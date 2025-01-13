Составить договор на разработку ПО — задача со звездочкой: на что обратить внимание

Правильно составить договор на разработку ПО — значит, избежать рисков, споров и претензий. На практике я вижу множество ошибок. Иногда и вовсе никаких договоров не составляют, но это крайние случаи, которые мы рассматривать не будем.

Меня зовут Юрий Горбачев. В этой статье я расскажу, какой вид договора выбирать для разработки ПО с нуля, как правильно составить документ и избежать распространенных ошибок. Эта информация важна как для заказчика ПО, так и для автора-исполнителя.

В моей практике был случай, когда неверно составленный договор на разработку ПО, привел автора к потере исключительных прав на объект, который он планировал передавать по неисключительной лицензии. Все из-за одного пункта в договоре, который гласит:

«Исключительное право на использование ПО полностью переходит к Заказчику».

И был также случай, когда из-за отсутствия этого пункта в договоре заказчик не смог использовать ПО в своей деятельности, несмотря на то, что оплатил работу разработчика.

Зачем нужен договор

Договор на разработку программного обеспечения — это не просто формальность. Он служит основой для определения прав и обязанностей сторон, а также помогает минимизировать риски, ограждая от неприятных ситуация, например:

Заказчика от недобросовестного использования разработчиками объекта, за который он заплатил.

Исполнителя от «кражи» объекта заказчиком без выплаты вознаграждения.

Бездоговорная работа фактически позволяет сторонам действовать на свое усмотрение, что приводит к:

использованию разработки без разрешения автора;

невыплате вознаграждения за работу;

нарушению сроков;

несоответствию результата ожиданиям заказчика;

проблемам с налоговыми органами и т.д.

Договор обязательно нужен. ПО — не тот объект, о создании которого можно быстро устно договориться и получить желаемый результат.

Какой договор выбрать при разработке ПО

Есть 3 популярных варианта:

договор возмездного оказания услуг;

договор подряда или на создание произведения на заказ;

договор авторского заказа.

Я рекомендую остановиться на двух последних вариантах. Однако часто стороны выбирают именно договор оказания услуг, который по факту подразумевает лишь процесс, а не конкретный результат в виде разработанного ПО.

А вот предметом договора подряда или авторского заказа как раз будет результат – ПО. При этом стоит учитывать, что договор авторского заказа можно выбрать только в том случае, если вы заключаете его с физическим лицом – автором.

Итак, договор на оказание услуг желательно не использовать — он не подходит. Предмет у нас — конкретное ПО, а не процесс его создания. Если вы работаете с компанией, выбирайте договор подряда или на создание произведения на заказ, если с автором-физлицом — договор авторского заказа.

По договору подряда стороны — заказчик и подрядчик. По договору авторского заказа — заказчик и исполнитель. В статье будем условно называть стороны Заказчик и Исполнитель.

Допустимо заключение рамочного договора, который позволяет указать в документе только основные сведения о проекте, а конкретные задания оформлять в виде приложений — задач.

Договоры на разработку заключают письменно. Когда дело касается разработки программы, устными договоренностями ограничиваться недопустимо.

Основные элементы договора: не пропустите

Перечень ключевых пунктов, которые должны быть включены:

Описание проекта и предмет договора. Четко определите цели, задачи и желаемый результат.

Описание может включать название ПО, основополагающие характеристики: язык программирования, требования по совместимости с другими программами, функционал, формат и материальный носитель, на котором будет ПО. Эту информацию можно кратко включать в текст договора, а более подробно вынести в приложение к нему — техническое задание, которое станет неотъемлемой частью договора.

Краткий пример. Полнофункциональное программное обеспечение, готовое к использованию конечными пользователями.

Язык программирования: Python для серверной части, JavaScript для клиентской части. Программное обеспечение должно быть совместимо с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android.

Функционал: удаленное управление устройствами через мобильное приложение и веб-интерфейс, настройка автоматизации сценариев (например, «Утро», «Уход из дома»), мониторинг состояния устройств в реальном времени.

Программное обеспечение должно быть доступно для загрузки в виде установочного файла (формат .exe для Windows, .dmg для macOS) и размещено на облачном сервере для доступа через веб-интерфейс.

Сроки выполнения и этапы разработки. Укажите этапы разработки и сроки их завершения. Удобнее принимать работу и оплачивать ее поэтапно, особенно если нужно создать сложное ПО.

Сроки крайне важны в договоре подряда. Из-за их отсутствия договор может быть признан незаключенным.

Права и обязанности сторон. Пропишите, что ожидается от заказчика и исполнителя.

Например, за заказчиком нужно закрепить обязанность предоставлять необходимую информацию и ресурсы для создания ПО, своевременно оплачивать выполненные работы, участвовать в процессе тестирования и предоставлять обратную связь в установленный договором срок.

Условия оплаты (этапы, суммы, штрафы). Важно предусмотреть множество нюансов, например:

Как будет формироваться сумма оплаты (фикс или почасовая, а может какой-то другой вариант), какая предусмотрена плата за передачу исключительных прав, какие расходы исполнителя будет возмещать заказчик (например, на лицензирование объектов, которые принадлежат третьим лицам, но необходимы к использованию), как и когда будут производиться платежи, а также возможные штрафные санкции за задержку оплаты.

Принадлежность исключительных прав. Этот момент нужно обязательно согласовать — недопонимания приведут к спорам.

Как правило, исключительные права на разработку передаются заказчику в полном объеме. Для этого в договоре указывают пункт:

«Исключительное право на использование ПО в полном объеме принадлежит Заказчику».

Можно добавить:

«Право подачи заявок на получение охранных документов на созданные в результате выполнения работ по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности принадлежит Заказчику».

