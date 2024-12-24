Какие изменения ожидают в 2025 году тех, у кого есть банковские карты и счета

Наличие банковской карты или счета сейчас больше необходимость, нежели роскошь. А чем шире область применения банковских услуг, тем чаще она требует новых правил регулирования. И 2025 год, еще не наступив, уже припас для банковских клиентов несколько важных законов.

1. Начиная с 30 мая 2025 года, без открытия банковского счета можно будет перевести не более 100 000 р. (в т.ч. через электронные кошельки). Если нужно перевести больше, потребуется пройти идентификацию и воспользоваться банковским счетом.

Максимальный размер остатка средств на электронных кошельках также повысили (с 60 до 100 тыс. р.) (закон от 29 мая 2024 г. № 122-ФЗ).

2. С марта 2025 года заработает механизм установления гражданами самозапрета на выдачу им потребительских кредитов и займов. Отметка о запрете будет включаться в кредитную историю гражданина на основании его заявления, которое будет приниматься через «Госуслуги» или МФЦ.

При этом можно будет выбрать условия действия запрета: в отношении конкретных банков и микрофинансовых организаций или по способу обращения за выдачей кредита (всеми способами: как лично, в офисе банка, так и дистанционно, либо только дистанционным способом).

Кредитный договор, заключенный при наличии в кредитной истории отметки о самозапрете, признается ничтожным (закон от 26 февраля 2024 г. № 31-ФЗ).

3. С июля 2025 года гражданам, которые получают меры соцподдержки от государства, предоставят возможность открыть социальный банковский счет или вклад на особых условиях.

На социальном вкладе можно будет разместить до 50 000 р. с ежемесячной выплатой процентов по максимальной ставке, установленной для вкладов сроком до 1 года. Гражданин может снять свои средства с такого вклада в любой момент, не теряя в процентах (в отличие от обычного вклада).

Открытие социального счета позволит гражданину-льготнику совершать переводы и прочие денежные операции без уплаты комиссии на сумму до 20 000 р. в месяц.

На остаток средств будут начисляться проценты в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ, действующей на дату начисления (закон от 22 июля 2024 г. № 202-ФЗ).

4. Открыть счет или вклад можно будет удаленно в любом банке — идентификацию будут проводить через Единую биометрическую систему (ЕБС).

Законодатели приняли соответствующий законопроект (№ 559494-8), который позволяет банкам проводить идентификацию гражданина по биометрии с помощью своих онлайн-каналов, используемых для связи с клиентами (мобильное приложение, онлайн-банк и пр.). Закон вступит в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования.