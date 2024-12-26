Каким будет размер минимальной пенсии в 2025 году и сколько придется на нее работать

Закон гарантирует получателю пенсии некий минимум, ниже которого уровень его ежемесячного обеспечения не может опускаться — это значение прожиточного минимума для пенсионера, которое утверждено по месту его жительства на текущий год.

Если пенсионер не работает, величина его пенсии автоматически доводится до этого значения за счет социальной доплаты. С учетом этого правила можно разобрать, какой будет минимальная пенсия в 2025 году.

Самый высокий уровень прожиточного минимума для пенсионера (и минимальной пенсии соответственно) в будущем году будет в Чукотском автономном округе — 39 803 рубля. По сравнению с остальными регионами здесь наблюдается существенный разрыв:

в Москве пенсионеры будут получать 17 897 руб., как минимум,

в Московской области — 16 600 руб.,

в Санкт-Петербурге — 16 623 руб.,

в Ленинградской области — 16 318 руб.,

в Краснодарском крае — 14 641 руб.,

в Нижегородской области — 14 335 руб.

Самый низкий размер минимальной пенсии в 2025 году будет у жителей Белгородской, Пензенской и Саратовской областей — 12 811 руб.

Напомню, что соцдоплату до уровня прожиточного минимума назначают автоматически, а индексацию пенсии добавляют сверх минимальной пенсии.

Например: в 2024 году у жителя Нижегородской области была пенсия в 12 000 руб., ему доплачивали до прожиточного минимума 12 492 руб.

С января ему повысят пенсию до нового минимума в 14 335 руб., а сверх этого доплатят сумму индексации на 7,3% (876 руб.).

Сколько же придется работать, чтобы получить минимальную пенсию?

Страховая пенсия будет назначаться в 2025 году при условии, что у гражданина есть 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных баллов на лицевом счете. При соблюдении этих условий гражданин может рассчитывать на пенсию в сумме тех пенсионных баллов, которые он накопил.

Если эта сумма окажется меньше прожиточного минимума, ему назначат соцдоплату до этого уровня — если он будет неработающим.

Работающим пенсионерам соцдоплата не полагается — поэтому они могут получать пенсию даже в размере ниже прожиточного минимума (ст. 12.1 закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).