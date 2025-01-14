Что будет с ключевой ставкой в 2025 году и когда она начнет снижаться. Отвечают эксперты

Ключевая ставка Банка России — важный показатель как для всей экономики страны, так и для каждого жителя. Исходя из уровня ключевой ставки и прогнозов по нему, банки формируют свои стратегии и предлагают бизнесу и населению кредиты и депозиты под определенные проценты. Чем выше «ключ», тем выше процентные ставки.

За последние два года ключевая ставка менялась существенно: от 7,5% годовых в сентябре 2022 до 21% в октябре 2024. В еще большем диапазоне менялись ставки по вкладам и кредитам.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 21%, при этом прогнозы ее дальнейшей траектории остаются неоднозначными.

Банки.ру спросили экспертов, какой уровень «ключа» они ждут в 2025 году, когда может произойти снижение и в каком случае стоит ждать дальнейшего роста показателя.

Как ЦБ принимает решение по ставке и что будет влиять на него

Каждый год у Банка России запланировано восемь заседаний по ключевой ставке, четыре из которых — опорные. На них регулятор дает среднесрочный прогноз по макроэкономическим показателям и свой взгляд на ситуацию в экономике.

Первое в 2025 году заседание пройдет 14 февраля, оно станет опорным.

При этом иногда ЦБ может назначить внеочередное заседание. Так, например, случилось в августе 2023 года, когда регулятор повысил «ключ» с 8,5% сразу до 12%.

При установлении ключевой ставки ЦБ ориентируется на уровень инфляции и инфляционных ожиданий. Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%, прогноз регулятора на 2024 год составлял 6,1–6,8%. Однако в последние месяцы инфляция значительно превышает целевой показатель.

Так, согласно данным Росстата на 23 декабря, с начала 2024 года она ускорилась до 9,5%. Окончательных данных за 2024 год и данных с начала 2025 года ведомство еще не публиковало. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до целевых 4% в 2026 году.

Основными факторами, влияющими на уровень ключевой ставки в 2025 году, останутся инфляция, инфляционные ожидания и кредитная активность, говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

При этом, по мнению аналитика, ЦБ усилит внимание к индикаторам экономической динамики (ВВП, торговый баланс, индекс деловой активности, безработица и т. д.) и финансового состояния отраслей реального сектора экономики.

С ним согласен главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов: наиболее важными факторами будут динамика кредитования, инфляция и инфляционные ожидания, а также общая экономическая активность.

Ставки по вкладам все еще остаются на рекордном уровне, сейчас банки предлагают доходность до 24% годовых.

Фокус внимания ЦБ, скорее всего, будет на данных по кредитованию, которые определят дальнейшую траекторию инфляции, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В следующем году ЦБ видит риски существенного замедления темпов кредитования по сравнению с текущим годом (в 2–2,5 раза), напоминает эксперт. Запланированное ужесточение бюджетной политики также будет фактором ограничения инфляционных рисков, отмечает эксперт.

Какой будет ключевая ставка в 2025 году

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ (был опубликован в октябре 2024 года, будет обновлен в феврале), в среднем в 2025 году ключевая ставка будет находиться на уровне 17–20% годовых.

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 21% на заседании в феврале и далее в течение 2025 года, считает Рапохин из SberCIB. По его мнению, в ближайшее время Банк России займет выжидательную позицию и не будет реагировать на краткосрочные темпы роста цен.

По оценке Попова из ПСБ, средний показатель будет выше текущего прогноза ЦБ — на уровне 20–21%. Эксперт полагает, что на быстрое снижение «ключа» в текущем году рассчитывать не стоит. На конец 2025 года он ожидает ключевую ставку в размере 18%.

Латыпов из ВТБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025 году на уровне 21%.

Финансовый директор Экспобанка Михаил Степанов ожидает средний диапазон ключевой ставки в 20–23%. На конец 2025 года ставка может составить от 19% до 23%, не исключает он. При стабилизации инфляционных и экономических показателей достижения пикового значения ключевой ставки он ожидает во II квартале 2025 года.

Будет ли снижаться ключевая ставка в 2025 году

Декабрьское заседание ЦБ удивило экспертов: большинство из них ожидали повышение «ключа» до 22–23% годовых, однако регулятор оставил ставку на уровне 21%. Теперь аналитики ждут постепенного снижения показателя — в основном со второй половины года, однако не исключают и вероятность нового роста.

В зависимости от ситуации в экономике возможно как снижение ставки, так и ее увеличение, говорит Степанов. Исходя из проинфляционного сценария, он не ожидает снижения ключевой ставки ранее второй половины года. Затем ставка может быть снижена на 1–2% до конца года, считает эксперт.

При этом нельзя исключать вероятность повышения ключевой ставки, отмечает он. При отсутствии позитивной динамики экономических показателей возможно повышение ставки до 23% с сохранением этого уровня в течение всего года, полагает Степанов.

По мнению Попова, условия для снижения ключевой ставки сформируются только во втором полугодии 2025 года. Снижение инфляционного давления будет происходить медленно, что ограничит возможности ЦБ по уровню и скорости смягчения денежно-кредитных условий, говорит аналитик.

Даже при относительно благоприятном сценарии (устранении ограничений для насыщения российской экономики предложением товаров и услуг) быстрое снижение ключевой ставки может спровоцировать новый всплеск инфляции, объясняет он. Поэтому регулятор в 2025 году будет реализовывать достаточно осторожные шаги по корректировке денежно-кредитных условий, полагает эксперт.

В то же время Попов считает, что негативный эффект от повышения ключевой ставки для экономики будет сильнее, чем выгоды от борьбы с инфляцией.

«Сценарий дополнительного увеличения ключевой ставки исключать нельзя, но его вероятность заметно снизилась с учетом охлаждения экономической, инвестиционной и кредитной активности в конце 2024 года», — говорит аналитик.

Рапохин, напротив, полагает, что риск возврата к повышению ставок по-прежнему значителен, так как темпы кредитования могут не показать ожидаемого регулятором замедления.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич также считает, что риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохраняются. Если в январе — начале февраля инфляция продолжит расти, а инфляционные ожидания останутся на повышенном уровне, ЦБ на заседании 14 февраля может вновь повысить ключевую ставку, говорит он. При этом повышение может составить сразу 200 б. п., в результате чего «ключ» достигнет отметки 23%, допускает аналитик.

По прогнозу Зварича, условия для смягчения денежно-кредитной политики могут сложиться лишь во второй половине 2025 года, когда будет наблюдаться устойчивый тренд на снижение инфляции.

По мнению Латыпова, текущий показатель отклонения инфляции от целевого уровня будет сдерживать Банк России от снижения ключевой ставки. Ставка будет снижена в том случае, если одновременно произойдут устойчивое замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий, а также устойчивое сокращение экономической активности и динамики кредитования.

В то же время ускорение темпов кредитования и сохранение повышенного инфляционного давления могут привести к возобновлению роста ключевой ставки, предупреждает он.