Благодаря этим пунктам заказчик может свободно использовать разработку, получать прибыль от этого и не делиться ею с автором, передавать свои права другим лицам безвозмездно или за плату, регистрировать в Роспатенте.

В договоре подряда или создания произведения на заказ этот пункт можно опустить, поскольку ст. 1296 ГК закрепляет автоматический переход исключительных прав к заказчику, если иное не указано в договоре.

Если не планируется полная передача прав, можно ограничиться лицензией, которая оформляется как часть договора или отдельным соглашением.

Право на модификацию. В процессе использования ПО, может возникнуть необходимость вносить существенные изменения, чтобы заказчик имел право это делать, нужно указать этот пункт в договоре.

Об этом часто забывают, но этот пункт гарантирует, что автор не предъявит претензии, если вы внесете изменения в его авторскую разработку.

Пример: «Заказчик имеет право вносить изменения, дополнения и модификации в программное обеспечение (ПО), разработанное Исполнителем, без предварительного согласия Исполнителя».

В интересах исполнителя указать следующий пункт:

«Исполнитель не несет ответственности за работоспособность и функциональность ПО после внесения изменений Заказчиком или третьими лицами».

Конфиденциальность и защита данных. Процесс разработки сопряжен с использованием информации, которая может представлять тайну. Укажите в договоре о недопустимости рассекречивания данных и информации, связанной с проектом, а лучше создайте отдельно NDA.

Подробно укажите все конфиденциальные данные, способ передачи такой информации, ответственность за нарушения, срок сохранения данных в тайне, в том числе после завершения проекта.

Порядок приема работы и процесс доработки. Как правило, при создании сложного ПО работу принимают не моментально. Необходимо провести проверку на соответствие и исправить недочеты.

Этот процесс должен быть максимально подробно расписан в договоре. Возможно, есть смысл установить срок тестового использования ПО. В интересах исполнителя также работает этот пункт:

«Если по истечении 5 дней после получения Заказчиком результата работ и акта, Исполнитель не получит подписанный Акт или мотивированный отказ, Задание считается выполненным и принятым Заказчиком в полном объеме».

Договор на разработку должен обязательно должен содержать ту информацию, которую я указал в этом разделе, но бывают случаи, когда нужно внести другие нестандартные пункты.

Особые условия: когда стандартного недостаточно

Для определенных типов проектов в договорах необходимо предусмотреть:

Использование сторонних библиотек и лицензий. Убедитесь, что разрешения на используемые в проекте объекты есть, укажите это в договоре. При разработке автор может использовать чужое ПО или некоторые элементы, а отвечать за эти действия будет заказчик.

Интеграция с существующими системами. Определите, как будет происходить взаимодействие с другими продуктами.

Например, «Исполнитель обязуется обеспечить интеграцию разрабатываемого программного обеспечения с существующими системами Заказчика, перечисленными в приложении к данному договору. Интеграция будет осуществляться в соответствии с техническим заданием и требованиями Заказчика».

Поддержка и обновления после завершения разработки. Укажите условия, при которых будет предоставляться поддержка после завершения разработки.

ПО может изначально функционировать нормально, а потом начнутся проблемы, чтобы разработчик не отказался исправлять ситуацию, желательно указать согласовать этот момент в договоре. В интересах исполнителя максимально четко определить объем обязанностей по поддержке и обновлению ПО и ограничить сроки, иначе потом дорабатывать ПО он будет бесконечно.

Ответственность за действия субподрядчиков (если их привлечение допустимо в рамках соглашения). Это актуально для договора подряда, когда исполнитель может привлечь дополнительных специалистов для выполнения задач. В интересах заказчика установить в договоре условие, что подрядчик несет ответственность за деятельность субподрядчиков.

«Исполнитель вправе привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных задач в рамках настоящего договора. Исполнитель несет полную ответственность за действия и бездействие своих субподрядчиков».

Ошибки и проверка договора

Не забывайте о юридической проверке договора перед его подписанием. Лучше несколько раз перепроверить, чем потом бороться с последствиями. Обратитесь к юристу, чтобы убедиться, что все пункты защищают ваши интересы.

При проверке договора нужно прежде всего обратить внимание на:

Неясные формулировки. В договоре не должно быть двусмысленности, четко формулируйте условия.

Пример: «Исполнитель должен разработать качественное ПО» — где критерии, по которым можно судить о качестве?

Отсутствие сроков. Без четких сроков выполнение проекта может затянуться, а договор подряда будет вовсе признан недействительным.

Игнорирование закона. Некоторые пункты могут противоречить закону, тогда они будут признаны недействительными.

Пример: «Авторское право на ПО переходит к Заказчику в полном объеме» — авторское право неотчуждаемо, значит, не может быть передано заказчику, а вот исключительное может.

Коммуникация с командой и правильный алгоритм действий

Важно обсуждать условия договора с командой разработчиков. Открытое общение поможет предотвратить недоразумения и создать доверительные отношения. Задавайте вопросы, уточняйте детали — это поможет всем участникам проекта быть на одной волне.

Правильно составленный договор — это основа успешного сотрудничества между заказчиком и исполнителем. Уделите внимание каждому пункту, и вы сможете избежать множества проблем в будущем.

Алгоритм действий:

Создайте индивидуальный договор под ваш проект, шаблоны использовать крайне не рекомендую. Согласуйте условия, составьте техническое задание и подпишите документы. Выполните свои обязательства по договору. Согласуйте результат работ и подпишите акт-приема передачи. Зарегистрируйте ПО в Роспатенте и в Минцифре при необходимости.

Сохраните чек-лист для составления договора на разработку ПО. Это полезный инструмент для проверки всех необходимых пунктов.

Какой пункт, о котором я не сказал, вы считаете важным при составлении договора на разработку ПО? Дополните мою статью комментариями.