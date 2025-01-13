Существует мнение, что чем выше у человека размер официального заработка, тем больше будет размер пенсии. Ведь с «белой» зарплаты отчисляются взносы на пенсионное страхование. Но, оказывается, это правило работает не всегда. Сегодня будем разбираться, при каком уровне зарплаты размер пенсии никак не увеличится.

Для работающих пенсионеров

Рассчитывать на то, что чем больше стажа вы заработаете после выхода на пенсию, тем больше доначислят пенсии, не стоит.

Ежегодно в августе работающим пенсионерам добавляют пенсионные баллы за каждый отработанный год после пенсии и автоматически пересчитывают размер пенсии.

Но сумма перерасчета ограничивается только тремя баллами. А сумма пенсионных баллов определяется как результат деления начисленных пенсионеру страховых взносов с его заработка на предусмотренный для этого года максимум, который рассчитывается по величине предельной базы для страховых взносов на пенсионное страхование.

В 2024 году величина этой базы составляет 2 225 000 руб. Следовательно, максимум, на который делятся начисленные пенсионеру взносы соответствует 356 445 руб. (2 225 000 х 30% х 53,4%)

В 2025 году величина предельной базы утверждена на уровне 2 759 000 рублей, что на 24% больше, чем в 2024 году (в размере 2 225 000 рублей). Значит максимум, на который будут делиться начисленные пенсионеру взносы, составит 441 991,8 руб. (2 759 000 х 30% х 53,4%)

Если в 2024 году 1 пенсионный балл давал заработок в 18 541,62 руб., а 3 балла – 55 624,86 руб., то в 2025 году для получения одного балла нужно иметь ежемесячный заработок не менее 23 134 руб., 3 баллов — 69 402 руб.

При этом размер зарплаты на уровне МРОТ в 2025 году даст только 0,97 балла в отличие от 2024 года, где зарплата на уровне МРОТ давала 1.04 балла.

То есть если пенсионер в 2024 году зарабатывал официально больше 55 624,86 руб. ежемесячно, то это превышение никак не отразится на его размере пенсии. Соответственно, если в 2025 году ваш размер зарплаты будет выше 69 402 руб., то это также не даст ощутимых результатов.

Для работающих не пенсионеров

Если вы еще не являетесь пенсионером, то сумма пенсионных баллов, которую можно заработать за год ограничивается уже не тремя баллами, а десятью.

Поэтому, даже имея высокий уровень зарплаты, вы все равно упираетесь в «потолок» и размер вашей будущей пенсии будет не намного выше, чем у тех, кто получал зарплату ниже.

В 2024 году величина максимального заработка, который даст прибавку к пенсии составлял 185 416 руб. в месяц. В 2025 году уровень этого максимума повышается за счет величины предельной базы и составит уже 231 340 руб.

Если ваш заработок выше этих значений, то дополнительно к своей будущей пенсии вы ничего не получите.

Законодательство:

ст. 18 Закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ;

приложение 4 к закону «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ.