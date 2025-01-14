Страховые взносы

Форма ЕФС-1 в 2025 году: сроки сдачи, инструкции и образцы

В январе вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Социальный фонд России (СФР) утвердил новую форму данного документа. Сдавать этот отчет — обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. В нашей статье изложено, что конкретно поменялось и какой порядок действует сейчас. Также приведены соответствующие образцы.
Форма ЕФС-1 в 2025 году: сроки сдачи, инструкции и образцы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новое для подраздела 1.1 «Сведения о трудовой деятельности»

Форма ЕФС-1 утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281. В 2024 году в нее не вносили изменений, поэтому правила заполнения аналогичны и в 2025. Однако, при заполнении стоит обратить внимание на свой регистрационный номер, номера меняли в ноябре прошедшего года, проверить его можно на официальном сайте.

Она включает в себя сведения:

  • о ведении индивидуального учета;

  • начисленных страховых взносах на ОСС при случаях на производстве и профзаболеваний.

Документ состоит из нескольких разделов, которые включают в себя подразделы. Сведения, которые включены в форму, имеют разный порядок заполнения и сроки сдачи. Форма заменила целых четыре формы отчетности, в частности, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3.

Структура нового документа осталась прежней. Однако изменения произошли именно в регламенте по заполнению. Начнем по порядку.

Подраздел 1.1. Трудовая деятельность. Обновлению подверглась графа 3, которая включает в себя данные о приеме, переводе, увольнению. Так, внесли дополнения о том, когда нужно указывать увольнение. А именно в случае прекращения ТД при переводе на постоянную работу к иному работодателю.

Также уточнена пятая графа. Теперь, кроме должности работника, указывают и тип договора с использованием специального кода. Их существует несколько — от 0 до 1.2. Каждый код обозначает тот или иной договор. Например, 0 — это бессрочный тип ТД, а 0.2 — это срочный договор сроком более 6 месяцев.

В графе 6 введено несколько новых кодов:

  • НЕПД — неполный рабочий день;

  • ДИСТ — прием (перевод) на дистанционный режим;

  • НЕПН — неполная рабочая неделя;

  • ДАВТФЛНС — договор авторского заказа. Указывает, что страховать должен уплачивать СВ на травматизм;

  • ДГПХФЛНС — взносы на травматизм. Но при этом применяется к договорам ГПХ об оказании услуг (выполнении работ).

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Новое в подразделе 1.2 «Сведения о страховом стаже»

В разделе «Сведения о стаже» также произошли нововведения. Добавлен новый пункт в графу «Тип сведений». Теперь она включает в себя «Назначение выплат по ОСС». Заполняется данный пункт в двух случаях:

  • сотрудник, по которому отчитываются, заявил о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

  • в отношении работника получен листок нетрудоспособности.

Новое в подразделе 1.3 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений»

Данный подраздел пополнился новой графой. Теперь в нем указывают данные о сотрудниках, которых не включают в расчет среднесписочной численности. В этих целях предусмотрены следующие коды.

Код 1 — это:

  • декретные сотрудники;

  • лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

  • лица, находящиеся в отпуске без содержания и проходящие обучение;

  • мобилизованные граждане и добровольцы.

Код 0 — его нужно ставить, когда лицо не имело отношение к перечисленным выше категориям.

Новое в разделе 2 о взносах на травматизм

Раздел 2 был дополнен новым полем под названием «Льгота». Касается только некоторых категорий работодателей, это:

  • организации, созданные для определенных целей, осуществляющие социальные задачи и помогающие инвалидам (включая детей). Условием является то, что единственный собственник — это общественная организация инвалидов (ООИ);

  • ООИ. При этом членами организации должны быть инвалиды (минимум 80 процентов) и их представители;

  • компании, УК которых полностью состоит из вкладов ООИ. Условия: инвалидов должно быть не меньше 50 процентов, а доля зарплаты — не менее 25 процентов.

Новые основания для отказа в приеме ЕФС-1

Введены в действие основания для отказа в приеме ЕФС-1. Так, могут отказать при следующих обстоятельствах:

  • условия признания КЭП действительной не выполнены;

  • не соблюдена форма (формат) отчета;

  • было установлено, что лицо, сдающее отчет, не подтвердило полномочий на это.

Новую форму нужно сдавать в территориальный орган СФР. Он определяется по месту регистрации вашей компании. В случае с предпринимателями форма сдается в СФР по местожительству лица.

В некоторых случаях сдавать ЕФС-1 нужно и по некоторым обособленным подразделениям, которые:

  • имеют свой отдельный расчетный (лицевой) счет;

  • осуществляют выплаты работникам;

  • уплачивают за сотрудников страховые взносы.

