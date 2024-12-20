Уведомления: по каким налогам надо подавать и еще один важный нюанс по налогу на имущество

По каким налогам формируется уведомление
Уведомления подаются только о платежах, уплачиваемых без декларации или до сдачи декларации или расчета.
Так нужно подавать уведомления:
о страховых взносах за первый и второй месяц квартала;
НДФЛ;
об авансах по УСН;
о налогах на имущество, транспортном и земельном;
о налоге на прибыль с дивидендов и с доходов нерезидентов за первый и второй месяц квартала и за декабрь.
Нулевое уведомление — для чего требуется
При отсутствии начислений по налогу, включая УСН, или взносам, нулевое уведомление не требуется.
Однако нулевое уведомление по ЕНП все-таки бывает.
Оно может потребоваться для исправления ошибки в ранее поданном уведомлении. Например, нулевое уведомление потребуется, если в предыдущем уведомлении вы неправильно указали КБК.
Когда подается уведомление по налогу на имущество
С 2024 года декларация по налогу на имущество сдается до 25 февраля. Поэтому от организаций больше не требуются уведомления на годовой налог (письмо ФНС от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@).
Но это касается только имущества, которое отражается в декларации, т. е. облагаемого налогом по среднегодовой стоимости.
Компании, имеющие объекты с налогообложением по кадастровой стоимости, уведомление должны подать, так как такое имущество не декларируется.
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