Как работодателю предоставить данные в СФР для выплаты детских пособий

По заявлению беременной работодатель обязан отправить данные в СФР для назначения пособия. Рассказываем, когда это можно сделать, и что будет, если работница не подала заявления.

Ситуация: сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам с 29.12.2023 по 16.05.2024. При этом заявление на отпуск не писала, но информацию о больничном предоставила. Информацию по больничному листу работодатель не отправлял в СФР.

Ребенок родился 04.03.2024. Никаких заявлений на выплату пособия по рождению ребенка и уходу за ним не подавалось. Однако сейчас сотрудница принесла заявление на выплату всех пособий. Вправе ли работодатель отправлять данные в СФР, если заявления подались в такой срок?

Согласно ст. 17.2 ФЗ от 19.05.1995 №81-ФЗ:

«Пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев соответственно со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребенка…»

А значит женщине положено пособие по уходу за ребенком (за весь период отпуска), а пособие по беременности и родам может быть не положено, если со дня окончания отпуска прошло более полугода.

К работодателю никаких санкций не будет применяться. Однако в заявлениях необходимо указать дату их подачи работодателю, а не более раннюю. Без заявлений отпуск по беременности и родам, так же как и по уходу за ребенком, не предоставляется.