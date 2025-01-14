Что будет, если вовремя не подать ЕФС-1

ЕФС-1 подается при трудоустройстве по ТК, а также при заключении договора ГПХ. А еще его нужно подавать при декретном отпуске. Рассказываем, какие санкции предусмотрены за несвоевременную подачу отчета.

Ситуация: работница находится в отпуске по беременности и родам. Организация не сдала вовремя подраздел ЕФС 1.2. Какие санкции предусмотрены?

Возможен штраф по ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 №27-ФЗ:

За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 11 настоящего Федерального закона (за исключением сведений, предусмотренных подпунктом 4 указанного пункта), к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

При этом, согласно ч. 16 той же нормы, в случае оплаты штрафа в течение первых 10 календарных дней после получения требования, организация вправе уплатить 50% штрафа.

Чтобы сдавать все отчеты вовремя и не получить санкции, прочитайте статью что сдаем в январе 2025 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП.