Уведомления: по каким налогам надо подавать и еще один важный нюанс по налогу на имущество

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

По каким налогам формируется уведомление

Уведомления подаются только о платежах, уплачиваемых без декларации или до сдачи декларации или расчета.

Так нужно подавать уведомления:

о страховых взносах за первый и второй месяц квартала;

НДФЛ;

об авансах по УСН;

о налогах на имущество, транспортном и земельном;

о налоге на прибыль с дивидендов и с доходов нерезидентов за первый и второй месяц квартала и за декабрь.

Нулевое уведомление — для чего требуется

При отсутствии начислений по налогу, включая УСН, или взносам, нулевое уведомление не требуется.

Однако нулевое уведомление по ЕНП все-таки бывает.

Оно может потребоваться для исправления ошибки в ранее поданном уведомлении. Например, нулевое уведомление потребуется, если в предыдущем уведомлении вы неправильно указали КБК.

Когда подается уведомление по налогу на имущество

С 2024 года декларация по налогу на имущество сдается до 25 февраля. Поэтому от организаций больше не требуются уведомления на годовой налог (письмо ФНС от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@).

Но это касается только имущества, которое отражается в декларации, т. е. облагаемого налогом по среднегодовой стоимости.

Компании, имеющие объекты с налогообложением по кадастровой стоимости, уведомление должны подать, так как такое имущество не декларируется.