При наличии указанных обстоятельств данные о стаже нужно представлять в СФР по местонахождению ОП. Если же выплаты сотрудникам производит основная организация, сведения по ОП подается от нее.

ЕФС-1: сроки сдачи в 2025 году

Каждые сведения, по которым необходимо отчитаться, имеют свой срок. Информация по каждому виду приведена ниже в таблице.

Раздел (представляемые сведения)

Частота отчетности

Сроки подачи

Подраздел 1.1.

При трудоустройстве, увольнении, заключении (расторжении ГПД).

В случае:

— перевода на иную работу;

— заявления сотрудника. В частности, если он хочет получить трудовую книжку в бумажном виде или запросил сведения о деятельности

Не позднее следующего рабочего дня.

 

Не позже 25-го числа месяца, следующего за событием

Подраздел 1.2.

Раздел 2. Данные о периодах работы в целях назначения пенсии

Данные представляют ежегодно

Не позже 25 января года, идущего за отчетным годом

Раздел 2. Сведения о взносах на ОСС

Ежеквартально

До 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Подраздел 3

Ежеквартально

До 25 числа месяца, следующего за отчетным

Как подать ЕФС-1

Отчет должны подавать страхователи по ОПС и страхованию от несчастных случаев на производстве. Определение «страхователь» содержится в двух законах: от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 01.04.1996 № 27-ФЗ. В данном контексте это работодатели. Касается в том числе и тех, кто принимает лиц по договору ГПХ.

При этом если страхователь применяет АУСН, он не подает раздел 2 формы ЕФС-1.

Чтобы подать форму, работодателю следует подключиться к ЭДО СФР. Для этого нужно подать соответствующее заявление. Таким образом, документ подается в электронном виде путем подписания квалифицированной подписью (УКЭП).

Действовать нужно следующим образом:

1. Заключить договор с оператором ЭДО. Это такие организации, которые имеют полномочия и возможности по обеспечению электронного оборота. Делается это с помощью ТКС (телекоммуникационные каналы связи). В данном случае оператор обеспечивает взаимосвязь между страхователем и СФР. Для этого нужно заключить с таким оператором соответствующий договор.

2. Приобрести ЭП. Это необходимо, так как передаваемые документы должны быть в обязательном порядке подписаны УКЭП. Поставить такую подпись может директор или иной работник, имеющий необходимые полномочия. Подпись можно получить в налоговой службе.

Если вы пользуетесь полномочиями представителя, в фонд нужно отправить дополнительное уведомление. Сделать это можно также в электронном виде при наличии сертификата ЭП. При его отсутствии уведомление подается в бумажной форме. У вас при этом могут запросить дополнительные документы, в частности, доверенность на представителя.

3. Подать заявление на подключение в СФР. Для этого в системе электронного документооборота нужно заполнить соответствующее заявление. После этого его надо подписать и отправить в этой же системе. После подачи дождитесь получения уведомления от СФР. Если результат положительный, то после этого с помощью ЭДО вы сможете уже подавать ЕФС-1.

Если работодатель не вовремя сдал отчет или сделал это с ошибками, его привлекут к ответственности. Возможные штрафы:

  • несвоевременное представление отчета — 500 рублей за каждое незастрахованное лицо (ст. 17 закона № 27-ФЗ), пять процентов от суммы взносов к уплате за последние три месяца (п. 1 ст. 26.30 закона № 125-ФЗ);

  • непредставление в срок достоверных и полных сведений: административный штраф на должностное лицо в размере от 300 до 500 рублей;

  • несвоевременная подача или представление неполных (недостоверных) сведений о трудовой деятельности. В этом случае возможно привлечение страхователя к административной ответственности (ст. 17 закона № 27-ФЗ);

  • недостоверные сведения персонифицированного учета. Штраф составит 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 закона № 27-ФЗ);

  • если документ представлен без соблюдения порядка для электронных документов, нужно будет заплатить 1 тыс. рублей (ст. 17 закона № 27-ФЗ).

При самостоятельном выявлении ошибки подайте уточненную отчетность. При этом нужно использовать форму, которая была в период представления первичного отчета.

ЕФС-1 подраздел 1.1: как заполнить и образец заполнения (замена СЗВ-ТД)

В этом случае форма подается, если по работнику были кадровые изменения в отчетном периоде:

  • прием на работу;

  • увольнение;

  • перевод;

  • работник подал то или иное заявление (трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности);

  • иные случаи (ГПХ, кадровые изменения).

При отсутствии подобных изменений отчет по такому лицу подавать не нужно.

Порядок заполнения установлен приказом СФР от 17.11.2023 № 2281.

Чтобы представить данный подраздел, в обязательном порядке нужно заполнить титульный лист и подраздел 1 раздела 1. Сведения вносят в отчет:

  • на основании первичных документов (например, приказов);

  • договоров, по которых начисляют страховые взносы.

