотников или туристов.

Основная цель устройства — дать возможность человеку самостоятельно остановить сильное кровотечение при травмах конечностей, не обращаясь за помощью к другим. Кроме того, это устройство можно использовать несколько раз.

Здание в форме яблока. ПО № 142909

Клиентка запатентовала здание в форме яблока, вероятно, для того чтобы защитить уникальный архитектурный дизайн и использовать его как маркетинговый инструмент для привлечения клиентов.

Здание, выполненное в форме яблока, может символизировать свежесть, здоровье и натуральность, что особенно актуально для бизнеса, связанного с продуктами питания, органическими товарами или образовательными проектами.

Здание имеет округлую форму, напоминающую спелое яблоко. Его фасад может быть выполнен из стекла или экологически чистых материалов, что подчеркивает современный подход к архитектуре. Верхняя часть здания слегка приподнята, создавая эффект «стебля и листа» яблока.

Цветовая палитра: бордовый и зеленый, что создает ассоциации с натуральными яблоками. Возможно использование различных оттенков для создания визуального интереса и динамики.

Выводы