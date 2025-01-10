Чем реквизиты карты отличаются от реквизитов счета и что будет, если дать эти данные посторонним

Для отправки и получения переводов нужны банковские реквизиты. Это могут быть как реквизиты карты, так и реквизиты счета. Разбираемся, чем они отличаются друг от друга, какие реквизиты безопасно передавать другим людям, а какие данные строго конфиденциальны.

Что такое номер карты

Любая банковская карта обязательно привязывается к счету. Карта — это только платежный инструмент, деньги хранятся не на ней, а именно на банковском счете. При обработке платежей банковская система через реквизиты карты обращается к нужному счету.

Реквизиты карты включают в себя:

номер карты, в котором зашифрованы данные о платежной системе, банке-эмитенте, выпустившем пластик, типе карты, валюте и некоторые другие (номер карты является уникальным, другой действующей карты с таким же номером не существует; обычно номер состоит из 16 цифр, сгруппированных в четыре блока по четыре знака, но бывают карты с 13-, 15-, 18- и 19-значными номерами);

если карта именная, имя и фамилию владельца карты на латинице;

срок действия карты;

проверочный CVC/CVV-код для подтверждения онлайн-покупок.

Где посмотреть номер карты

Полные реквизиты карты наносятся на ее пластиковый носитель. На лицевую сторону — наименование платежной системы, номер карты, срок ее действия, имя и фамилия держателя, а иногда и наименование валюты карты, на оборотную сторону — CVV/CVC-код.

Реквизиты карты легко узнать, даже если карты при себе нет, нанесение на пластике стерлось или карта виртуальная. Это можно сделать через приложение или личный кабинет: нажмите на изображение нужной карты → перейдите в блок «Информация»/ «Реквизиты»/ «Данные карты» и т. п. в зависимости от банка.

В приложениях некоторых банков, например, в «Сбербанк Онлайн», изображение карты анимированное: если нажать на карту, она «перевернется», открывая доступ к интересующей информации.

Безопасно ли давать посторонним номер карты

Мошенники прибегают к различным уловкам, чтобы завладеть карточными реквизитами жертвы: эта информация открывает путь к деньгам на счете. Будьте внимательны: полные реквизиты карты ни в коем случае никому сообщать нельзя! Это касается не только секретного CVV/CVC-кода, но и данных на лицевой стороне пластика.

Исключение — номер карты. Он не является конфиденциальной информацией, говорит аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По номеру можно только перевести деньги, а вот списать их или оплатить картой покупки не получится, добавляет эксперт.

Соблюдайте правила безопасного использования банковских карт:

никогда не оставляйте карту без присмотра;

не отправляйте никому ее фотографию;

не демонстрируйте оборотную сторону пластика;

не передавайте карту в пользование другим людям, даже родственникам.

Нарушение данных правил расценивается банками как компрометация карты.

Единственное исключение — оплата покупок в Интернете. Для обработки платежа требуется указать полные реквизиты карты. Но безопасно это делать только на надежных сайтах, на специальной платежной странице, на которую перекидывает система при оформлении заказа.

При этом важно убедиться, что в адресной строке браузера есть изображение закрытого замочка, а адрес страницы начинается с «https». Это подтверждение, что сайт является подлинным, а введенные данные передаются в банк в зашифрованном виде и их не увидит продавец.

Если же произошла утечка конфиденциальной информации или есть подозрение, что это могло случиться, карту нужно как можно скорее заблокировать и сообщить о случившемся в банк. В противном случае при краже денег со счета банк не будет обязан компенсировать убытки.

Что такое номер счета

Номер счета содержит 20 цифр, но не является уникальным набором знаков. Для переводов по реквизитам счета обязательно нужно указывать полные данные.

Полные реквизиты счета включают:

Ф. И. О. получателя;

номер расчетного счета получателя;

наименование банка получателя;

БИК — банковский идентификационный номер;

корр. счет банка;

ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН банка;

почтовый адрес банка.

Где посмотреть номер счета

Самый простой и быстрый способ — посмотреть реквизиты в приложении. Разберем, как это сделать, на примерах ВТБ, Сбербанка и Т-Банка.

Как посмотреть реквизиты счета в «Сбербанк Онлайн»

На главном экране выберите карту или счет → нажмите «Настроить» → в блоке «О счете» нажмите «Реквизиты счета».

Как посмотреть реквизиты счета в «ВТБ Онлайн

На главном экране в разделе «Карты, счета» нажмите на нужный счет → «Информация» → выберите «Реквизиты счета».

Как посмотреть реквизиты счета в приложении Т-Банка

На главном экране нажмите на интересующий счет → прокрутите вниз → нажмите «Реквизиты».

Получить реквизиты счета можно и другими способами

1. Взять распечатку в любом отделении банка, обратившись туда с паспортом. Обратите внимание: за предоставление информации некоторые банки могут взимать комиссию. Например, в Сбербанке услуга стоит 200 рублей.

2. Посмотреть в договоре обслуживания, который заключается при открытии счета. Один экземпляр остается в банке, а другой выдается клиенту на руки. В некоторых случаях договор может заключаться в электронном виде, тогда его цифровая копия направляется клиенту на электронную почту.

3. Запросить через клиентскую службу поддержки, позвонив на горячую линию или написав в чат.

4. Узнать через банкомат. Для этого ищите в меню раздел «Реквизиты». В зависимости от настроек он будет доступен сразу на главном экране или в разделах «Карты», «Информация» и т. п. Информацию можно сфотографировать на телефон или распечатать на чеке.

Безопасно ли давать посторонним номер счета

Зная реквизиты счета, люди и организации могут только отправить денежный перевод его владельцу, но данной информации недостаточно, чтобы воспользоваться сбережениями.

Для того чтобы снять деньги со счета, понадобится доступ в приложение или интернет-банк либо личное присутствие клиента (с паспортом) или его представителя (с паспортом и доверенностью) в отделении финансовой организации. Следовательно, сообщать полные реквизиты счета можно без опаски.

При написании реквизитов легко ошибиться, поэтому целесообразнее скопировать данную информацию или отправить ее прямо из приложения.

Переводы по номеру карты и номеру счета: в чем разница

Реквизиты счета прежде всего требуются для получения переводов от государства (например, пенсии, пособий) или компаний (например, зарплаты). Организации отправляют средства с расчетных счетов только через платежные поручения, в которых нужно указывать полные реквизиты банка получателя.

Физические лица также могут переводить деньги по реквизитам счета, но гораздо удобнее это делать по номеру карты:

не нужно идти в банк, перевод осуществляется онлайн через банковское приложение отправителя;

не нужно заполнять большое количество данных (это не только быстрее, но и снижает вероятность ошибок);

зачисление средств происходит быстрее — в течение нескольких минут, максимум одних суток, в то время как по реквизитам счета деньги могут идти до пяти рабочих дней;

как правило, комиссия за перевод таким образом будет ниже или ее не будет вовсе.

Однако лимиты на операции через дистанционные сервисы обычно ниже, чем в офисе банка. Если требуется перевести крупную сумму (от 1 млн рублей), без визита в офис чаще всего не обойтись.

Чем номер карты отличается от номера счета: главное