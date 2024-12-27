С чего начинать ремонт в квартире: этапы и последовательность

Ремонт — это настоящая трансформация, которая требует грамотного планирования. И, прежде чем начинать какие-то работы, неплохо было задуматься все ли шаги вы продумали. Есть сомнения? Тогда давайте разбираться: на какие ключевые этапы необходимо обратить внимание, как избежать типичных ошибок и не превратить процесс в бесконечную проблему. Короче, встречаем лайфхак, включающий в себя весь пул необходимых знаний: от поиска надежного подрядчика до выбора мебели и финальных штрихов.

В России еще живо поколение тех, кто привык «освежать» помещения «умелыми ручками» и обойным клеем собственного приготовления, но, с превеликим удовольствием отметим, что все больше людей понимает: каждый должен заниматься своим делом. А значит, прежде чем начинать экономить на квалифицированном подрядчике, люди все больше задумываются: как бы сделать так, чтобы не пришлось дважды. Собственно, именно об этом мы и попытаемся рассказать в нашей статье.

Итак, поехали: этапы ремонта квартиры — пошаговая инструкция.

Этап №0: определяемся с дизайном — любой ремонт требует вдохновения, и начинается с погружения в безумный мир дизайна.

Первое, что необходимо сделать — это определить стиль, подобрать цветовые решения, и разобраться с материалами, которые на современном рынке представлены сотнями решений.

Этап №1: оценка жилья перед началом ремонта — в любом действии важно четкое понимание задачи и результата. На этом этапе формулируются приоритеты и определяется, как должно выглядеть и функционировать помещение. Для понимания разобьем этап на шаги:

Постановка задачи — формулировка цели ремонта. Например, создание детской, увеличение мест хранения, обновление интерьера или организация рабочего пространства; Определение функционала помещений — не стоит забывать, что семья — это несколько человек, каждый из которых имеет свои потребности; Подбор стиля — прежде, чем начинать что-то делать, необходимо четкое понимание как это будет выглядеть, потому как вам потом с этим жить. Так что надо бы определиться что вам ближе: минимализм, скандинавия, или простая классика.

Этап №2: перепланировка квартиры — вы знаете, с чего Данте писал свои девять кругов ада? Если нет, то принимая решение о самостоятельной работе над перепланировкой — точно стоите на пороге первого круга. Впрочем, все не так страшно, когда вопросом занимаются специально обученные люди — инженер и дизайнер, которые обязательно подскажут, что перед принятием решения надо:

Оценить необходима ли перепланировка. Например, нужно ли объединить или разделить какие-то зоны, увеличить площадь и т.д.% Оценить возможность с технический точки зрения — компетенция инженера, который произведет оценку и укажет что возможно сделать, а что — нет; Принять дизайнерские решения — определиться с концепцией, стилем, и функциональностью пространства; Качественно подготовиться — решить все ключевые вопросы о планировке, расположении освещения и материалах, чтобы избежать неожиданных проблем в будущем.

Этап №3: дизайн-проект — принятия решения какой именно дизайн-проект нужен: полный или технический.

Полный включает все: от 3D-визуализации до подбора материалов, и идеально подходит для детальной проработки. Технический — охватывает только планировку и расположение коммуникаций, что важно для базовой организации.

Этап №4: выбор подрядчика — один из основных вопросов: «Кто сделает ремонт?». В вопросе выбора надежной компании есть несколько своих лайфхаков, о которых мы обязательно расскажем отдельно. Сегодня же, затронем широкими мазками самое необходимое:

Составление и сравнение смет — не надо стеснятся: для сравнения стоит подать свой проект для сметного расчета сразу в несколько компаний. Утверждение материалов — прежде, чем «допустить» к работам выбранного подрядчика обязательны выбор материалов, согласование их стоимости и соответствия стилю. Оценка предлагаемых условий — при выборе надо обратить внимание на прозрачность сметы и качество общения с подрядчиком. Подписание договора — странно, что это до сих пор приходится проговаривать отдельно, но реальность такова, что лучше напомнить: подписание договора — обязательный элемент взаимодействия.

Кстати, этапы 2,3,4 — вполне могут меняться местами, и не столь важно в каком порядке они расположены. В идеале, конечно же, было бы неплохо изначально выбрать подрядчика, который и дизайн-проект создаст, и по перепланировке проконсультирует. Но, мы с вами живем не в вакууме, поэтому допускаем, что все это могут быть совсем разные специалисты.

На этом подготовительный процесс закончен, поздравляем! Пора приступать непосредственно к ремонту. А значит, на очереди этап №5: старт ремонта — демонтаж и первые шаги, который, в зависимости от состояния помещения может включать в себя разные виды работ.

Во вторичке, вполне возможно состояние «Халк крушить!», после которого придется вывозить строительный мусор и старую сантехнику. В новостройке же, как правило, этот процесс минимален. Кроме того, в это же время проводятся работы с кондиционированием — устанавливаются каналы, дабы избежать проблемы в будущем. А еще, параллельно пора приглашать замерщика для кухни и выбирать плитку.

