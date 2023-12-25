Что сдаем в январе 2024 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

Единая упрощенная декларация
За период: 4 квартал 2023 года.
Срок сдачи: 22 января 2024 года (перенос, 20 января выпадает на выходной).
Утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.
Кто сдает: компании и ИП, которые не вели деятельность, и у которых не было движений по счетам или в кассе (п. 2 ст. 80 НК).
Журнал учета счетов-фактур
За период: 4 квартал 2023 года.
Срок сдачи: 22 января 2024 года (перенос, 20 января выпадает на выходной).
Утвержден приказом ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@
Кто сдает: Посредники (компании и ИП), которые не являются плательщиками НДС, но получают или выставляют счета-фактуры.
Уведомление по ЕНП
За период: по НДФЛ за период с 1 января по 22 января 2024 года.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Утверждено приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@
Кто сдает: компании и ИП, которые перечисляют единый налоговый платеж.
Персонифицированные сведения о физлицах
За период: декабрь 2023 года.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.
Кто сдает: плательщики страховых взносов, которые платят вознаграждения физлицам.
Расчет по страховым взносам
За период: 4 квартал 2023 года.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Утвержден приказом ФНС от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@. Внимание: новая форма!
Как правильно ее заполнять и что изменилось, рассказали здесь.
Кто сдает: все компании и ИП, которые платят страховые взносы за физических лиц
ЕФС-1
Утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Внимание: новая форма!
ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ)
За период: 2023 год.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Кто сдает: работодатели за сотрудников, у которых в отчетном году были периоды, учитываемые при подсчете стажа в особом порядке или дающие право на льготный стаж.
ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС)
За период: 2023 год.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Кто сдает: ИП сдает отчет при наличии работников. Организации сдают отчет всегда, даже если у них нет ни одного работника и взносов они не платили.
ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД)
За период: декабрь 2023 года.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Кто сдает: работодатели за работников, которые в декабре были переведены на другую постоянную работу или подали заявления на ведение трудовой книжки в электронной форме.
Другие кадровые мероприятия
Срок сдачи: не позднее дня следующего за днем издания приказа.
Кто сдает: работодатели при приеме сотрудника на работу, увольнении или приостановлении / возобновлении действия трудового договора (в отношении мобилизованных лиц).
Декларация по НДС
За период: 4 квартал 2023 года.
Срок сдачи: 25 января 2024 года.
Утверждена приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
Кто сдает: компании и ИП на ОСНО. А также импортеры, налоговые агенты и спецрежимники, которые выставили счета-фактуры с НДС.