Укажите в ЕФС-1 следующую информацию:

  • поле «Дата подачи». Здесь указывается дата подачи сотрудником заявления. Если сведения о подаче заявления нужно отменить, указывается прежняя дата (признак отмены) и ставится знак «Х».

Остальные сведения указывают в графах таблицы:

  • графа 1. Нужно проставить номер записи каждого кадрового мероприятия (КМ) или договора ГПХ. Номера следует проставить в порядке возрастания;

  • графа 2. Ставится дата КМ. Также указывают дату начала периода выполнения работ или их окончания;

  • графа 3. Здесь отражается мероприятие (прием, перевод и так далее);

  • графа 4. Заполняют по сотрудникам, которые трудятся в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Нужно проставить код РКС или МКС;

  • графа 5. Здесь прописывают трудовую функцию и проставляется значение договора. О значениях мы говорили ранее. В частности, 0 — это бессрочный договор, 1 — это срочный до 6 месяцев и так далее

Наименование функции (должность, специальность) вносят согласно штатному расписанию. При наличии структурного подразделения в ТД оно тоже должно быть указано.

Если для должности предусмотрены льготы, то наименование указывают согласно квалификационным справочникам (профстандартам). Также данная графа не заполняется при заключении ГПХ.

  • графа 6. Код выполняемой функции указывается следующим образом. Обозначение должно соответствовать занимаемой должности, виду деятельности. Код представлен в виде пяти цифр (формат ХХХХ.Х):

    • код наименования группы занятий в ОКЗ — первые четыре знака;

    • контрольное число — пятый знак.

В обязательном порядке графу нужно заполнить:

  • при приеме;

  • увольнении;

  • переводе;

  • приостановлении;

  • возобновлении;

  • начале договора ГПХ и его окончании.

Также нужно будет указать соответствующий код. О них мы также уже рассказывали: ДИСТ, НДОМ и так далее. Для гражданско-правовых договоров указывают код из таблицы п.46 порядка заполнения ЕФС-1;

  • графа 7. Коды причины увольнения прописаны в приложении к приказу (классификатор параметров). При указании причины увольнения сокращения не используют. Причины указывают в соответствии с положениями ТК.

Если вы используете код «иное» нужно указать реквизиты НПА и конкретную норму обосновывающую увольнение. В случае прекращения гражданско-правового договора данный столбец не заполняется;

  • графа 8. Здесь указывают название документа, который является основанием КМ. Таким документом может быть распоряжение, приказ и прочее. В случае с ГПХ указывается его наименование;

  • графа 9. В данном столбце отражается дата документа;

  • графа 10. Указывают номер внутреннего документа или номер договора ГПХ. Прописывать нужно именно цифры, знак «№» не указывается.

Если нужно отменить запись о ранее представленных сведениях, в столбце 11 указывается «Х». Для корректировки сведений сначала вносится отменяющая запись. В следующей строке приводятся уже скорректированные сведения.

При представлении отчета в бумажном виде учтите следующее:

  • реквизиты должны быть заполнены печатными буквами;

  • не должно быть помарок, исправлений и сокращений;

  • данные вносятся чернилами, шариковой ручкой (синей, черной, фиолетовой). Также для заполнения можно использовать вычислительную технику.

Пример заполнения представлен по ссылке.

Подраздел 1.2 отчета ЕФС-1: как заполнить и образец заполнения (замена СЗВ-СТАЖ)

Данный подраздел подается в отношении определенных застрахованных лиц:

  • выполняющих работу с правом на досрочную страховую пенсию;

  • работающих в с/х и имеющих право на повышение фиксированной выплаты;

  • при формировании пенсионных прав, при которых использовался закон о воздействии радиации ЧАЭС (1244-I);

  • иных, перечисленных в пункте 3 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Подраздел подается по окончании календарного года либо по запросу СФР. При численности сотрудников более 10 человек сведения подаются в электронном виде. При заполнении нужно использовать раздел V порядка.

Поля. «Отчетный период». Здесь указывается год, за который подаются данные. Формат «ГГГГ».

«Тип сведений». Нужно проставить символ «Х» в типе формы «Исходная». Также существует несколько иных типов сведений. Основная часть из них нужна, чтобы скорректировать или отменить данные. Год корректировки указывают в поле «Корректируемый период».

Нельзя представлять несколько типов сведений сразу:

  • если это один и тот же отчетный период;

  • одно и то же застрахованное лицо.

Графы:

  • 1. Применяется сквозная нумерация. При нескольких периодах работы нужно присвоить номер. Нельзя делать пропуски и повторения;

  • 2 и 3. Указывают даты в пределах отчетного периода. Есть особенности при работе по фактически отработанному времени.

