Больничный по уходу за ребенком в 2025 году: лимиты дней, пример расчета

Если у работника заболел ребенок, он может оформить больничный по уходу за ребенком. Для оплаты таких больничных установлены лимиты. Они действуют и в 2025 году.

Источник: Бухгалтерия.ру

Лимит установленных на год дней – это дни болезни ребенка, которые оплачиваются. Если лимит дней заканчивается в очередной период болезни ребенка, больничный оплачивают частично или не оплачивают.

Больничный оплачивает полностью Социальный фонд, но бухгалтеру все равно необходимо вести свой счет дней для оплаты больничного по уходу. Данные для пособия по-прежнему подает работодатель.

Лимиты оплаты больничных по уходу за детьми в 2025 году

Продолжительность оплаты зависит от возраста ребенка:

если ребенок младше 7 лет , оплачивается до 60 календарных дней больничного в год. Есть исключение — до 90 дней в году, если заболевание включено в перечень, утв. приказом Минздравсоцразвития от 20 февраля 2008 года № 84н;

если ребенку от 7 до 15 лет , оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

если ребенок старше 15 лет, оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю, но всего не больше 30 дней в год.

Если детей в семье несколько, лимит действует отдельно на каждого ребенка.

Обратите внимание, что на больничный вправе каждый родитель по отдельности. Например, если заболел малыш до 7 лет, то оплачиваемый больничный — 60 дней в году может взять и мама, и папа.

Как оплачивают больничный по уходу за ребенком

В 2025 году пособие при уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно оплачивают в размере 100 % среднего заработка. И не важен стаж родителя, а также, где лечили ребенка в стационаре или амбулаторно.

Если ребенок старше 7 лет и его лечили дома, пособие нужно рассчитать так:

за первые 10 календарных дней — исходя из продолжительности страхового стажа сотрудника;

за последующие дни нетрудоспособности — 50% от среднедневного заработка в независимости от страхового стажа.

Стационарное лечение детей от 8 лет и старше оплачивают без дробления в днях. Оплатить нужно все дни в зависимости от страхового стажа. При этом нужно учитывать ограничения, установленные на год.

Пособие по больничному листу Социальный фонд выплатит напрямую работнику в течение 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем необходимых сведений.

Пример. Расчет больничного пособия по уходу за ребенком до 7 лет в 2025 году

30 января 2025 года работница принесла в бухгалтерию больничный лист на 14 дней. Ребенок 6 лет, лечился амбулаторно. Это первый больничный по уходу за ребенком в 2025 году.

Зарплата работницы за 2023 и 2024 годы составила 1 550 000 руб., общий стаж — 7 лет.

Средний дневной заработок мамы за два предыдущих года:

1 550 000 руб. : 730 = 2 123,29 руб.

Нужно сравнить с расчетом по МРОТ. МРОТ в 2025 году 22 440 руб.

Дневной заработок исходя из МРОТ в январе равен 723,87 руб. (22 440 руб. : 31 дн.). Он меньше фактического, поэтому нужно брать фактический.

Ребенку меньше 7 лет, поэтому нужно оплатить все дни больничного исходя из 100% среднего заработка.

Сумма пособия составит:

2 123,29 руб. х 14 дн. = 29 726,06 руб.

Если бы ребенку было 8 лет, то сумму пособия считали так:

больничный за первые 10 дней – 2 123,29 руб. х 80% х 10 = 16 986,32 руб.

больничный за оставшиеся 4 дня – 2 123,29 руб. х 50% х 4 = 4 246,58 руб.

И общая сумма пособия составила: 16 986,32 руб. + 4 246,58 руб. = 21 232,9 руб.