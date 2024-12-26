Пенсии

Каким будет размер минимальной пенсии в 2025 году и сколько придется на нее работать

Закон гарантирует получателю пенсии некий минимум, ниже которого уровень его ежемесячного обеспечения не может опускаться — это значение прожиточного минимума для пенсионера, которое утверждено по месту его жительства на текущий год.
Каким будет размер минимальной пенсии в 2025 году и сколько придется на нее работать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если пенсионер не работает, величина его пенсии автоматически доводится до этого значения за счет социальной доплаты. С учетом этого правила можно разобрать, какой будет минимальная пенсия в 2025 году.

Самый высокий уровень прожиточного минимума для пенсионера (и минимальной пенсии соответственно) в будущем году будет в Чукотском автономном округе — 39 803 рубля. По сравнению с остальными регионами здесь наблюдается существенный разрыв:

  • в Москве пенсионеры будут получать 17 897 руб., как минимум,

  • в Московской области — 16 600 руб.,

  • в Санкт-Петербурге — 16 623 руб.,

  • в Ленинградской области — 16 318 руб.,

  • в Краснодарском крае — 14 641 руб.,

  • в Нижегородской области — 14 335 руб.

Самый низкий размер минимальной пенсии в 2025 году будет у жителей Белгородской, Пензенской и Саратовской областей — 12 811 руб.

Напомню, что соцдоплату до уровня прожиточного минимума назначают автоматически, а индексацию пенсии добавляют сверх минимальной пенсии.

Например: в 2024 году у жителя Нижегородской области была пенсия в 12 000 руб., ему доплачивали до прожиточного минимума 12 492 руб.

С января ему повысят пенсию до нового минимума в 14 335 руб., а сверх этого доплатят сумму индексации на 7,3% (876 руб.).

Сколько же придется работать, чтобы получить минимальную пенсию?

Страховая пенсия будет назначаться в 2025 году при условии, что у гражданина есть 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов на лицевом счете. При соблюдении этих условий гражданин может рассчитывать на пенсию в сумме тех пенсионных баллов, которые он накопил.

Если эта сумма окажется меньше прожиточного минимума, ему назначат соцдоплату до этого уровня — если он будет неработающим.

Работающим пенсионерам соцдоплата не полагается — поэтому они могут получать пенсию даже в размере ниже прожиточного минимума (ст. 12.1 закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).

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