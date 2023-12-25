Отчетность

Что сдаем в январе 2024 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

Подготовили список отчетов, которые предстоит сдать бухгалтерам после новогодних каникул.

Версия для печати
Что сдаем в январе 2024 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Единая упрощенная декларация

За период: 4 квартал 2023 года.

Срок сдачи: 22 января 2024 года (перенос, 20 января выпадает на выходной).

Утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.

Кто сдает: компании и ИП, которые не вели деятельность, и у которых не было движений по счетам или в кассе (п. 2 ст. 80 НК).

Журнал учета счетов-фактур

За период: 4 квартал 2023 года.

Срок сдачи: 22 января 2024 года (перенос, 20 января выпадает на выходной).

Утвержден приказом ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@

Кто сдает: Посредники (компании и ИП), которые не являются плательщиками НДС, но получают или выставляют счета-фактуры.

Уведомление по ЕНП

За период: по НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2024 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Утверждено приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

Кто сдает: компании и ИП, которые перечисляют единый налоговый платеж.

Персонифицированные сведения о физлицах

За период: декабрь 2023 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

Кто сдает: плательщики страховых взносов, которые платят вознаграждения физлицам.

Расчет по страховым взносам

За период: 4 квартал 2023 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Утвержден приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Внимание: новая форма!

Как правильно ее заполнять и что изменилось, рассказали здесь.

Кто сдает: все компании и ИП, которые платят страховые взносы за физических лиц

ЕФС-1

Утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Внимание: новая форма!

ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ)

За период: 2023 год.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: работодатели за сотрудников, у которых в отчетном году были периоды, учитываемые при подсчете стажа в особом порядке или дающие право на льготный стаж.

ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС)

За период: 2023 год.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: ИП сдает отчет при наличии работников.  Организации сдают отчет всегда, даже если у них нет ни одного работника и взносов они не платили.

ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД)

За период: декабрь 2023 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: работодатели за работников, которые в декабре были переведены на другую постоянную работу или подали заявления на ведение трудовой книжки в электронной форме.

Другие кадровые мероприятия

Срок сдачи: не позднее дня следующего за днем издания приказа.

Кто сдает: работодатели при приеме сотрудника на работу, увольнении или приостановлении / возобновлении действия трудового договора (в отношении мобилизованных лиц).

Декларация по НДС

За период: 4 квартал 2023 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.

Кто сдает: компании и ИП на ОСНО. А также импортеры, налоговые агенты и спецрежимники, которые выставили счета-фактуры с НДС.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Законопроекты

В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов подготовил законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб, полученный в результате действий органов власти, отвечающих за состояние автодорог.

Отчетность в Росстат

Статистическая отчетность малых предприятий

Статистическая отчетность малых предприятий – это система сбора, обработки и анализа данных о различных аспектах функционирования предприятий. Ими могут быть финансовое состояние, результаты деятельности и занятость.

Статистическая отчетность малых предприятий
Премии

13 зарплата  по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Торговый сбор

Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен

Если компания платит торговый сбор, то она может уменьшить налог на прибыль и авансовые платежи по нему на сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала года до даты уплаты налога (авансового платежа).

Первичные документы

Какие документы нужны для перевозки груза по России

Для того чтобы перевезти товар от поставщика к покупателю, необходимо оформить ряд документов, включая товарно-транспортную накладную и путевой лист. Для перевозки продуктов питания, алкоголя или животных также потребуются специальные справки. Разберёмся, как оформить документацию для перевозки груза.

Какие документы нужны для перевозки груза по России

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Учет доходов

Выплата дивидендов в 2023 году

Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год. 

Выплата дивидендов в 2023 году
Читать еще