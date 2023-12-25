Что сдаем в январе 2024 года: отчетные формы, сроки для компаний и ИП

ЕФС-1

Утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. Внимание: новая форма!

ЕФС-1 подраздел 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ)

За период: 2023 год.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: работодатели за сотрудников, у которых в отчетном году были периоды, учитываемые при подсчете стажа в особом порядке или дающие право на льготный стаж.

ЕФС-1 раздел 2 (аналог 4-ФСС)

За период: 2023 год.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: ИП сдает отчет при наличии работников. Организации сдают отчет всегда, даже если у них нет ни одного работника и взносов они не платили.

ЕФС-1 подраздел 1.1 (аналог СЗВ-ТД)

За период: декабрь 2023 года.

Срок сдачи: 25 января 2024 года.

Кто сдает: работодатели за работников, которые в декабре были переведены на другую постоянную работу или подали заявления на ведение трудовой книжки в электронной форме.

Другие кадровые мероприятия

Срок сдачи: не позднее дня следующего за днем издания приказа.

Кто сдает: работодатели при приеме сотрудника на работу, увольнении или приостановлении / возобновлении действия трудового договора (в отношении мобилизованных лиц).