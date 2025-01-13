По какой форме 6-НДФЛ отчитываться в 2025 году

В связи с введением новой пятиступенчатой шкалы ставок по НДФЛ все бухгалтеры ждут новую форму 6-НДФЛ. Однако налоговые инспекторы сообщают, что новой формы не будет.

Источник: Бухгалтерия.ру

Что меняется в ставках НДФЛ с 2025 года

С 1 января 2025 года вступили в силу пять ставок НДФЛ — 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.

Повышенные ставки НДФЛ нужно применять к той части дохода, которая превышает установленный предел (п.1 ст. 224 НК):

13% — для части доходов, не превышающей 2,4 млн руб. в год;

15% — для части доходов, которая больше 2,4 млн руб., но не превышает 5 млн руб. в год;

18% — для части доходов, которая больше 5 млн руб., но не превышает 20 млн руб. в год;

20% — для части доходов, которая больше 20 млн руб., но не превышает 50 млн руб. в год;

22% — для части доходов, которая превышает 50 млн руб. в год.

Для отдельных категорий граждан и некоторых видов доходов установлена двухступенчатая прогрессия ставок. А именно, 13 % и 15% при достижении установленного лимита.

В связи с этими многочисленными изменениями по НДФЛ все, кто так или иначе связан с бухгалтерией, ждут новую форму 6-НДФЛ.

Новой формы 6-НДФЛ в 2025 году не будет

Региональные инспекции разъясняют своим работодателям, что ФНС не планирует менять или утверждать новую форму расчета 6-НДФЛ.

Изменения в части НДФЛ с 2025 года не требуют каких-либо новых форм, поскольку нынешняя форма 6-НДФЛ полностью подходит под все нюансы новой прогрессивной шкалы.

Как за 2024 год, так и за 2025 год нужно применять форму расчета, которая действовала в течение 2024 года.

В ней можно указывать столько ставок, сколько нужно, так как форма наборно-модульная.

По какой форме сдавать расчет 6-НДФЛ в 2025 году

Годовой отчет 6-НДФЛ за 2024 год и текущие отчеты 2025 года нужно представлять по форме, утвержденной приказом ФНС от 19 сентября 2023 г. № ЕД-7-11/649@ в редакции приказа от 9 января 2024 г. № ЕД-7-11/1@.

Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году:

25.02.2025 г . — для расчета 6-НДФЛ за 2025 год;

25.04.2025 г . — для расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года;

25.07.2025 г . — для расчета 6-НДФЛ за полугодие 2025 года;

27.10.2025 г. — для расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года;

25.02.2026 г. — для расчета 6-НДФЛ за 2025 год.

Что учесть при заполнении отчета 6-НДФЛ в 2025 году

Расчет 6-НДФЛ включает в себя:

Титульный лист;

Раздел 1 «Сведения об обязательствах налогового агента»;

Раздел 2 «Расчет исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц»;

Приложение № 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица».

В разделе 1 должны быть отражены суммы исчисленного и удержанного НДФЛ, подлежащие перечислению с начала года, а также сумма налога, возвращенная с начала года.

Здесь суммы отражаются по соответствующему КБК — строка 010. Поэтому в отчетах 2025 года разделов нужно включить столько, сколько КБК было подано в уведомлении по НДФЛ.

В 2025 году действуют следующие КБК для НДФЛ:

182 1 01 02010 01 1000 110 — в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 000 руб. за налоговые периоды после 1 января 2025 года,

182 1 01 02080 01 1000 110 — для налога в части суммы, превышающей 650 000 руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб.

182 101 02150 01 0000 110 — для налога с доходов от 5 до 20 млн руб.;

182 101 02160 01 0000 110 — для налога с доходов от 20 до 50 млн руб.;

182 101 02170 01 0000 110 — для налога с доходов более 50 млн руб.

Обратите внимание, что платим НДФЛ единым платежом с подачей в ИФНС уведомления с соответствующими КБК.

В разделе 2 отражают обобщенные по всем физлицам суммы фактически полученного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала года по соответствующей налоговой ставке.

Если вы выплачиваете физическим лицам в течение отчетного периода доходы, облагаемые по разным ставкам и соответствующим КБК, по каждой ставке налога и по соответствующему КБК раздел 2 нужно заполнять отдельно.

Таким образом, разделов 1 и 2 отчета 6-НДФЛ может быть сколько угодно. Это и означает, что форма наборно-модульная. Поэтому менять ее в связи с изменениями не нужно.