Этап №6: монтаж стен и подготовка потолка — наступило время выравнивания потолка и стен, и, если в помещении запланированы новые перегородки, их монтаж проводится с учетом особенностей пола и состояния здания. В новостройках, это происходит достаточно просто. А вот в старом фонде могут потребоваться проверки на нагрузку. Также, именно на этом этапе стоит задуматься об усилении стен и потолка, если таковое требуется.

Этап №7: штукатурные работы — создание идеальной основы — мастера выравнивают стены и потолки по маякам, чтобы в дальнейшем покраска, поклейка обоев и установка декоративных элементов проходили безупречно. Отдельно стоит сказать о том, что в старом фонде стоит проверить несущую возможность полов. Здесь часто требуется дополнительная работа: демонтаж, выравнивание поверхности и укрепление основания, если планируются тяжелые конструкции.

Этап №8: электрика (часть первая) — черновой монтаж — на первой неделе начинается черновой монтаж электрики: проводка прокладывается по всей квартире, а распределительные коробки устанавливаются с учетом будущей нагрузки. И если вам кажется, что это просто, то позвольте вас разочаровать.

Специалистам необходимо не только проложить проводку по всем помещениям, учитывая проектные схемы и нагрузку, но и установить распределительные коробки, учитывая мощность во избежание перегрева. А также промаркировать все линии, проверить их на дефекты, и выбрать места для розеток и выключателей.

Этап №9: сантехнические работы — в помещении должно быть надежное водоснабжение и водоотведение. Поэтому, нас ждет монтаж труб согласно проекту, и организация водорозеток — определение точек подключения для раковины, ванны, унитаза и других приборов.

Параллельно идет этап №10: электрика (часть вторая), на котором завершаются основные работы с электропроводкой:

установка электрического щита — подключение всех линий и установка автоматов и УЗО для безопасности;

монтаж распределительных коробов — провода распределяются по комнатам для стабильного питания.

Этап №11: подготовка под укладку плитки — создание базы для отделки ванной и санузла — пора переходить к подготовительным работам в ванной комнате и санузле, где создается основа для чистовой отделки плиткой. Сюда входят формирование подиума под душ, создание декоративных ниш и полок, а также монтаж инсталляции. В это же время проводится этап №12: подготовка и работа с полами — установка и выравнивание:

монтаж теплого пола : установка электрического тёплого пола, обеспечение равномерного прогрева;

выравнивание пола: заливка стяжки для подготовки к финишному покрытию.

Хотелось бы обрадовать, что ремонт уже подошел к концу. Но, увы и ах, нас с вами еще ждет финальный этап: чистовая отделка стен, потолка и пола, доведение «до ума» и монтаж электрики и сантехники, и работа с интерьером. Так что, переходим к этапу №13: укладка плитки по проекту — в ванной комнате, санузле, кухне и прихожей укладывается кафель или керамогранит, смотря что предусмотрено проектом.

Этап №14: работа с гипсокартоном — потолки, стены и ниши — мастера переходят к созданию гипсокартонных конструкций, который используется для создания потолков, встроенных ниш, перегородок и декоративных элементов. А потом приступают к этапу №15: малярные работы — окраска, поклейка обоев, фрески, ну и все то, что вы с дизайнерами придумали ранее.

Этап №16: чистовая электрика — финальная настройка комфорта. Сожмите зубы, до конца осталось недолго. В помещении уже устанавливаются выключатели, розетки, регуляторы теплого пола, светильники и бра для удобства и завершенности интерьера. А следом сразу же начинается этап №17: монтаж сантехнического оборудования, который сделает ванну и кухню готовыми к эксплуатации.

Впереди финишная прямая — этап №18: укладка напольного покрытия — чистовая отделка пола. За плечами долгий путь, который почти пройден. Укладывается ламинат или паркетная доска, создавая прочное и уютное основание интерьера. И на очереди этап №19: установка дверей и мебели — помещение начинает приобретать жилой вид.

Остался только этап №20: плинтусы и шторы — финальные штрихи — последние акценты. Плинтусы создают аккуратный переход между полом и стеной, добавляя законченности интерьеру. Шторы, жалюзи или портьеры — не просто защита от солнца, но и часть декора, создающая уют.

Поздравляем, мы это сделали! Для полноценного завершения проекта остался только финал – этап №21: торжественное вручение ключей заказчику — ремонт завершен, счастливому владельцу передаются ключи от полностью обновленного и уютного дома.

Вот так этот процесс видим мы — компания RSM Рестроймастер, которая специализируется на ремонтах «под ключ» в Санкт-Петербурге с 2008 года, предлагая:

Реальную смету — без скрытых расходов;

Гарантию до 5 лет — подтверждение качества;

Работу без предоплаты — уверенность в результате;

Профессиональную команду — мастера узких специальностей.

Ах да, еще приятный бонус: клининг после ремонта и теплый пол. Доверьте ремонт профессионалам и наслаждайтесь продуманным результатом.

Рестроймастер (RSM):

Адрес наб. Макарова, д.32, БЦ «Невские берега», офис 5-5.

Телефон +7 (911) 928-73-77.

Email re9287377@yandex.ru.

Реклама: ИП Шадрина Алена Вадимовна, ИНН 402904586520, erid: 2W5zFHEwC6L