При заполнении некоторых граф нужно использовать коды раздела классификатора параметров (приложение 2 приказа);

  • 4. Подраздел «Территориальные условия». В этом случае нужно использовать коды из классификатора территориальных условий. Данные заполняют, если в период, отмеченный в графах 2 и 3, лицо трудилось в с/х или районе Крайнего Севера.

Указать нужно один из перечисленных кодов: РКС, МКС, РКСР, МКСР, МКСР-РКСР.

Также нужно заполнить столбец 7, в котором прописывают рабочее время в календарном исчислении. Время должно быть переведено в установленном порядке.

Некоторые значения недопустимо отражать в одной строке граф 4 и 7, например, ПРОСТОЙ, ОТСТРАН и так далее;

  • 5. В данном столбце прописывается районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями. При этом в столбце 4 должен стоять соответствующий код;

  • 6. Указывают код в соответствии с классификатором «Коды особенности исчисления страхового стажа, коды СЕЗОН и прочее;

  • 7. В данном случае также используется классификатор, например, коды ОТСТРАН, ПРОСТОЙ, ДЕТИ. При заполнении нужно учитывать правила сочетаемости кодов;

  • 8. Здесь отражают коды о работе в особых условиях. 27-1, 27-2 и так далее.

  • 9. В данный столбец вносят коды из раздела «Условия досрочного назначения страховой пенсии». При заполнении нужно учитывать особенности закона о страховых пенсиях. Допускается одновременное сочетание некоторых кодов в графах 8 и 9;

  • 10. Прописывают объем работ по занимаемой медработником должности. Также в столбце 9  одновременно должен быть отражен код (27-СМ, 27-ГД и прочее);

  • 11. Указывают индивидуальный номер основного рабочего места сотрудника;

  • 12. Указывается класс по степени вредности по результатам СОУТ. Коды специальный оценки есть в классификаторе. Столбцы 11 и 12 заполняются в обязательном порядке, если была проведена спецоценка.

Образец заполнения подраздела 1.2 представлен по ссылке.

Подраздел 1.3 отчета ЕФС-1: как заполнить и образец заполнения

Этот подраздел подают госучреждения, осуществляющие определенные виды деятельности, в частности:

  • месяц, год, за который представляют данные;

  • тип формы;

  • месяц и год уточнения сведений.

Код типа указывается в поле «КТО организации».

Графы (особенности):

1. Нумерация сквозная. Номер присваивается строке;

2–3. Укажите дату;

4. В зависимости от категории сотрудника пропишите 0 либо 1;

7. Пропишите код категории персонала;

9–10. Медучреждения проставляют код и значение, остальные ставят 0;

11–12. При отражении используют исключительно цифры;

17. Показатели приводят с тремя знаками после запятой;

25–26. Суммы указывают с двумя знаками после запятой.

Отдельными строками нужно указать данные о начисленных выплатах. При заполнении используется классификатор параметров. Подавать подраздел нужно вместе с титульным листом и подразделом 1.

Образец можно посмотреть по ссылке.

Раздел 2 отчета ЕФС-1 с 2025 года: как заполнить и образец заполнения (замена 4-ФСС)

Подраздел 2.1 и 2.3 должны представить все страхователи. В отдельных случаях заполняется подраздел 2.1.1. Подраздел 2.2. заполняется только при направлении сотрудников в другие компании.

Нужно указать следующие сведения:

  • номер корректировки;

  • код периода;

  • календарный год;

  • среднесписочную численность;

  • численность работающих в периоде сотрудниках;

  • число инвалидов;

  • численность трудящихся с вредными и опасными условиями труда.

Подраздел 2.1. Здесь отражают расчет суммы страховых взносов. Заполняют строки с 1 по 9. Строки 1,4 и 9 разбивают по графам (с 3 по 7).

Подраздел 2.3. Отражают данные:

  • о проведении медосмотров. Также указывается общее число лиц, подлежащих осмотрам, и число тех, кто их прошел;

  • проведении СОУТ. Прописывают количество мест, подлежащих спецоценке, и количество проведенных мест.

Образец представлен по ссылке.

Подраздел 3 отчета ЕФС-1 с 2025 года: как заполнить и образец заполнения (замена ДСВ-3)

Подается, если есть сотрудники, подавшие заявление об уплате допвзносов на накопительную пенсию. Такие взносы платят работники в добровольном порядке. Делать это можно самостоятельно или через работодателя. Во втором случае он будет удерживать их из зарплаты.

Для сдачи нужно заполнить титульный лист и подраздел 3, в частности, прописать данные:

  • о поручении. Пропишите номер и соответствующие даты;

  • периоде выплаты. Нужно указать год, за который перечислены взносы;

  • застрахованных лицах и перечисленных взносах.

С образцом можно ознакомиться по ссылке.

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