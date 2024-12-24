Налог на вклады в 2025 году: сколько и когда платить

Минфин прогнозирует поступления от налога на доходы по банковским вкладам в бюджет на 2025 год в размере 251,49 млрд. Это в два раза больше, чем в 2024 году. В 2026 году планируется собрать в 262,14 млрд, а в 2027 — 173,34 млрд. Такой рост связан с динамикой ключевой ставки.

Минфин прогнозирует поступления от налога на процентные доходы по банковским вкладам в федеральный бюджет на 2025 год в размере 251,49 млрд руб. — более чем в два раза больше, чем в 2024 году (108,55 млрд руб.). В 2026 году планируется сбор в 262,14 млрд руб., а в 2027 — 173,34 млрд руб. Такой рост связывают с динамикой ключевой ставки.

Ужесточение денежно-кредитной политики с июля 2023 года привело к увеличению ключевой ставки с 7,5% до рекордных 21% годовых. На этом фоне ставки по вкладам выросли до 30% годовых, а в топ-10 банков их средний уровень в декабре достиг 21,98%.

Первый налог на вклады уплатили в 2024 году граждане, разместившие депозиты в 2023 году и получившие доход, превышающий необлагаемую сумму.

ФНС насчитала таких налогоплательщиков 1,8 млн, а их совокупный НДФЛ составил 114 млрд руб.

Средний размер вклада по данным АСВ за девять месяцев 2024 года достиг 370 тыс. руб., а общий объем средств на депозитах, подлежащих страхованию, вырос на 16,6%, до 70 трлн руб. При этом лимиты страхового возмещения (1,4 млн руб. и 10 млн руб.) покрывают вклады 97,3% клиентов.

Как менялся налог на вклады

До 2021 года налог уплачивался только с превышения процентной ставки депозита над ключевой ставкой ЦБ на 5 п. п. Для резидентов ставка налога составляла 35%, для нерезидентов — 30%.

С 2021 года налог на проценты стал обязательным для всех банковских вкладов. Формула расчета учитывала ключевую ставку на 1 января года:

Необлагаемая сумма = ключевая ставка × 1 млн руб.

В 2022 году закон временно отменил налог на доходы по вкладам за 2021–2022 годы. В 2023 году формула изменилась: максимальная ключевая ставка за год умножается на 1 млн руб. Это позволило увеличить необлагаемую сумму, если ставка росла в течение года. Например, при максимальной ставке 25% необлагаемый доход составит 250 тыс. руб.

В августе 2024 года был принят закон, регулирующий налогообложение «длинных» вкладов (сроком более 15 месяцев). Если проценты по вкладу меньше необлагаемой суммы, разницу можно переносить на следующие налоговые периоды, вплоть до полного обнуления налога.

Какие ставки действуют сейчас

Ставка НДФЛ для доходов по вкладам составляет 13% или 15% (по прогрессивной шкале). До конца 2024 года повышенная ставка применяется для доходов выше 5 млн руб.

С 2025 года вводится новая прогрессивная шкала НДФЛ: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Однако для процентов по вкладам сохраняются две ставки:

13% для доходов до 2,4 млн руб. в год;

15% для доходов выше 2,4 млн руб.

Для продажи ценных бумаг и дивидендов также сохраняются ставки 13% и 15%, но порог доходов снижен с 5 млн руб до 2,4 млн руб.

Налог на вклады в 2023–2024 годах

В 2023 году максимальная ставка ЦБ достигла 15%, поэтому доходы до 150 тыс. руб. не облагались налогом. Налог нужно было уплатить до 2 декабря 2024 года.

В 2024 году ставка ЦБ выросла до 21%. Это освободило от налога доходы до 210 тыс. руб. Банки обязаны предоставить в ФНС информацию о процентах до 1 февраля 2025 года.

Если по «длинным» вкладам в 2023 году остались неиспользованные необлагаемые суммы, они будут учтены при расчете налога за 2024 год.

Что ждет вкладчиков в 2025 году

Поступления от налога вырастут из-за высоких процентных ставок и увеличения доходов по вкладам. Например, при ставке ЦБ 23% необлагаемая сумма составит 230 тыс. руб., а если ставка поднимется до 25% — 250 тыс. руб.

До 1 декабря 2025 года вкладчики обязаны уплатить налог за 2024 год. При задержке ФНС начнет начислять пени.

Рост ключевой ставки и изменения в налоговом законодательстве требуют тщательного учета доходов по вкладам. Вкладчикам важно вовремя уплачивать налог и следить за обновлениями законодательства, чтобы избежать штрафов.

Источник: http://taxpravo.ru/analitika/statya-481854-nalog_na_vkladyi_v_2025_godu_skolko_i_kogda_platit